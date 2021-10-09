NetApp將收購CloudCheckr並擴大其Spot by NetApp CloudOps平臺，使企業能夠充份最佳化和保護其多雲基礎架構

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體企業NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣布，該公司已簽署收購CloudCheckr的最終協議，這一領先的雲端最佳化平臺可提供雲端可見度和洞察，以降低成本，維護安全性和法規遵循，並最佳化雲端資源。本次交易的財務詳情沒有揭露。

過去幾年裡，隨著私公私部門組織以及託管服務提供者加大對雲端服務的投資力道，雲端成本已經成為企業加速雲端轉型的一個障礙。此次收購將CloudCheckr平臺的關鍵成本可見度和報告與Spot by NetApp的持續成本最佳化和託管服務相結合，擴展Spot by NetApp領先的FinOps產品範圍。透過這些結合的功能，企業組織能夠充份瞭解並持續改進其雲端資源，以更快的速度和更大的規模實現雲端優勢。

NetApp繼續投資於Spot by NetApp產品組合的創新和成長，以此作為其雲端策略的核心組成部分。收購 CloudCheckr完善並擴大了Spot by NetApp產品組合，將打造產業領先的CloudOps服務套件，而此舉也是建立在公司最近收購Data Mechanics的基礎上。透過CloudCheckr，NetApp Spot by產品組合將提供全面的成本可見度、分析、管理和最佳化，以幫助企業和託管服務提供者持續控制其雲端基礎架構資源。

NetApp公有雲服務事業部執行副總裁兼總經理Anthony Lye表示：「在加速雲端應用程式的同時管理成本是企業面臨的一項重大挑戰，因為他們致力於在以雲端速度執行的同時，提高雲端投資報酬率。透過收購CloudCheckr，我們將雲端計費分析、成本管理功能、雲端法規遵循和安全性加入我們的CloudOps平臺中，使組織能夠更快地部署基礎架構和業務應用程式，同時降低他們的資本和營運成本。這是我們FinOps策略的關鍵一步，也是我們整體CloudOps領導力的加速提升。簡單來說，NetApp將繼續幫助客戶以更低的成本實現更多的雲端。」

CloudCheckr執行長Tim McKinnon表示：「Spot by NetApp與CloudCheckr的結合將為我們的客戶和合作夥伴帶來一系列高度互補又協同作用的多雲基礎架構管理解決方案。CloudCheckr團隊很高興能加入NetApp，並幫助鞏固該公司在FinOps領域的領導地位。」

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NetApp是一家以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體企業，在日益加速的數位化轉型時代，傾力幫助企業利用資料保持領先優勢。無論企業是在雲端執行開發，將應用程式移轉到雲端，還是在內部自行打造類雲體驗，NetApp都能提供適用的系統、軟體和雲端服務，幫助企業從資料中心到雲端以最佳化的方式執行應用程式。此外，NetApp還提供跨不同環境執行的解決方案，幫助企業建置自己的資料結構，隨時隨地安全地為合適的人員提供正確的資料、服務和應用程式。如需瞭解更多資訊，請造訪www.netapp.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上掌握我們的最新動態。

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《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」聲明

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》規定的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於本交易的預期利益、NetApp對未來策略的陳述及其對客戶的影響等。實際結果，包括有關NetApp業務前景的實際結果，可能由於多種因素而有很大不同，這些因素包括但不限於：NetApp成功整合所收購人員和資產的能力；客戶、員工和合作夥伴對本收購的反應；本交易為客戶和合作夥伴帶來的實際利益；保留關鍵人員的能力；以及NetApp實現更廣泛的策略和營運目標的能力。我們不時地向美國證券交易委員會提交的報告和文件，包括我們最近提交的10-Q和10-K表格中的「風險因素」部分，描述了這些以及其他同樣重要的因素。我們沒有義務由於新資訊、未來事件或其他原因而更新本新聞稿中所含的資訊。

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