Ares Management旗下基金拟收购Apex Clean Energy多数股权

弗吉尼亚州夏洛茨维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Apex Clean Energy (“Apex”)和Ares Management Corporation (NYSE: ARES)今天宣布，由Ares基础设施与电力投资策略部管理的基金以及其他账户已达成收购Apex多数股权的协议。在Apex寻求转为单纯可再生能源独立发电商(IPP)之际，该项交易将为Apex提供更多权益增长资本。

Apex迄今已完成逾90亿美元公用事业规模项目的商业化，开发中的领先和多元化清洁能源项目组合规模超过30吉瓦。Apex的交易对象涵盖公用事业单位、工商业(C&I)市场以及全球金融机构。过去十年，Apex一直是面向工商业市场销售清洁能源的领先企业。

Ares基础设施与电力投资策略部旗下基金与Apex合作开展了大量电力项目，其中包括美国单一场址单期开发容量首屈一指的风力发电场——525兆瓦Aviator风电场，以及302兆瓦林肯陆地风电场和121兆瓦Ford Ridge风电场。

Apex Clean Energy总裁兼首席执行官Mark Goodwin表示：“Apex和Ares肩负着加速转向清洁能源的共同使命。能源转型的需求从未像现在这样迫切，行业发展势头带来了直接而巨大的机遇。Apex在过去十年不断发展，终于迎来这一时刻。本次交易注入的增长资本将助力Apex巩固其在美国公用事业规模清洁能源开发市场的领导地位，支持其以IPP身份开展项目运营，并加快其向储能技术、分布式能源以及绿色能源等领域的战略扩张。”

Ares基础设施与电力投资策略部合伙人兼联席主管Keith Derman表示：“Ares和Apex之间有着长期而深厚的合作关系，因此我们对此次交易充满信心并倍感振奋。Apex拥有行业领先的可再生能源业务，这一优势可支持我们投资者长期处于北美能源转型的前列。”

Ares基础设施与电力投资策略部董事总经理Steve Porto表示：“向低碳经济转型是我们将终生面临的挑战，需要投入大量的资本和技术专长。Apex是清洁能源领域的领导者，拥有一支才华横溢、经验丰富的团队。我们很高兴向Apex提供补充资金，以支持其应对该项挑战。”

Apex将继续由现有管理团队领导。此次交易须通过常规审批，预计将于2021年底前完成。在本次交易中，Lazard担任首席财务顾问，CohnReznick Capital担任Apex的财务顾问，Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP担任Apex的外部法律顾问。Nomura Greentech担任Ares的财务顾问，Kirkland & Ellis担任Ares的外部法律顾问。

由EGCO Group、Varma Mutual Pension Insurance Company、Clal Insurance & Finance、Menora Mivtachim Group和ST International Corporation等共同投资者组成的财团，以及由摩根士丹利投资管理 (Morgan Stanley Investment Management)投资组合解决方案组、The Hartford、Poalim Equity和IMM Investment Global为代表的投资者，正通过Ares旗下基金以及其他共同投资账户参与此次交易。

关于Apex Clean Energy

加速推进清洁能源转型是Apex Clean Energy成立时肩负的单一使命。Apex正通过开发、建造和运营公用事业规模的风能、太阳能和储能设施以及分布式能源和绿色能源技术等，在北美地区不断扩展可再生能源项目。我们富有使命感的团队包括逾300名专业人员，他们采用以数据为中心的方法和无与伦比的项目组合，为全球极具创新性和前瞻性的客户创建解决方案。有关Apex如何打造面向未来能源公司的更多信息，请访问apexcleanenergy.com，或通过Facebook、Twitter和LinkedIn关注我们。

关于Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES)是全球领先的另类投资管理公司，为客户提供涵盖信贷、私募股权、房地产和基础设施等资产类别的补充性一级和二级市场投资解决方案。我们力求提供灵活的资本，以支持各类企业并为我们的利益相关方及社区创造价值。通过旗下各投资组之间的协力合作，我们致力于在整个市场周期中实现一致且有吸引力的投资回报。截至2021年6月30日，包括2021年7月1日完成收购的Black Creek Group在内，Ares Management Corporation全球平台所管理的资产规模达到约2,620亿美元。公司在北美、欧洲、亚太和中东约有2,000名员工。如需了解更多信息，请访问www.aresmgmt.com。

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