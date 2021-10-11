Mawi DNA Technologies宣佈與富士軟片建立合作關係

加州海沃德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mawi DNA Technologies (Mawi)與生物醫藥業領導者富士軟片和光純藥株式會社(FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation)簽署分銷協定，將為日本市場供應Mawi的iSWAB生物採樣技術。

Mawi亞太區業務發展部的Atsushi Yanai表示：「我們與富士軟片和光合作供應iSWAB Microbiome-EL樣本採集管，用於PCR和LAMP化驗方法的新冠病毒分子檢測。此次合作使我們能夠為日本市場帶來寶貴的解決方案。無需RNA萃取步驟的採集技術可強化WAKO Genomics系列產品，無論對日本市場還是日本社會而言，這都是價值非凡的解決方案。」

富士軟片將成為Mawi產品在日本的授權代理和分銷商，這些產品可用於偵測新冠肺炎等病毒。

Mawi銷售與行銷副總裁Jerome David補充道：「能有機會與富士軟片合作，我們倍感欣慰。富士軟片是備受尊敬的組織，並且可以接觸到日本市場的重要客戶。我們的iSWAB-Microbiome-EL技術可對病患樣本中的SARS-CoV-2 RNA進行免萃取檢測。我們相信，圍繞該技術所建立的初步合作夥伴關係將為我們整個生物樣本採集產品組合帶來更多機會。」

關於富士軟片和光純藥株式會社

富士軟片和光純藥株式會社是綜合性實驗室化學品製造商，為多個尖端研究領域貢獻力量。自成立以來，公司開發和生產了多種優質產品，並將業務擴展到特殊化學品和臨床診斷試劑領域。如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://www.fujifilm.com/ffwk/en。

關於Mawi DNA Technologies

Mawi DNA Technologies成立於2013年，開發出iSWAB技術並將其商業化，這是用於採集生物樣本的創新系統。Mawi的目標是在室溫下維護來自世界任何地方之樣本的完整性，從而有助於涵蓋任何地理區域或族群的真正樣本多樣性。公司的旗艦樣本採集產品iSWAB-DNA能夠提供低細菌DNA含量的優質DNA樣本，也是市場上唯一經過驗證的此類產品。Mawi還提供用於採集RNA、微生物體、完整細胞和全血的產品。Mawi致力於發展生物採樣技術的未來(The Future of Biosampling is Here™)。如欲瞭解更多資訊，請造訪：http://www.mawidna.com。

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