Mawi DNA Technologies宣布与富士胶片建立合作关系

加州海沃德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mawi DNA Technologies (Mawi)与生物医药行业领导者富士胶片和光纯药株式会社(FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation)签署分销协议，以向日本市场供应Mawi的iSWAB生物采样技术。

Mawi亚太区业务发展部的Atsushi Yanai表示：“我们与富士胶片和光合作供应iSWAB Microbiome-EL样本采集管，用于通过PCR和基于LAMP的化验方法进行新冠病毒分子检测。此次合作使我们能够为日本市场带来有价值的解决方案。无需RNA提取步骤的采集技术完善了WAKO Genomics系列产品，无论对日本市场还是日本社会而言，这都是一种价值非凡的解决方案。”

富士胶片将成为Mawi产品在日本的授权代理和分销商，这些产品可帮助检测新冠肺炎等病毒。

Mawi销售与营销副总裁Jerome David补充道：“能有机会与富士胶片合作，我们倍感欣慰。富士胶片是一家受人尊敬的组织，可以帮我们争取到日本市场的重要客户。我们的iSWAB-Microbiome-EL技术可用于对患者样本中的SARS-CoV-2 RNA进行免提取检测。我们相信，围绕该技术所建立的初步合作伙伴关系将为我们整个生物样本收集产品组合带来更多机会。”

关于富士胶片和光纯药株式会社

富士胶片和光纯药株式会社是一家综合性实验室化学品制造商，为多个前沿研究领域做出了贡献。自成立以来，公司开发和生产了多种优质产品，并将业务拓展到特种化学品和临床诊断试剂领域。如需了解更多信息，请访问：https://www.fujifilm.com/ffwk/en。

关于Mawi DNA Technologies

Mawi DNA Technologies成立于2013年，开发了iSWAB技术并将其商业化，这是一种创新的生物样本采集系统。Mawi的目标是在室温下维护来自世界任何地方的样本的完整性，从而实现覆盖任何地理或人口群体的真正的样本多样性。公司的旗舰样本采集产品iSWAB-DNA能够提供低细菌DNA含量的优质DNA样本，也是市场上唯一经过验证的此类产品。Mawi还提供用于采集RNA、微生物组、完整细胞和全血的产品。Mawi致力于发展未来生物采样技术(The Future of Biosampling is Here™)。如需了解更多信息，请访问：http://www.mawidna.com。

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