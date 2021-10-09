UPL Ltd.加入《气候宣言》，进一步承诺重塑全球农业在应对气候变化中的作用

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070)宣布已加入《气候宣言》（The Climate Pledge，简称“TCP”），成为该宣言首个来自农业投入品、农业解决方案和农业技术领域的签约组织。

《气候宣言》于2019年由亚马逊和Global Optimism共同创立，承诺到2040年实现净零碳排放，以提前10年达成《巴黎协定》目标。截至2021年9月，已有来自21个国家、26个行业的超过200家公司签署《气候宣言》。

UPL是可持续农业产品和解决方案的全球供应商，为世界上超过138个国家提供生物制品和传统作物保护解决方案。UPL正通过“开放农业”(OpenAg)理念重新构想可持续发展，为所有人提供无限制、无边界的可持续增长。以农业生产者为中心，UPL正致力于构建全新农业网络，重新定义整个行业的思考和运作方式——拥抱创新理念和全新解决方案，努力让每种粮食产品更可持续。

UPL全球首席执行官Jai Shroff表示：

“UPL认为全球农业即将发挥其迄今为止最重要的作用。一直以来，农业都在用充足的食物养活整个地球。如今，通过角色转型，农业将帮助我们应对气候变化挑战。为实现这一点，我们需要借助合作的力量重新定义可持续发展。通过加入《气候宣言》，我们正进一步履行我们对合作、可持续发展和保持行业领先地位的承诺。我们很高兴能加入这一团体，共同分享知识、想法和最佳实践。”

联合国前气候主管、现任Global Optimism创始合伙人Christiana Figueres表示：“政府间气候变化专门委员会(IPCC)最近发布的报告是迄今为止最严厉的警告：支持人类生命的系统正迫近临界点，而采取果断行动的时间窗口正逐渐缩小。我们必须以勇气和信念直面来自科学界的警告。在这种情况下，令人倍感鼓舞的是，又有86家公司，包括一些全球家喻户晓的公司，加入了《气候宣言》，承诺将加快行动，及时应对气候变化，在建设低碳经济方面发挥自己的作用。我期待《气候宣言》的200多家签约组织能够发挥领导作用，并产生积极成果。”

加入《气候宣言》也呼应了由UPL牵头的更广泛的承诺，即重新构想可持续发展，转变农业角色，利用农业积极应对气候变化、粮食安全、生物多样性丧失和水资源匮乏等种种挑战。此外，在过去5年里，UPL将其碳排放减少了26%，并设定了到2025年将碳排放再降低25%的目标。UPL广泛利用与可持续发展相关的贷款，将其作为公司资本结构的一部分，以确保在行动和成果之间建立清晰的联系。

UPL对TCP的承诺建立在该公司现有的会员资格和协会关系基础之上，作为各种国际组织的成员，UPL将继续重新构想可持续发展。UPL加入或签署的组织及倡议包括：粮食和土地利用联盟(The Food and Land Use Coalition)、联合国全球契约(United Nations Global Compact)、世界可持续发展工商理事会(World Business Council for Sustainable Development)、世界经济论坛：粮食行动联盟(World Economic Forum: Food Action Alliance)、食品杂货批发协会(IGD)、国际食物政策研究所(International Food and Policy Research Institute)、世界可可基金会(World Cocoa Foundation)、可可与森林倡议(Cocoa and Forests Initiative)、欧洲可可协会(European Cocoa Association)。

致编辑：

关于UPL

UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070)是可持续农业产品和解决方案的全球供应商，年营收超过52亿美元。

关于《气候宣言》

2019年，亚马逊和Global Optimism共同发起《气候宣言》(The Climate Pledge)，承诺提前10年达成《巴黎协定》目标，到2040年实现净零碳排放。截至目前，已有201家机构签署《气候宣言》，这也传达出一个重要信号，即市场对有助于减少碳排放的产品和服务的需求将迅速增长。如需了解更多信息，请访问www.theclimatepledge.com。

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