Talem Therapeutics annonce une collaboration de découverte et recherche d'anticorps multicible avec Pierre Fabre

VICTORIA, Colombie-Britannique & CASTRES, France--(BUSINESS WIRE)--IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ: IPA) (TSX VENTURE: IPA) et le groupe pharmaceutique Pierre Fabre annoncent aujourd'hui que la filiale d'IPA, Talem Therapeutics LLC ("Talem"), et Pierre Fabre lancent une collaboration de recherche pluriannuelle multicible pour découvrir et développer des anticorps thérapeutiques avec jusqu'à neuf cibles. Pour Talem, cette collaboration stratégique devrait apporter de nouveaux anticorps à son portefeuille oncologique. Elle vient également étoffer les relations pérennes que le groupe de sociétés IPA entretient avec le secteur pharmaceutique et biotechnologique.

Les scientifiques des deux entreprises travailleront ensemble et mettront à contribution leurs ressources respectives pour découvrir et développer de nouveaux anticorps en s'appuyant sur les technologies de découverte d'anticorps du groupe IPA, comme B cell Select™ ou Deep Display™ utilisant des animaux de type sauvage et/ou transgéniques, les bibliothèques humaines disponibles, ainsi que ses services de bout en bout exclusifs. Les anticorps développés pour les cibles retenues seront conjointement détenus par Talem et Pierre Fabre et, à la fin de chaque programme de recherche spécifique, Pierre Fabre aura l'option d'obtenir une licence mondiale exclusive sur la participation de Talem dans les anticorps découverts conjointement pour une cible donnée, et Talem sera éligible de recevoir certains paiements initiaux et paiements conditionnels en aval. En outre, en cas de détention de licence, Pierre Fabre sera responsable du développement préclinique et clinique, ainsi que de la mise sur le marché des anticorps conjointement découverts.

"Il y a moins de deux ans, nous avons créé Talem Therapeutics pour fournir aux entreprises une opportunité de partenariat afin de développer conjointement des candidats prometteurs", déclare Dr Stefan Lang, responsable commercial d'ImmunoPrecise. "Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Pierre Fabre. L'association de nos technologies d'anticorps avancées à l'expertise inégalée de Pierre Fabre en immuno-oncologie représente une combinaison stratégique permettant aux équipes de relever ensemble les défis liés aux pathologies humaines mortelles."

"La découverte médicamenteuse en immuno-oncologie est une priorité pour Pierre Fabre. Nous sommes donc très heureux de cette collaboration de recherche multicible. Talem nous apportera son expertise et une variété de plateformes technologiques pour permettre la découverte d'anticorps thérapeutiques en vue de cibles structurellement variées", ajoute Francesco Hofmann, responsable de la R&D chez Pierre Fabre Medical Care.

À propos de Pierre Fabre

Pierre Fabre est le deuxième laboratoire dermocosmétique au monde, le deuxième groupe pharmaceutique privé français et le chef de file des produits vendus sans ordonnance en pharmacie dans l'Hexagone. Son portefeuille couvre un large éventail de franchises médicales et de marques internationales, dont Pierre Fabre Oncology, Pierre Fabre Dermatology, Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma, Naturactive et Pierre Fabre Oral Care. En 2020, Pierre Fabre a généré un chiffre d'affaires de 2,3 milliards EUR, dont 65% provenait des ventes internationales. Le Groupe emploie quelques 10 000 collaborateurs dans le monde entier.

Pierre Fabre jouit de 35 années d'expérience en oncologie, couvrant l'innovation, le développement, la fabrication et la mise sur le marché. Sa division Medical Care a désigné l'oncologie comme sa priorité absolue en termes de R&D et de mise sur le marché, en mettant l'accent sur les thérapies ciblées, les biothérapies et l'immuno-oncologie. Ses domaines thérapeutiques couvrent d’importants besoins médicaux non satisfaits, notamment en ce qui concerne les cancers colorectaux, du sein ou du poumon, les mélanomes et les conditions précancéreuses comme la kératose actinique.

Pierre Fabre est détenu à 86% par la Fondation Pierre Fabre, reconnue d’utilité publique, et en second lieu par les collaborateurs de l’entreprise à travers un plan international d’actionnariat du personnel. En 2020, Ecocert Environment a évalué la démarche de responsabilité sociétale et environnementale du Groupe, selon la norme ISO 26000 sur le développement durable, et lui a attribué le niveau "Excellence" pour la deuxième année consécutive.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.pierre-fabre.com.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd

ImmunoPrecise est une société de plateforme technologique orientée innovation qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps thérapeutiques contre tout type de maladies cibles. La Société vise à transformer le modèle conventionnel de développement de produits dans un environnement multifournisseur en proposant une gamme de services complète personnalisée en vue d'optimiser la diversité génétique d'anticorps et la couverture épitopique afin de découvrir des anticorps contre des épitopes rares et/ou problématiques.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.immunoprecise.com.

À propos de Talem Therapeutics LLC

Talem Therapeutics est une filiale d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd. axée sur la découverte et le développement d'anticorps thérapeutiques monoclonaux humains de prochaine génération. Grâce à l'utilisation des plateformes exclusives de découverte d'anticorps et des technologies innovantes d'IPA, Talem ambitionne d'accélérer l'adoption clinique de nouveaux traitements par anticorps thérapeutiques par le biais d'alliances et de partenariats stratégiques.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospective au sens des législations américaine et canadienne sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par l'utilisation de termes tels que "potentiel", "planifie", "s'attend à" ou "ne s'attend pas à", "est attendu", "estime", "projette", "anticipe" ou "n'anticipe pas", ou "pense", des variations de ces termes, ou des déclarations que certaines mesures, événements ou résultats "peuvent", "pourraient" ou "vont" se produire ou être atteints. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué contiennent notamment des énoncés relatifs au potentiel de la collaboration de recherche avec Pierre Fabre et nos attentes relatives à cette collaboration de recherche, à toute licence pouvant être conclue avec Pierre Fabre dans le cadre de cette collaboration de recherche, et au potentiel de nos autres programmes ou services. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans les présentes, la Société a fourni ces énoncés et informations en s'appuyant sur certaines hypothèses que la direction estimait raisonnables au moment.

Les informations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats, la performance et les accomplissements réels et les résultats, la performance et les accomplissements futurs exprimés ou suggérés dans les informations prospectives. Les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux actuellement anticipés en raison de divers facteurs et risques: la collaboration pourrait notamment ne pas être fructueuse ou pourrait être terminée avant échéance, le fait que même si la collaboration de recherche s'avère fructueuse Pierre Fabre puisse décider de ne pas octroyer de licence pour les anticorps développés conjointement dans le cadre de cette collaboration, ou le fait que le développement et la mise sur le marché de produits découlant de cette collaboration puissent ne pas être fructueux, ainsi que les risques décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 juillet 2021 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com) et dans le formulaire 40-F de la Société daté du 27 juillet 2021 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats, la performance ou les accomplissements réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Le lecteur est dès lors invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de publication. Ils sont donc sujets à modification après cette date. La Société rejette toute obligation de mise à jour et de révision des énoncés prospectifs, verbalement ou oralement, pouvant être périodiquement formulés par nous ou pour notre compte, sauf dans les cas requis pas la loi.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.