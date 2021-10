Kempower lance un partenariat avec Gilbarco Veeder-Root pour offrir des solutions de recharge pour véhicules électriques

Kempower, a leading e-mobility charging technology provider, has announced a partnership with Gilbarco Veeder-Root (GVR), the global leader in technology solutions for the retail fueling and convenience market. GVR will offer Kempower’s EV chargers as part of its EVerse offering, which also includes network management software, installation and maintenance services. (Photo: Business Wire)

LAHTI, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Kempower, l'un des principaux fournisseurs de technologies de recharge pour la mobilité électrique, a annoncé un partenariat avec Gilbarco Veeder-Root (GVR), le leader mondial des solutions technologiques pour le marché du ravitaillement en carburant et des services de proximité. GVR proposera les chargeurs pour VE de Kempower dans le cadre de son offre EVerse, qui comprend également un logiciel de gestion de réseau et des services d'installation et de maintenance.

Les solutions de recharge rapide en courant continu de Kempower sont conçues pour s'adapter à l'augmentation constante du nombre de VE sur les routes. Les solutions de charge de haute qualité de la compagnie sont adaptées à tous les types de VE, y compris les voitures particulières, les bus, les véhicules hors route, les flottes de services commerciaux et les navires.

« Nous sommes extrêmement heureux d’initier cette coopération avec GVR. Notre approche modulaire permet d'utiliser des modules standardisés dans l'ensemble de notre gamme de produits, ce qui permet de créer différents types de chargeurs de véhicules électriques et de systèmes de charge. En outre, notre technologie est évolutive, de sorte que nos clients peuvent faire des investissements initiaux plus petits et ajouter des modules de puissance supplémentaires plus tard, à mesure que leur entreprise se développe », a commenté Tomi Ristimäki, PDG de Kempower.

Forte d'une longue expérience dans la fourniture de logiciels, de matériel et de services intégrés de pointe pour le marché du ravitaillement en carburant et des services de proximité, GVR offre une large couverture du marché, une fiabilité éprouvée et des connaissances spécialisées sur la manière dont les clients font évoluer leurs flux de travail pour faire face à la complexité croissante qui façonne le paysage des infrastructures de mobilité électrique. L'entreprise se spécialise dans la création de solutions de bout en bout pour les infrastructures de recharge des VE afin d'améliorer l'expérience du consommateur et d'accroître la productivité des opérateurs.

« Nos chargeurs natifs IoT peuvent être mis à jour à distance et en temps réel, ce qui rassure nos clients sur les solutions qu'ils ont choisies, à l'épreuve du temps et connectées au cloud à tout moment. La modularité des produits garantit également un faible encombrement, ce qui permet aux clients de GVR d'utiliser un espace limité dans les zones densément peuplées », ajoute Ristimäki.

Images de presse :

https://kempower.com/information-center/download-center/

À propos de Kempower

Kempower conçoit et fabrique des solutions de recharge rapide en courant continu pour les véhicules et machines électriques. Nous sommes une équipe de passionnés de véhicules électriques ayant une connaissance approfondie du marché de la recharge et une mentalité pragmatique. Le développement et la production de nos produits sont basés en Finlande, et plus de 90 % de nos matériaux et composants proviennent de sources locales. Nous travaillons dans tous les domaines du transport, des voitures particulières aux véhicules commerciaux en passant par les équipements miniers, les bateaux et les sports mécaniques. Avec 70 ans d'expérience dans le perfectionnement des sources d'énergie, nous fixons la barre au niveau de l'ingénierie et de la conception de l'expérience utilisateur.

www.kempower.com

À propos de Gilbarco Veeder-Root

Gilbarco Veeder-Root (GVR) est le leader mondial des solutions technologiques pour le marché du ravitaillement en carburant et le marché de proximité. Depuis plus de 150 ans, GVR fait bouger le monde, gagnant la confiance de ses clients par le biais d’un partenariat à long terme, une assistance sans compromis et une fiabilité éprouvée. Les principales gammes de produits comprennent des logiciels de point de vente, des systèmes de paiement, des solutions de recharge pour véhicules électriques, des distributeurs de carburant et des jauges de réservoir, ainsi que des solutions de gestion de flotte.

https://www.gilbarco.com/eu/

