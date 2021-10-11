BVI宣佈投資Beyeonics Vision並展開合作

麻薩諸塞州沃爾瑟姆--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--專業多元化的全球性眼科器材公司BVI今天宣佈，對Elbit Systems Ltd.（NASDAQ: ESLT和TASE: ESLT，簡稱“Elbit Systems”）旗下的醫療科技子公司Beyeonics Vision進行投資。Beyeonics Vision利用整合式擴增實境、追蹤和影像處理/人工智慧平臺，為手術中外科醫生的決策過程提供改進的視覺化、最佳化的工作流程和即時支援。此次合作還促使Beyeonics™ One在美國進行商業化的流程簡化，並有可能在美國之外的地區快速擴張。

BVI總裁兼執行長Shervin Korangy表示：「BVI定期評估與其他公司合作的機會，這些公司需致力於創新，並與我們有著相同的創業精神。借助Beyeonics One，BVI能夠在前段和後段手術過程中擴大提供我們無與倫比的外科手術經驗。根據我們的經驗，若要完成我們的使命，雙方的工作重點需要保持一致。我們很高興Beyeonics Vision與我們一樣充滿熱忱，並致力於重新聚焦於視覺化手術未來。」

Beyeonics Vision一直在發展Beyeonics One，這是首個也是唯一用於替代光學類比顯微鏡的商用眼科數位影像系統。Beyeonics One是可升級的開放式數位視覺化平臺，配有超高解析度相機，可處理數位強化影像並將其傳輸到高解析度頭戴式顯示器上，以提供真正身臨其境的自然立體3D觀看體驗。Beyeonics One為外科醫生提供升級的自動化、程式設計自主性和更大的自由度，幫助他們佈置手術室並採用更符合人體工學的高效手術姿勢。此外，該系統利用可及的手術前/手術期間資料客製化整合以及與其他器材的無縫整合，支援即時決策過程。

Beyeonics Vision執行長Ron Schneider表示：「我們很高興能與BVI合作，推動Beyeonics One在美國的商業化，並發揮未來創新的合作潛力。此次雙方合作的目標是擴大兩家公司的集體能力，從各個方面為眼科醫生改良手術視覺化技術，並為醫療提供者和病患帶來革命性的體驗。」

BVI在2021年7月舉行的美國白內障和屈光手術學會年會上首次展示了他們與Beyeonics Vision的合作成果，並將在10月份的阿姆斯特丹歐洲白內障與屈光手術學會(ESCRS)年會和11月份的紐奧爾良美國眼科學會(AAO)年會上繼續展示新的成就。

關於BVI

BVI®是全球性眼科醫療器材製造商，其使命是提供優質解決方案和創新，以推進眼科手術並改善病人的視力。憑藉在一流產品和解決方案方面長達90年的開發經驗，BVI與眼科醫生合作，改善全球數百萬病人的視力。公司直接或透過其值得信賴的分銷商網路，為全球超過115個國家的外科團隊提供支援。旗下廣受信賴的品牌包括：Beaver®（刀具和刀片）、Visitec®（套管）、Malosa®（一次性器材）、Vitreq®（玻璃體視網膜手術產品）和PhysIOL®（優質人工晶體）。

關於Beyeonics Vision

Elbit Systems (NASDAQ:ESLT)旗下子公司Beyeonics™ Vision是一家醫療科技公司，致力於開發以外科醫生為中心的視覺化解決方案。Beyeonics的目標是加強並普及外科手術，利用整合式擴增實境、追蹤和影像處理視覺化平臺來打造革命性技術，為外科醫生提供有價值的資訊，引導決策並執行自動化任務。

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