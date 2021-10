Biognosys soutient Cancer Scout, un projet de recherche à grande échelle impliquant plusieurs technologies "-omiques", qui vise à accélérer la médecine personnalisée dans le cadre du traitement du cancer

SCHLIEREN, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Biognosys, un chef de file de la protéomique de nouvelle génération pour la découverte et le développement des médicaments, annonce aujourd'hui soutenir Cancer Scout en qualité de fournisseur de solutions protéomiques.

Cancer Scout est un projet de recherche à grande échelle, conduit par le University Medical Center Göttingen et Siemens Healthineers. Ce projet a bénéficié d'un financement de 10 millions d'euros du ministère fédéral allemand de l'Éducation et de la Recherche (BMBF)1.

L'objectif de Cancer Scout est de fournir un outil médical de précision, basé sur l'intelligence artificielle, dans la lutte contre le cancer. Ce projet de recherche analysera et associera des données génomiques, protéomiques et pathologiques, via l'intelligence artificielle, pour générer une "biopsie numérique" des changements moléculaires qui surviennent dans les tumeurs. L'identification de ces derniers permet de soutenir un diagnostic précoce et précis du cancer, et de prévoir des thérapies personnalisées pour traiter la tumeur du patient.

Oliver Rinner, PhD, PDG et fondateur de Biognosys, affirme: "Nous sommes très enthousiastes de participer à ce projet de recherche visionnaire, axé sur les technologies "-omiques" et de contribuer au développement d'outils diagnostics et de thérapies cliniques plus personnalisés contre le cancer grâce à nos solutions protéomiques."

Biognosys a été choisie comme fournisseur de l'analyse de données protéomiques de Cancer Scout, en raison de ses technologies et ses flux de travail uniques pour la protéomique à grande échelle, de ses normes de qualité complètes pour la recherche clinique, et de son expertise exhaustive en oncologie de précision.

La plateforme protéomique de découverte de médicaments de Biognosys utilise la technologie exclusive brevetée de spectrométrie de masse Hyper Reaction Monitoring (HRM™) pour chiffrer les protéomes complets avec une précision, une profondeur et une reproductibilité inégalées. Cette solution est applicable à des études à grande échelle sur des milliers d'échantillons représentant tout un éventail de types d'échantillons cliniques, avec un rendement élevé.

Le Professeur Philipp Ströbel, chef de service des Pathologies à l'Hôpital universitaire de Göttingen, commente en ces termes: "Combiner la pathologie numérique à la protéomique et à d'autres données "-omiques" est essentiel pour identifier l'ensemble du spectre des changements moléculaires qui surviennent dans les tumeurs et offrir des soins anticancéreux réellement personnalisés."

Christian Wolfrum, responsable de l'Expansion commerciale et de la Planification chez Siemens Healthineers, ajoute: "Nous sommes très enthousiastes de collaborer avec Biognosys pour générer de nouvelles découvertes scientifiques innovantes chez Cancer Scout et les traduire, dans la pratique clinique, en solutions de soins personnalisées dans la lutte contre le cancer."

À propos de Biognosys

Biognosys est un leader en protéomique de nouvelle génération qui se consacre à transformer les sciences de la vie en inventant et en développant une technologie et des solutions protéomiques de pointe, et en les rendant largement accessibles aux chercheurs en pharmacie et en biotechnologie et aux experts en protéomique. Le portefeuille polyvalent de services, de logiciels et de kits protéomiques propriétaires de la Société fournit une vue multidimensionnelle en termes d'expression, de fonction et de structure des protéines dans toutes les principales espèces biologiques et tous les types d'échantillons. Les technologies uniques et brevetées de Biognosys utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines à travers des milliers d'échantillons grâce à une précision, une ampleur et un débit à la pointe de l'industrie. À l'aide d'analyses de données avancées, Biognosys traduit les données en informations exploitables en R&D et recherche clinique. Pour en savoir plus, veuillez consulter biognosys.com.

À propos de l'Hôpital universitaire de Göttingen

Le University Medical Center Göttingen (UMG) est l'un des principaux établissements médicaux universitaires d'Allemagne. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.umg.eu/en/.

À propos de Siemens Healthineers

Pour en savoir plus à propos de Siemens Healthineers, veuillez consulter siemens-healthineers.com.

1 Numéro de référence de financement FKZ 13GW0451A+B

