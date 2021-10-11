BVI宣布投资Beyeonics Vision并与之开展合作

马萨诸塞州沃尔瑟姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--专业多元化眼科器械跨国公司BVI今天宣布对Elbit Systems Ltd.（NASDAQ: ESLT和TASE: ESLT，简称“Elbit Systems”）旗下医疗技术子公司Beyeonics Vision进行投资。Beyeonics Vision利用一体式增强现实、跟踪和图像处理/人工智能平台，为手术中的外科医生的决策过程提供改进的可视化、优化的工作流程和实时支持。此次合作还促成了Beyeonics™ One在美国商业化的流程简化，并有可能在美国之外的地区快速扩张。

BVI总裁兼首席执行官Shervin Korangy表示：“BVI定期评估与其他公司合作的机会，这些公司需致力于创新，并与我们有着相同的创业精神。借助Beyeonics One，BVI能够拓展在前段和后段手术过程中所提供的无与伦比的外科手术经验。根据我们的经验，若要实现我们的目标，双方的工作重点需要保持一致。我们很高兴Beyeonics Vision与我们一样充满激情，并致力于重新塑造可视化手术未来。”

Beyeonics Vision一直在发展Beyeonics One，这是首个也是唯一一个用于替代光学模拟显微镜的商业眼科数字成像系统。Beyeonics One是一个可升级的开放式数字可视化平台，配有超高分辨率摄像头，可处理数字增强图像并将其传输到高分辨率头戴式显示器上，从而实现真正身临其境的自然立体3D观看体验。Beyeonics One为外科医生提供增强的自动化、编程自主性和更大的自由度，帮助他们布置手术室并采用更符合人体工程学的高效手术姿势。此外，该系统通过可及的术前/术中数据的可定制整合以及与其他设备的无缝整合，支持实时决策过程。

Beyeonics Vision首席执行官Ron Schneider表示：“我们很高兴能与BVI合作，推动Beyeonics One在美国的商业化，并发挥未来创新的合作潜力。此次双方合作的目标是扩大两家公司的集体能力，从各个方面为眼科医生优化手术可视化技术，并为医疗机构和患者带来革命性的体验。”

BVI在2021年7月举行的美国白内障和屈光手术学会年会上首次展示了他们与Beyeonics Vision的合作成果，并将在10月份的阿姆斯特丹欧洲白内障与屈光手术学会(ESCRS)年会和11月份的新奥尔良美国眼科学会(AAO)年会上继续展示新的成就。

关于BVI

BVI®是一家跨国眼科医疗设备制造商，其目标是提供高质量的解决方案和创新，以推进眼科手术并改善患者视力。凭借在领先产品和解决方案方面长达90年的开发经验，BVI与眼科医生合作，改善了全球数百万患者的视力。公司直接或通过其值得信赖的分销商网络为全球超过115个国家的外科团队提供支持。旗下广受信赖的品牌包括：Beaver®（刀具和刀片）、Visitec®（套管）、Malosa®（一次性器械）、Vitreq®（玻璃体视网膜手术产品）和PhysIOL®（优质人工晶体）。

关于Beyeonics Vision

Elbit Systems (NASDAQ:ESLT)旗下子公司Beyeonics™ Vision是一家医疗科技公司，致力于开发以外科医生为中心的可视化解决方案。Beyeonics的目标是加强并普及外科手术，通过利用一体式增强现实、跟踪和图像处理可视化平台来打造革命性技术，向外科医生提供有价值的信息，指导其决策并执行自动化任务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。