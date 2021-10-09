NetApp将收购CloudCheckr并扩大其Spot by NetApp CloudOps平台，使企业能够更好地优化和保护其多云基础设施

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--以云为主导、以数据为中心的跨国软件企业NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣布，该公司已签署收购CloudCheckr的最终协议，这一领先的云优化平台可提供云可见性和洞察，以降低成本，维护安全性和合规性，并优化云资源。本次交易的财务详情没有披露。

过去几年里，随着私营和公共部门组织以及托管服务提供商加大对云服务的投资力度，云成本已经成为企业加速云转型的一个障碍。此次收购将CloudCheckr平台的关键成本可见性和报告与Spot by NetApp的持续成本优化和托管服务相结合，扩展Spot by NetApp领先的FinOps产品范围。借助这些结合的功能，企业组织能够更好地了解并持续改进其云资源，以更快的速度和更大的规模实现云优势。

NetApp继续投资于Spot by NetApp产品组合的创新和增长，以此作为其云战略的核心组成部分。收购 CloudCheckr补充并扩大了Spot by NetApp的产品组合，将创建行业领先的CloudOps服务套件，而此举也是公司最近收购Data Mechanics后的再次发力。借助CloudCheckr，NetApp Spot by产品组合将提供全面的成本可见性、分析、管理和优化，以帮助企业和托管服务提供商持续控制其云基础设施资源。

NetApp公共云服务事业部执行副总裁兼总经理Anthony Lye表示：“在加速云应用的同时管理成本是企业面临的一项重大挑战，因为他们致力于在以云速度运行的同时，提高云投资回报率。通过收购CloudCheckr，我们将云计费分析、成本管理功能、云合规性和安全性添加到我们的CloudOps平台中，使组织能够更快地部署基础设施和业务应用，同时降低他们的资本和运营成本。这是我们FinOps战略的关键一步，也是我们整体CloudOps领导力的加速提升。简单来说，NetApp将继续帮助客户以更低的成本实现更多的云。”

CloudCheckr首席执行官Tim McKinnon表示：“Spot by NetApp与CloudCheckr的结合将为我们的客户和合作伙伴带来一系列高度互补又协同作用的多云基础设施管理解决方案。CloudCheckr团队很高兴能加入NetApp，并帮助巩固该公司在FinOps领域的领导地位。”

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NetApp是一家以云为主导、以数据为中心的跨国软件企业，在日益加速的数字化转型时代，倾力帮助企业利用数据保持领先优势。无论企业是在云端执行开发，将应用程序迁移到云端，还是在内部自行打造类云体验，NetApp都能提供适用的系统、软件和云服务，助力企业从数据中心到云端以最优化的方式运行应用程序。此外，NetApp还提供跨不同环境运行的解决方案，帮助企业构建自己的数据网络结构，随时随地安全地为合适的人员提供正确的数据、服务和应用程序。如需了解更多信息，请访问www.netapp.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上关注我们。

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《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”声明

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法案》规定的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于本交易的预期利益、NetApp对未来策略的陈述及其对客户的影响等。实际结果，包括有关NetApp业务前景的实际结果，可能由于多种因素而有很大不同，这些因素包括但不限于：NetApp成功整合所收购人员和资产的能力；客户、员工和合作伙伴对本收购的反应；本交易给客户和合作伙伴带来的实际利益；保留关键人员的能力；以及NetApp实现更广泛的战略和运营目标的能力。我们不时地向美国证券交易委员会提交的报告和文件，包括我们最近提交的10-Q和10-K表格中的“风险因素”部分，描述了这些以及其他同样重要的因素。我们没有义务由于新信息、未来事件或其他原因而更新本新闻稿中所含的信息。

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