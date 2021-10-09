UPL Ltd.加入《氣候宣言》，進一步承諾重塑全球農業在對抗氣候變遷中的角色

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070)宣佈已加入《氣候宣言》（The Climate Pledge，簡稱“TCP”），成為該宣言首個來自農業投入品、農業解決方案和農業科技領域的簽約組織。

《氣候宣言》於2019年由亞馬遜和Global Optimism共同創立，承諾到2040年達成淨零碳排放，提前10年達成《巴黎協定》目標。截至2021年9月，已有來自21個國家、26個產業的超過200家公司簽署《氣候宣言》。

UPL是永續農業產品和解決方案的全球供應商，為全世界超過138個國家提供生物製品和傳統作物保護解決方案。UPL正透過「開放農業」(OpenAg)理念重新構思永續發展，為所有人提供無限制、無邊界的永續成長。以農民為中心，UPL正致力於建立全新農業網路，重新定義整個產業的思考和運作方式——擁抱創新理念和全新解決方案，努力讓每種糧食產品更具永續性。

UPL全球執行長Jai Shroff表示：

「UPL認為全球農業即將扮演其迄今為止最重要的角色。一直以來，農業都在用充足的食物養活整個地球。如今，透過角色轉型，農業將幫助我們對抗氣候變遷挑戰。為實現這一點，我們需要借助合作的力量，重新定義永續發展。加入《氣候宣言》即表示我們正進一步履行我們對合作、永續發展和保持業界領先地位的承諾。我們很高興能加入這一團體，共享知識、想法和最佳實務。」

聯合國前氣候主管、現任Global Optimism創始合夥人Christiana Figueres表示：「政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)最近發佈的報告是迄今為止最嚴厲的警告：支持人類生命的系統正迫近臨界點，而採取果斷行動的時機正逐漸縮小。我們必須以勇氣和信念來面對科學界的警告。在這種情況下，令人倍感鼓舞的是，又有86家公司，包括一些全球家喻戶曉的公司，加入了《氣候宣言》，承諾將加快行動，及時對抗氣候變遷，在建設低碳經濟方面善盡自己的責任。我期待《氣候宣言》的200多家簽約組織能夠發揮領導作用，並產生成果。」

加入《氣候宣言》也呼應了由UPL主導的更廣泛承諾，即重新構思永續發展，扭轉農業的角色，利用農業積極因應氣候變遷、糧食安全、生物多樣性喪失和水資源匱乏等種種挑戰。此外，在過去5年裡，UPL的碳排放減少了26%，並設定了到2025年將碳排放再降低25%的目標。UPL廣泛利用與永續發展連動的貸款，將其作為公司資本結構的一部分，以確保在行動和成果之間建立清晰的關聯性。

UPL對TCP的承諾建立在該公司現有的會員資格和協會關係基礎之上，作為各種國際組織的成員，UPL將繼續重新構思永續發展。UPL加入或簽署的組織及倡議包括：糧食和土地利用聯盟(The Food and Land Use Coalition)、聯合國全球契約(United Nations Global Compact)、世界永續發展工商理事會(World Business Council for Sustainable Development)、世界經濟論壇：糧食行動聯盟(World Economic Forum: Food Action Alliance)、食品雜貨批發協會(IGD)、國際糧食和政策研究所(International Food and Policy Research Institute)、世界可可基金會(World Cocoa Foundation)、可可與森林倡議(Cocoa and Forests Initiative)、歐洲可可協會(European Cocoa Association)。

致編輯：

關於UPL

UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070)是永續農業產品和解決方案的全球供應商，年營收超過52億美元。

關於《氣候宣言》

2019年，亞馬遜和Global Optimism共同發起《氣候宣言》(The Climate Pledge)，承諾提前10年達成《巴黎協定》目標，到2040年實現淨零碳排放。截至目前，已有201家機構簽署《氣候宣言》，這也傳達出重要的訊號，即市場對有助於減少碳排放的產品和服務的需求將迅速成長。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.theclimatepledge.com。

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