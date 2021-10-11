大韓航空拓展與Rimini Street的支援協議，將涵蓋整個甲骨文軟體組合

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品的領先協力廠商支援服務提供者以及Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，跨國航空公司大韓航空(Korean Airlines Co., Ltd.)已經拓展了與Rimini Street的支援協議，以涵蓋該航空公司的整個甲骨文企業軟體組合。大韓航空最初於2019年將其甲骨文Siebel軟體的廠商支援服務改為Rimini Street支援服務。根據此次支援服務的成功和Rimini Street在提供高品質且超快回應服務方面的成功記錄，大韓航空決定透過Rimini Street來加強其對剩餘甲骨文軟體組合的支援，包括Oracle E-Business Suite、Fusion Middleware和Database。透過改用Rimini Street支援服務，大韓航空已經削減了其甲骨文軟體的維護成本，同時享受更快速、更高效率的支援，盡可能提高甲骨文企業軟體的投資效益，並將釋放的資源重新部署到策略業務和基礎架構計畫之中。

大韓航空重新評估ERP廠商維護，最佳化成本

總部位於首爾的大韓航空公司成立於1969年，當時僅有8架飛機，如今已經發展成韓國最大的客運航空公司，也是領先的全球化航空公司，經營13條國內航線，是全球第二大航空公司聯盟天合聯盟（年客運量逾6億人次）的創始會員，經營著往返42個國家107個城市的國際航班。

Rimini Street為雲端移轉提供支援服務

Rimini Street向大韓航空提供屢獲殊榮的甲骨文Siebel CRM年度支援服務已有近兩年時間。2021年4月，該航空公司將其Siebel生產伺服器移轉至Amazon Web Services（簡稱AWS），並擴展了與Rimini Street的協議，為其AWS代管環境提供與公司內部部署軟體相同的超快回應年度支援服務。

在剩餘的甲骨文軟體改用Rimini Street支援服務之前，大韓航空的IT團隊一直非常關心甲骨文的維護和支援所帶來的高成本/低效率問題。該團隊發現ERP廠商的問題回應率落後於預期。考慮到大韓航空已經在Siebel軟體支援上體驗了與Rimini Street的成功合作，IT團隊最終決定將其餘的甲骨文企業軟體（現在已經在AWS雲端中代管）也改用Rimini Street的支援服務，同樣享受超快回應的順暢支援，正如他們過去兩年所體驗的服務一樣。

大韓航空IT部門ERP團隊負責人Seongyeon Park表示：「甲骨文其餘軟體和資料庫的維護成本仍占我們IT預算的很大一部分。但有了Rimini Street的快速回應和前瞻性問題解決方法，我們現在擁有了一家更加敏捷的合作夥伴，來支援我們的任務關鍵型企業軟體在雲端中穩定地執行——而且一家公司就可以提供所有支援服務。此舉已經為我們帶來了比以前更高的效率，也充份發揮了我們團隊的功能，讓我們更加專注於其他更緊迫的業務專案。」

全年無休的工程支援與指導

與Rimini Street的所有客戶一樣，大韓航空也擁有一名指定的主支援工程師。主支援工程師平均擁有20年的客戶企業軟體經驗，而且背後還擁有一支由職能和技術工程師組成的團隊為其提供支援。客戶還受惠於Rimini Street屢獲殊榮的服務層級協定，關鍵的1級優先案例的回應時間為10分鐘，2級優先問題的回應時間為15分鐘。

Rimini Street集團副總裁兼韓國區區域總經理Hyungwook “Kevin” Kim表示：「領先的航空公司必須創新才能在當今充滿挑戰的經濟環境中生存和繁榮，但他們難以找到能為實現這項目標提供支援的方法。Rimini Street幫助大韓航空等著名的全球化航空公司重新掌控他們的IT藍圖，更加專注於能推動他們實現成長的業務性計畫。Rimini Street的專家級支援可以從合約日期起再為現有的系統投資提供至少15年的支援服務，因此我們的客戶可以放心，他們的任務關鍵型企業軟體系統可以得到很好的維護，他們可以將他們的投資和資源集中在更具策略意義的業務專案上。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000 (Russell 2000®)指數成分公司，是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。截至目前，已有來自各行各業的超過4,200家財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，在Twitter上關注@riministreet，並透過Facebook和LinkedIn掌握Rimini Street的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫的期望以及我們對此類計畫的投資的陳述。這些陳述是根據各種假設和管理階層當前的期望，並非對實際業績的預測，也不是對歷史事實的陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，我們信用貸款的持續償債義務和財務契約及營運契約對我們業務的影響和相關利率風險；新冠疫情的持續時間和疫情對我們業務的營運和財務影響及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範新冠疫情所採取的措施；擾亂我們的業務、我們現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括在我們的新信用貸款環境下能否滿足流動性要求；我們保持一個有效的系統對財報進行內部控制的能力以及我們糾正在內部控制中所找出的重大缺失的能力，包括與會計處理我們的權證有關的內部控制；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用我們最近推出產品和服務的情況，包括我們的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2021年8月4日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險，Rimini Street呈報的Form 10-K未來年報、Form 10-Q季報、Form 8-K當前報告，以及Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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