Korean Air rozszerza umowę współpracy z Rimini Street, obejmując całą ofertę oprogramowania Oracle

Korean Air Extends Support Agreement with Rimini Street to Cover Entire Oracle Software Portfolio (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że globalny przewoźnik lotniczy Korean Airlines Co., Ltd. rozszerzył swoją umowę wsparcia z Rimini Street, obejmując nią całą ofertę produktów oprogramowania dla firm Oracle. Korean Airlines przeszło ze wsparcia producenta na wsparcie Rimini Street Support dla oprogramowania Oracle Siebel w 2019 r. Biorąc pod uwagę sukces tej decyzji i dotychczasową wysoką jakość i ultraresponsywność usług wsparcia Rimini Street, linie Korean Air postanowiły skonsolidować wsparcie dla wszystkich pozostałych składników swojego oprogramowania Oracle, w tym Oracle E-Business Suite oraz Fusion Middleware i baz danych, przenosząc je w całości do Rimini Street. Przechodząc na Rimini Street Support, linie Korean Air mogły znacząco ograniczyć koszty utrzymania oprogramowania Oracle, cieszyć się większą responsywnością i skutecznością usług wsparcia, zmaksymalizować inwestycje w oprogramowanie dla firm Oracle i wykorzystać zwolnione zasoby na finansowanie strategicznych inicjatyw biznesowych i infrastrukturalnych.

Linie lotnicze zmieniają metodę utrzymania oprogramowania ERP, optymalizują koszty

Linie lotnicze Korean Air mają swoją siedzibę w Seulu. Firma, która powstała w 1969 r. i początkowo posiadała 8 samolotów, jest obecnie największym przewoźnikiem lotniczym w Korei i jedną z czołowych linii lotniczych na świecie. Korean Air obsługuje 13 tras krajowych oraz, jako członek założyciel SkyTeam, drugiego co do wielkości sojuszu linii lotniczych o rocznej liczbie pasażerów przekraczającej 600 milionów, loty międzynarodowe do 107 miast w 42 krajach.

Rimini Street wspiera migrację do chmury

Rimini Street zapewnia swoje nagradzane usługi wsparcia dla Oracle Siebel CRM firmie Korean Air od niemal dwóch lat. W kwietniu 2021 r. linie lotnicze przeniosły swoje serwery produkcyjne Siebel do usługi Amazon Web Services i rozszerzyły umowę z Rimini Street, aby zapewnić ten sam poziom ultraresponsywnego całorocznego wsparcia dla swojego środowiska AWS, na którym spółka utrzymuje teraz swoje wewnętrznie wdrożone oprogramowanie.

Przed przejściem na wsparcie Rimini Street Support dla pozostałych składników oprogramowania Oracle, zespół IT firmy Korean Air zmagał się z problemem wysokich kosztów i niskiej efektywności konserwacji i wsparcia ze strony firmy Oracle. Zespół odkrył, że tempo reakcji na usterki ze strony producenta oprogramowania ERP było znacznie poniżej oczekiwań. Biorąc pod uwagę dotychczasową pomyślną współpracę Korean Air z Rimini Street w zakresie wsparcia dla oprogramowania Siebel, zespół IT ostatecznie podjął decyzję o przeniesieniu pozostałych składników oprogramowania dla firm Oracle, które znajdują się teraz w chmurze AWS, do Rimini Street, aby otrzymywać tak samo ultraresponsywne i płynne wsparcie, jak przez ostatnie dwa lata.

„ Kosztu utrzymania pozostałych składników oprogramowania Oracle i baz danych nadal pochłaniały znaczącą część budżetu IT - powiedział Seongyeon Park, lider zespołu ERP w dziale IT firmy Korean Air. - Jednak dzięki szybkiemu reagowaniu i aktywnemu podejściu do rozwiązywania problemów Rimini Street, obecnie mamy bardziej efektywnego partnera, który wspiera stabilne działanie naszego kluczowego oprogramowania w chmurze - a to wszystko pod jednym dachem. Ta decyzja dała nam jeszcze więcej korzyści pod względem efektywności niż poprzednio, dając zespołowi czas i zasoby, by skupić się na innych pilnych przedsięwzięciach”.

Fachowe wsparcie i konsultacje techniczne 24/7/365

Podobnie jak w przypadku wszystkich klientów Rimini Street, Korean Air otrzymała wsparcie konsultanta technicznego o średnio 20-letnim doświadczeniu w zakresie oprogramowania biznesowego wraz z zespołem ekspertów funkcyjnych i technicznych. Klienci korzystają także z nagradzanej umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi obejmującej 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1 i 15-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich zdarzeń o Priorytecie 2.

„ Czołowi przewoźnicy lotniczy muszą wykorzystać innowacje, aby przetrwać i poradzić sobie w dzisiejszym trudnym otoczeniu gospodarczym, ale mają trudności ze znalezieniem środków do osiągnięcia tego celu. Rimini Street pozwala znanym światowym liniom lotniczym, takim jak Korean Air, z powrotem przejąć kontrolę nad swoimi planami rozwoju w dziedzinie IT i skupić się na właściwych dla ich przedsiębiorstw inicjatywach rozwojowych - powiedział Hyungwook „Kevin” Kim, wiceprezes grupy i kierownik regionalny dla Korei, Rimini Street. - Dzięki najwyższej klasy wsparciu Rimini Street możemy utrzymywać obecne inwestycje w system przez co najmniej kolejnych piętnaście lat od daty podpisania umowy, a nasi klienci mogą być spokojni, wiedząc, że ich kluczowe systemy oprogramowania dla firm są w dobrych rękach i mogą przekierować środki na inwestycje i zasoby w kierunku projektów o większym znaczeniu strategicznym dla ich przedsiębiorstw”.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000® , jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4 200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn.

