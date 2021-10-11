斯倫貝謝和AVEVA宣佈達成合作協定，將加速開發石油天然氣生產作業的數位解決方案

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝(Schlumberger)和AVEVA今天宣佈達成協議，將整合邊緣運算、人工智慧和雲端數位解決方案，幫助營運商促使石油和天然氣生產最佳化。兩家公司將合力簡化能源營運商獲取、處理和操作油田資料的方式，以提高井場效率和績效。初始階段的合作重點包括將邊緣系統與DELFI*探勘與生產(E&P)認知環境中的應用系統相連接，以加強管理設備運行狀況並改善績效。

斯倫貝謝數位與整合總裁Rajeev Sonthalia表示：「此次合作使我們的邊緣和雲端解決方案能與AVEVA PI System™結合，可無縫地自由存取資料，以加速獲得洞察和採取行動。我們在DELFI環境中的領域專長、安全邊緣技術和數位應用程式，將與AVEVA的技術整合，進而使客戶能夠提高效率並改變其生產作業模式。」

AVEVA科技長Andrew McCloskey表示：「關鍵基礎設施的數位轉型需要超越科技的策略性遠見，才能提高效率，獲得可獲利的業務成果，並永續發展。最近的總體經濟事件凸顯了所有產業對韌性的需求。我們與斯倫貝謝的合作將提高營運韌性和工程效率，同時能夠更快地提供新產品和服務，從而使資產管理和業務運作更加順暢。」

此次合作將把兩家公司的多種物聯網和雲端運算功能推向市場。其中包括AVEVA PI系統的資料管理平臺功能，以及斯倫貝謝透過Agora*邊緣人工智慧和物聯網解決方案及DELFI環境提供的領域專業知識和分析功能。雙方還計畫共同進行科技整合、銷售和服務支援以及產品上市相關活動。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝(Schlumberger, SLB: NYSE)是與客戶合作以獲取能源的科技公司。公司員工遍佈160多個國家，可提供一流的數位解決方案，並部署創新科技，為全球能源工業創造優異績效和永續性。憑藉在120多個國家的專業知識，我們合作打造新技術，開啟取得能源的途徑以造福全人類。

更多資訊，請造訪www.slb.com。

關於AVEVA

AVEVA是工業軟體領域的全球領導者，致力於推動數位轉型和永續發展。AVEVA結合資訊和人工智慧的力量與人類的洞察力，使團隊能夠利用他們的資料來釋出新的價值。我們稱之為「績效智慧」(Performance Intelligence)。AVEVA全面的產品組合使2萬多家工業企業能夠更智慧地進行工程設計，以更好的方式運作，並推動具永續性的效率。AVEVA透過值得信賴的生態系統為客戶提供支援，該生態系統包括遍佈全球的5,500家合作夥伴和5,700名經過認證的開發人員。公司總部位於英國劍橋，在40多個國家擁有超過6,500名員工和90個辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.aveva.com。

關於前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿包含《美國聯邦證券法》所規定的「前瞻性陳述」，即有關未來而不是過去事件的陳述。此類陳述通常含有「預計 」、「或許 」、「能夠 」、「估計 」、「打算 」、「預期 」、「將要 」、「潛在 」、「預測 」以及其他類似詞語。前瞻性陳述涉及在不同程度上具有不確定性的事項，例如對數位科技和合作夥伴關係的部署或預期效益的預測或期望。這些陳述取決於多種風險和不確定性因素，包括但不限於：無法從數位策略、計畫或合作夥伴關係中確認預期效益；以及斯倫貝謝最近向美國證券交易委員會遞交或報備的Form 10-K、10-Q和8-K中詳列的其他風險和不確定性。若上述或其他風險或不確定性之中的一項或多項成為事實（或此類發展變化導致的影響），或者事實證明基本推斷不正確，則實際結果可能會與那些在前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。本新聞稿中的陳述係於本新聞稿發佈之日所做出，斯倫貝謝不打算亦無義務因新資訊、未來事件或其他因素而公開更新或修訂此類陳述。

*斯倫貝謝標誌

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