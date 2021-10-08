 三星資產運用株式會社選擇ICE資料指數用於涵蓋ICE EUA期貨合約的KODEX歐洲碳排放配額期貨ICE(H) ETF

亞特蘭大和紐約--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--全球首屈一指的資料、科技和市場基礎設施提供商洲際交易所集團(Intercontinental Exchange, Inc., NYSE:ICE)今天宣佈，三星資產運用株式會社(Samsung Asset Management)已獲得授權將ICE EUA碳期貨指數用於新的交易所交易基金(ETF)，即KODEX歐洲碳排放配額期貨ICE(H) ETF。

ICE EUA碳期貨指數衡量單純做多的組合型ICE EUA期貨合約的表現。每份EUA合約均以歐元計價，代表著含1,000份碳排放配額(“EUA”)的一手交易單位，可根據歐盟排放交易體系(European Union Emissions Trading System)交付給歐盟排放配額註冊登記處(Union Registry)進行登記或銷減。該指數將作為韓國首個碳基ETF的基準。新的ETF旨在讓韓國和全球投資人能夠更有效地參與碳期貨市場。

ICE亞太區固定收益和資料服務副總裁Magnus Cattan表示：「越來越多的市場參與者希望利用全球市場來抵消其碳足跡、管理碳成本並評估氣候轉型風險。三星資產運用株式會社是韓國首屈一指的資產管理公司，這款新產品使投資人能夠透過單一投資工具獲取市場基準的碳價格，從而協助因應其客戶多樣化和不斷變化的需求。」

三星資產運用株式會社投資組合經理Jaehun Jeong表示：「我們被ICE吸引是因為它為我們的客戶提供了機會，可接觸全世界規模和流動性首屈一指的環境市場。ICE EU碳期貨指數追蹤交易極活躍的碳市場之一，並代表了世界上一些超大規模的經濟體。隨著市場參與者越來越關注能源轉型和氣候風險，該ETF將為散戶和機構投資者提供更大的避險和交易機會。”

ICE的全球指數系列是全球投資人管理的逾1兆美元資產的績效基準。有關ICE指數的更多資訊，請造訪：https://www.theice.com/market-data/indices。

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洲際交易所(NYSE: ICE)是一家《財星》500大企業，致力於設計、建立和運行數位網路，協助人們掌握機會。我們提供各種主要資產類別的金融科技和資料服務，為客戶提供獲取任務關鍵型工作流程工具的管道，以提高透明度和經營效率。我們經營包括紐約證券交易所在內的交易所以及清算所，幫助人們投資、籌集資金和管理多種資產類別的風險。我們全面的固定收益資料服務和執行能力提供資訊、分析和平臺，協助我們的客戶掌握機會和更有效地操作。在ICE Mortgage Technology，我們正在推動美國住宅抵押貸款流程轉型，協助從消費者參與到貸款登記的整個過程數位化。我們共同改造、精簡和促使業界自動化，以協助我們的客戶掌握機會。

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資料來源：洲際交易所

ICE-CORP

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