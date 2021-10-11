斯伦贝谢和AVEVA宣布达成合作协议，将加快开发石油天然气生产运营数字化解决方案

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢(Schlumberger)和AVEVA今天宣布达成协议，将整合边缘计算、人工智能和云数字化解决方案，帮助运营商优化石油和天然气生产。两家公司将合力简化能源运营商获取、处理和操作油田数据的方式，以提高井场效率和性能。初始阶段的合作重点包括将边缘系统与DELFI*勘探与生产(E&P)认知环境中的应用相连接，以更好地管理设备运行状况并优化性能。

斯伦贝谢数字与集成总裁Rajeev Sonthalia表示：“通过此次合作，双方的边缘和云解决方案将与AVEVA PI System™结合，无缝实现对数据的自由访问，以加速洞察获取和采取行动。通过将我们在DELFI环境中的领域专长、安全边缘技术和数字应用程序与AVEVA的技术相结合，双方将帮助客户提高效率并转变其生产运营模式。”

AVEVA首席技术官Andrew McCloskey表示：“关键基础设施的数字化转型需要超越技术的战略远见，以便提高效率，获得可盈利的业务成果，并实现可持续发展。最近的宏观经济事件凸显了所有行业对敏捷性的需求。我们与斯伦贝谢的合作将提高运营敏捷性和工程效率，同时能够更快地提供新产品和服务，从而使资产管理和业务运营更加顺畅。”

此次合作将把两家公司的多种物联网和云计算功能推向市场。其中包括AVEVA PI系统的数据管理平台功能，以及斯伦贝谢通过Agora*边缘人工智能和物联网解决方案及DELFI环境提供的领域专业知识和分析功能。双方还计划联手进行技术整合、销售和服务支持以及产品上市相关活动。

关于斯伦贝谢

斯伦贝谢(Schlumberger, SLB: NYSE)是一家通过合作帮助客户获取能源的技术公司。公司员工遍布160多个国家，可提供领先的数字解决方案，并部署创新技术，以实现全球能源行业的优异绩效和可持续性。凭借在120多个国家的行业专门知识，我们合作打造新技术，通过解锁能源获取途径来惠及全体人类。

更多信息，请访问www.slb.com。

关于AVEVA

AVEVA是工业软件领域的全球领导者，致力于推动数字化转型和可持续发展。通过将强大的信息和人工智能与人类的洞察力相结合，AVEVA使团队能够利用他们的数据来释放新的价值。我们称之为绩效智能(Performance Intelligence)。AVEVA全面的产品组合使2万多家工业企业能够更智能地进行工程设计，更好地开展运营，并提升可持续发展的效率。AVEVA通过值得信赖的生态系统为客户提供支持，该生态系统包括遍布全球的5,500家合作伙伴和5,700名经过认证的开发人员。公司总部位于英国剑桥，在40多个国家拥有超过6,500名员工和90个办事处。如需了解更多信息，请访问www.aveva.com。

关于前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含《美国联邦证券法》所规定的“前瞻性陈述”，即有关未来而不是过去事件的陈述。此类陈述通常含有“预计”、“或许”、“能够”、“估计”、“打算”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预测”以及其他类似词语。前瞻性陈述涉及在不同程度上具有不确定性的事项，例如对数字技术和合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望。这些陈述取决于多种风险和不确定性因素，包括但不限于：无法从数字化战略、计划或合作伙伴关系中确认预期收益；以及斯伦贝谢最近向美国证券交易委员会提交或报备的Form 10-K、10-Q和8-K中详细列明的其他风险和不确定性。若一项或多项上述或其他风险或不确定性变为现实（或此类事态变化导致的影响），或者事实证明基本推断存在问题，则实际结果可能会与那些在前瞻性陈述中所反映的结果存在重大差异。本新闻稿中的陈述系于本新闻稿发布之日所做出，斯伦贝谢无任何意向或义务因新信息、未来事件或其他因素而对此类声明进行公开更新或修订。

*斯伦贝谢标志

© 2021 AVEVA Solutions Limited版权所有。保留所有权利。AVEVA Solutions Limited由AVEVA Group plc拥有。AVEVA、AVEVA标识和AVEVA产品名称是AVEVA Group plc或其子公司在英国和其他国家的商标或注册商标。其他品牌和产品名称均为其各自公司的商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。