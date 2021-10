Líderes de entidades sem fins lucrativos e com fins lucrativos formam a Novata, uma nova plataforma de tecnologia idealizada para agilizar os relatórios ESG nos mercados privados

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Novata foi lançada como uma entidade inovadora de serviço público e plataforma de tecnologia desenvolvida para oferecer ao ecossistema de mercados privados, que inclui empresas de capital privado, medições, coleta de dados e análises comparativas ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG) intuitivas e eficazes. Com o apoio de um consórcio único, que inclui a Ford Foundation, S&P Global (NYSE: SPGI), Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) e Omidyar Network, a Novata criou uma plataforma de arquitetura aberta independente, imparcial e flexível para que os mercados privados relatem de forma mais consistente dados ESG relevantes. Diretamente informada pelas necessidades dos parceiros gerais e limitados, a Novata foi idealizada para oferecer uma estrutura de relatórios ESG aprovada, desenvolvida em torno de dez métricas fundamentais que aparecem de forma consistente nas principais metodologias ESG, e uma plataforma de tecnologia segura que oferece uma visão mais clara do impacto do ESG.

“A maior parte da atividade econômica mundial é impulsionada por empresas privadas. É a sua abordagem ao impacto ambiental e social que, em última análise, deve acelerar os ideais do capitalismo inclusivo”, disse Alex Friedman, diretor executivo (CEO) da Novata. “Nossa solução é inédita porque marca a primeira vez que um grupo de líderes de entidades sem fins lucrativos ou com fins lucrativos em justiça social, dados financeiros e mercados privados uniram forças para solucionar a fragmentação ESG, que incomoda os mercados públicos."

Lorraine Spradley Wilson, diretora de impacto e chefe de Metodologia na Novata, acrescentou: "Com uma metodologia simples e eficaz, um repositório de dados habilitado para tecnologia segura e ferramentas de análises comparativas (benchmarking) imparciais, as empresas privadas serão capazes de atender e antecipar melhor as prioridades do investidor e da sociedade”.

A solução da Novata consiste em três elementos fundamentais:

Uma estrutura de relatórios ESG simplificada

seguro, onde as empresas privadas podem relatar contra a estrutura da Novata, assim como outras metodologias amplamente utilizadas, e onde os proprietários e parceiros gerais controlam o acesso aos dados da empresa. Análise comparativa (benchmarking) objetiva e promovida por dados de encontro às empresas privadas e públicas, além de ferramentas de relatório para ajudar as empresas privadas a obter informações importantes de seus dados e relatar facilmente aos investidores, reguladores e outras partes interessadas.

O interesse demonstrado no ESG aumentou nos mercados privados, o que é exemplificado por empresas de capital privado que cada vez mais se concentram em quantificar efetivamente o impacto social para os investidores. No entanto, a medição ESG continua a ser um desafio para os mercados privados, muitos dos quais ainda estão nos estágios iniciais de quantificação da sustentabilidade e do impacto social. A Novata é pioneira em uma plataforma de tecnologia orientada por missões que ajudará as partes interessadas do mercado privado - desde empresas privadas até credores, fornecedores e investidores - a evitar a fragmentação que tornou a medição do impacto, tanto efetiva quanto objetiva, particularmente desafiadora nos mercados públicos e, ao mesmo tempo, oferecerá a flexibilidade para atender aos critérios individuais de ESG de proprietários de negócios e parceiros gerais.

Os seguintes membros do consórcio e parceiros fundadores atuam como os principais consultores para a Novata para ajudar a garantir que a solução continue a evoluir, enquanto o setor de mercados privados amadurece e se expande.

“Na Ford Foundation, nos empenhamos em apoiar iniciativas que possibilitam um progresso significativo em direção a uma forma mais inclusiva de capitalismo”, disse Darren Walker, presidente da Ford Foundation. “As soluções da Novata oferecem aos investidores a capacidade de melhor alocar capital com uma consideração mais eficaz de finalidade, inclusão e sustentabilidade. Suas ferramentas serão uma parte essencial da criação de uma economia que funcione para todos.”

“A transição econômica global para zero emissões será realizada por meio de uma abordagem verdadeiramente colaborativa e alinhada aos mercados público e privado”, disse o diretor executivo (CEO) da S&P Global, Doug Peterson. “A S&P Global orgulha-se de investir na tão necessária inovação em transparência ESG e na análise comparativa (benchmarking) nos mercados privados através da criação da Novata. A S&P Global capacita os mercados do futuro. Os mercados privados representam uma área onde podemos ajudar a levar transparência e evidências para apoiar seus fluxos de trabalho. Este investimento representa um passo à frente no trabalho com as empresas de capital privado com uma solução específica que apoia a divulgação do ESG para os mercados privados.”

“Em todos os mercados privados, o ESG é um problema complexo que exige nuances para ser solucionado - não é uma abordagem uniformizada”, disse Erik Hirsch, vice-presidente do conselho administrativo e chefe de Iniciativas Estratégicas na Hamilton Lane. “A Novata é uma solução neutra que permite às empresas privadas, incluindo parceiros gerais, coletar e medir seus dados com base nas métricas que forem mais significativas para os seus respectivos casos e investidores. Na Hamilton Lane, acreditamos que as melhores soluções de dados e tecnologia da classe continuarão a impulsionar os mercados privados e estamos muito entusiasmados em lançar a Novata ao lado de uma equipe de gestão tão estimada.”

“As empresas privadas e seus investidores são uma parte crescente de nossa economia e têm um papel fundamental a desempenhar na contribuição para um capitalismo mais inclusivo e sustentável. Acreditamos que a Novata oferece uma solução que permitirá que empresas privadas, sócios gerais e sócios limitados gerenciem melhor seu impacto nas pessoas e no planeta”, disse Mike Kubzansky, diretor executivo (CEO) na Omidyar Network.

