NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Novata is vandaag gelanceerd als een innovatief nieuw openbaar nut-bedrijf en technologieplatform dat is gebouwd om het ecosysteem van de particuliere markt, inclusief private equity-bedrijven, te voorzien van intuïtieve en effectieve metingen van milieu, sociaal welzijn en corporate governance (ESG) , gegevensverzameling en benchmarking. Gesteund door een uniek consortium, waaronder de Ford Foundation, S&P Global (NYSE: SPGI), Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) en Omidyar Network, heeft Novata een onafhankelijk, onbevooroordeeld en flexibel open architectuurplatform gecreëerd voor de particuliere markten om consistenter te rapporteren over relevante ESG-gegevens. Novata is rechtstreeks geïnformeerd door de behoeften van algemene partners en commanditaire partners en is ontworpen om een ​​doorgelicht ESG-rapportageraamwerk te bieden dat is opgebouwd rond 10 kritieke statistieken die consistent worden weergegeven in toonaangevende ESG-methodologieën en een veilig technologieplatform dat een duidelijker beeld geeft van de ESG-impact.

