 三星资产运用株式会社选择ICE数据指数用于涵盖ICE EUA期货合约的KODEX欧洲碳排放配额期货ICE(H) ETF

亚特兰大和纽约--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--全球领先的数据、技术和市场基础设施提供商洲际交易所集团(Intercontinental Exchange, Inc., NYSE:ICE)今天宣布，三星资产运用株式会社(Samsung Asset Management)已获得授权将ICE EUA碳期货指数用于一个新的交易所交易基金(ETF)，即KODEX欧洲碳排放配额期货ICE(H) ETF。

ICE EUA碳期货指数衡量单纯做多的一篮子ICE EUA期货合约的表现。每份EUA合约均以欧元计价，代表着含1,000份碳排放配额(“EUA”)的一手交易单位，可根据欧盟排放交易体系(European Union Emissions Trading System)交付给欧盟排放配额注册登记处(Union Registry)进行登记或销减。该指数将作为韩国首个碳基ETF的基准。新的ETF旨在让韩国和全球投资者能够更有效地参与碳期货市场。

ICE亚太区固定收益和数据服务副总裁Magnus Cattan表示：“ 越来越多的市场参与者希望利用全球市场来抵消其碳足迹、管理碳成本并评估气候转型风险。三星资产运用株式会社是韩国首屈一指的资产管理公司，这款新产品允许投资者通过单一投资工具获取基于市场的碳价格，从而帮助满足其客户多样化和不断变化的需求。”

三星资产运用株式会社投资组合经理Jaehun Jeong表示：“ 我们被ICE吸引是因为，它为我们的客户提供了进入全世界规模和流动性首屈一指的环境市场的机会。ICE EU碳期货指数跟踪极具交易活跃度的碳市场，代表了世界上一些超大规模的经济体。随着市场参与者越来越关注能源转型和气候风险，该ETF将为散户和机构投资者提供更大的对冲和交易机会。”

ICE的全球指数系列是全球投资者管理的逾1万亿美元资产的业绩基准。有关ICE指数的更多信息，请访问：https://www.theice.com/market-data/indices。

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资料来源：洲际交易所

ICE-CORP

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