Os clientes beta terão acesso à plataforma de tecnologia da Novata antes do final do ano. O acesso mais amplo deverá estar disponível no início de 2022.

Várias das principais empresas de capital privado atuam como consultores para o consórcio da Novata, incluindo Bridgepoint, Clearlake Capital Group, Kohlberg & Co., KPS Capital Partners, Lindsay Goldberg, Summa Equity, Thomas H. Lee Partners e The Vistria Group. Além disso, vários dos consultores de parceiros gerais da Novata - The Vistria Group, Clearlake Capital Group e Kohlberg & Co. - fizeram investimentos em apoio à Novata, com todos os rendimentos destes investimentos a serem doados às organizações sem fins lucrativos.

“Sentimos em primeira mão a necessidade fundamental de uma abordagem mais integrada para a medição do ESG, assim como dos desafios que surgem sem uma estrutura, e de ferramentas adequadas feitas sob medida para atender às necessidades exclusivas dos patrocinadores de capital privado”, disse José E. Feliciano, cofundador e sócio-gerente do Clearlake Capital Group e da Clearlake Impact Initiative. “Assumimos o compromisso com os princípios do investimento responsável e acreditamos que os mercados privados têm a responsabilidade de melhor administrar e monitorar o desempenho do ESG não apenas para gerar sólidos retornos de investimento, mas também para causar um impacto positivo na sociedade e em seu futuro.”

A Novata também trabalhou com vários sócios limitados para conceber suas soluções, já que o ESG é um foco cada vez mais importante para eles.

“Os ativos do capital privado são uma parte dos mercados e da economia global em rápido crescimento, que aumentaram mais de 150% apenas na última década”, disse Scott M. Stringer, controlador da cidade de Nova York. “E os investidores de capital privado (private equity) precisam de acesso confiável aos dados de ESG precisos, materiais e relevantes, desde a mudança climática e diversidade até as transições de trabalhadores e responsabilidade de negócios - sendo todos componentes essenciais do capitalismo verdadeiramente inclusivo, que cria valor de longo prazo aos nossos beneficiários de pensões.”

Para saber mais sobre a Novata, visite o seu site, onde empresas privadas e parceiros gerais podem indicar seu interesse em ser os primeiros clientes da Novata e assistir ao vídeo de lançamento aqui. Siga a Novata no LinkedIn para ficar por dentro das últimas novidades e opiniões da empresa.

Sobre a Novata

Novata é uma entidade de serviço público criada para ajudar empresas de capital privado (private equity) e empresas privadas a navegar no cenário ESG, oferecendo métricas de relatórios relevantes, um banco de dados contributivo para armazenar informações e ferramentas para análise, além de relatórios para as principais partes interessadas, incluindo parceiros limitados e reguladores. Fundada para capacitar os mercados privados a alcançar uma forma mais sustentável e inclusiva de capitalismo, o objetivo da Novata é ajudar os mercados privados a evitar a fragmentação dos padrões ESG. A Novata foi formada em parceria com a Ford Foundation, S&P Global, Hamilton Lane e Omidyar Network - com financiamento adicional fornecido por seus cofundadores e presidente independente - e é controlada por maioria por organizações orientadas por missões e seus funcionários. Para mais informações, visite https://www.novata.com/.

Sobre a Ford Foundation

A Ford Foundation é uma organização independente e sem fins lucrativos que concede subsídios. Durante mais de 85 anos, ela trabalhou com pessoas corajosas na linha de frente da mudança social no mundo inteiro, guiada por sua missão de fortalecer os valores democráticos, reduzir a pobreza e a injustiça, promover a cooperação internacional e avançar as realizações humanas. Com sede em Nova York, a fundação tem escritórios na América Latina, África, Oriente Médio e Ásia.

Sobre a S&P Global

S&P Global (NYSE: SPGI) é o principal fornecedor mundial de classificações de crédito, comparações (benchmarking) e análises nos mercados globais de capital e commodities, oferecendo soluções ESG, dados profundos e percepções sobre fatores críticos de negócios. Há mais de 160 anos, proporcionamos inteligência essencial que abre oportunidades, promove o crescimento e acelera o progresso. Nossas divisões incluem S&P Global Ratings, S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices e S&P Global Platts. Para mais informações, visite www.spglobal.com.

Sobre a Hamilton Lane

A Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) é uma empresa com liderança em gestão de investimentos de mercados privados que oferece soluções inovadoras para investidores sofisticados no mundo inteiro. Dedicada exclusivamente a mercados privados que investem há 30 anos, a empresa emprega atualmente cerca de 475 profissionais que operam em escritórios na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio. A Hamilton Lane tem US$ 757 bilhões em ativos sob gestão e supervisão, compostos por US$ 92 bilhões em ativos discricionários e US$ 665 bilhões em ativos de consultoria, em 30 de junho de 2021. A Hamilton Lane é especializada na construção de programas de investimento flexíveis que oferecem aos clientes acesso a todo o espectro de estratégias de mercados privados, setores e geografias. Para mais informações, visite www.hamiltonlane.com ou siga a Hamilton Lane no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.

Sobre a Omidyar Network

Estabelecida pelos filantropos Pam e Pierre Omidyar, a Omidyar Network é um empreendimento de mudança social que comprometeu mais de US$ 1 bilhão em empresas inovadoras com fins lucrativos e organizações sem fins lucrativos desde 2004. A Omidyar Network trabalha para reimaginar sistemas essenciais e as ideias que os governam, e para construir sociedades mais inclusivas e equitativas nas quais os indivíduos tenham o poder social, econômico e democrático para prosperar.

