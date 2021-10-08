托莱坞深耕NFT领域，在Tiar.io上提供电影片段的正版数字收藏品

印度海得拉巴--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--印度NFT市场TIAR.io携手Mango Mass Media和First Frame Entertainment，宣布于10月7日推出由Rakul Preet Singh和Vaishnav Tej主演的电影《Konda Polam》的官方数字收藏品。在接下来几周，他们还将联合推出托莱坞(Tollywood)即将上映电影的正版数字收藏品(NFT)。此举受到电影《Seetimaarr》正版NFT在推出之后全部售罄的带动，该电影由Tamannah Bhatia和Gopichand主演。

TIAR市场利用NFT原理，为影迷提供在电影上映当天获得电影正版和限量版数字收藏品的机会。这些数字收藏品数量有限，若电影获得成功，可以在日后以更高价值转售。TIAR的目标是继续开发和发布此类NFT，并计划通过加强其教育性、互动性和娱乐性提高其价值。

关于The Indian Art Revolution (TIAR)

TIAR是印度最新推出的去中心化网络，旨在通过区块链为印度的艺术、体育和娱乐业带来创新。TIAR的生态系统涵盖NFT市场、拳击按次付费平台、信息中心、快速启动工具和基于区块链的游戏等。TIAR团队由区块链、教育、管理咨询、体育管理、营销和代言领域经验丰富的专业人士组成，他们将帮助构建TIAR平台，使去中心化社区成为可能。

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