托萊塢深耕NFT領域，在Tiar.io上提供電影片段的正版數位收藏品

印度海德拉巴--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--印度NFT市場TIAR.io與Mango Mass Media和First Frame Entertainment攜手合作，宣佈於10月7日推出由Rakul Preet Singh和Vaishnav Tej主演的電影《Konda Polam》的官方數位收藏品。在接下來幾週，他們還將聯合推出托萊塢(Tollywood)即將上映電影的正版數位收藏品(NFT)。此舉受到電影《Seetimaarr》正版NFT推出之後全部售罄的帶動，該電影由Tamannah Bhatia和Gopichand主演。

TIAR市場利用NFT原理，為影迷提供在電影上映當天獲得電影正版和限量版數位收藏品的機會。這些數位收藏品的數量有限，若電影大獲成功，可以在日後以更高價值轉售。TIAR的目標是繼續開發和推出此類NFT，並計畫加強其教育性、互動性和娛樂性以提高其價值。

關於The Indian Art Revolution (TIAR)

TIAR是印度最新推出的去中心化網路，旨在透過區塊鏈為印度的藝術、運動和娛樂業帶來創新。TIAR的生態系統涵蓋NFT市場、拳擊按次付費平臺、資訊中心、快速啟動工具和區塊鏈遊戲等。TIAR團隊由區塊鏈、教育、管理顧問、運動管理、行銷和代言領域經驗豐富的專業人士組成，他們將幫助建構TIAR平臺，使去中心化社群成為可能。

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