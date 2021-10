ArborXR et Matts Digital annoncent un partenariat pour fournir une technologie RA/RV fluide et évolutive

PARIS--(BUSINESS WIRE)--ArborXR, la plateforme de premier plan de gestion d’appareils de réalité augmentée/réalité virtuelle (RA/RV) d’entreprise et de distribution de contenu, et le distributeur de solutions RA/RV, Matts Digital, ont annoncé aujourd’hui un partenariat afin de fournir des solutions de réalité étendue (XR) fluides à l’échelle en Europe et au-delà. Avec le logiciel de gestion des appareils mobiles d’ArborXR, Matts Digital aidera les entreprises à gérer en toute sécurité des parcs d’appareils XR, à déployer des applications et des fichiers à distance, et à contrôler l’expérience utilisateur à l’intérieur du casque. Le partenariat illustre une évolution accélérée vers le travail et la formation à distance au cœur de la pandémie.

D’après Forbes, les dépenses mondiales en matière de RA/RV se sont élevées à 12 milliards USD en 2020, soit une hausse de 50 % depuis 2019.

« ArborXR et Matts Digital ont la mission commune d’aider les entreprises à utiliser et à mettre à l’échelle la technologie XR facilement, tout en offrant un service clientèle exceptionnel », a déclaré le cofondateur d’ArborXR, Will Stackable. « En s’associant avec Matts Digital, ArborXR peut aider les sociétés mondiales à réussir et accroître leur efficacité grâce à la puissance de la XR. Nous sommes ravis d’entrer sur le marché européen et de proposer un logiciel vital pour aider les entreprises à déployer la RA/RV en toute confiance. »

Outre ses services professionnels de technologie XR unique, Matts Digital propose une large gamme de produits de RA/RV. En utilisant le logiciel d’ArborXR, Matts Digital aidera les entreprises à gérer des milliers d’appareils en toute sécurité et avec un contrôle optimal.

« Matts Digital est ravie de travailler avec ArborXR pour proposer des solutions XR parmi les meilleures de leurs catégories pour une grande diversité d’entreprises mondiales. Ensemble, nous aiderons nos clients à utiliser des appareils XR avec confiance et atteindrons notre objectif commun d’augmenter la simplicité, la sécurité et l’efficacité de la XR dans l’environnement professionnel », a déclaré le président de Matts Digital, Stephane Courgeon.

Pour en savoir plus sur ArborXR ou Matts Digital, veuillez consulter les sites ArborXR.com ou Matts-Digital.com.

À propos d’ArborXR

ArborXR est le logiciel de gestion des appareils mobiles (mobile device management, MDM) de RA/RV qui permet aux entreprises de gérer en toute sécurité des parcs d’appareils XR, de déployer des applications et des fichiers à distance, et de contrôler l’expérience utilisateur à l’intérieur du casque. Il est utilisé par les sociétés du classement Fortune 500, des entreprises, et des centaines de fournisseurs de logiciels indépendants pour gérer les appareils de façon fluide, inscrire et fournir les casques, déployer les applications et les fichiers à distance, et verrouiller l’expérience utilisateur avec le mode kiosque et un lanceur multi-applications. Découvrez-en plus sur ArborXR.com et sa récente réalisation d’une Série A sur le site ArborXR.com.

À propos de Matts Digital

Matts Digital est un distributeur de valeur ajoutée, spécialisé dans les solutions de réalité virtuelle (RV) et en réalité augmentée (RA). Nous proposons une gamme complète de casques, de périphériques, d’accessoires et de produits hygiéniques, ainsi que des services professionnels uniques dans ce domaine. Notre capacité industrielle et logistique importante permet à nos clients d’envisager facilement le déploiement de leurs projets de RA/RV sur une grande échelle, en France et à l’étranger. Découvrez-en plus sur Matts-Digital.com.

