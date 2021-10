Deutsche Telekom et Eutelsat s'associent pour fournir du haut débit par satellite aux régions isolées d'Allemagne

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Deutsche Telekom et Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) annoncent la signature d'un accord portant sur la distribution par Deutsche Telekom, premier opérateur européen de télécommunications, de services haut débit par satellite via le satellite EUTELSAT KONNECT.

L'accord signé prévoit la commercialisation par Deutsche Telekom des offres Internet à haut débit d’EUTELSAT KONNECT auprès des foyers allemands disposant d'une connexion Internet réduite, dès la fin de 2021. Deutsche Telekom et Eutelsat ont en outre convenu de réfléchir à la possibilité d’élargir leur partenariat dans le futur. Dans le cadre de cette coopération renforcée, Deutsche Telekom pourrait proposer ses propres produits en s'appuyant sur les infrastructures actuelles et futures d'Eutelsat.

Entré en service en novembre 2020, EUTELSAT KONNECT est doté d'une capacité totale de 75 Gbps pouvant proposer des débits allant jusqu'à 100 Mbps aux particuliers et aux entreprises en situation de fracture numérique. Ce satellite dessert l'ensemble du territoire allemand, ainsi que 14 autres pays d’Europe.

Dans le même temps, Deutsche Telekom et Eutelsat expérimentent actuellement une première mise en œuvre dans la ville d’Heimerzheim où les inondations du mois de juillet ont gravement endommagé les réseaux terrestres. Des connexions jugées essentielles ont été rétablies grâce aux liaisons satellitaires, ce qui permet d'assurer la couverture WLAN d'un relais d'information où les équipes de secours et les habitants sinistrés disposent d’un accès gratuit à Internet

Rodolphe Belmer, Directeur général d'Eutelsat a déclaré à propos de cet accord : « Nous sommes ravis de nous appuyer sur la force de frappe de Deutsche Telekom pour distribuer notre offre de haut débit par satellite en Allemagne qui compte parmi les principaux marchés d'Europe. Ce partenariat témoigne de la confiance accordée par les grands opérateurs de télécommunications à nos offres et met en évidence le rôle du satellite en tant qu'infrastructure à la fois fiable et compétitive leur permettant de déployer leurs services au-delà des frontières des réseaux terrestres et d'assurer une couverture universelle d’un territoire donné. Dans le sillage des accords conclus avec Orange en France et TIM en Italie, nous venons de franchir une étape décisive dans le renforcement de notre stratégie de commercialisation sur ce troisième grand marché d’Europe. »

André Almeida, Directeur général en charge de la clientèle privée chez Telekom Deutschland, a ajouté : « Notre ambition est de nous hisser au premier rang des opérateurs de télécommunications fixes et mobiles. Le déploiement de la fibre optique est l’un des piliers de la stratégie de digitalisation de l'Allemagne et Deutsche Telekom entend apporter sa pierre à l'édifice en faisant progresser le nombre de foyers et d’entreprises raccordés à la fibre. Notre partenariat avec Eutelsat vient parfaitement compléter notre portefeuille de services dans les années à venir pour apporter le haut débit par satellite dans les régions non desservies actuellement et dans les zones géographiques les plus isolées. »

