Chargeurs*PCC s'associe à Custom Wrkshop pour une fabrication sur commande de vêtements de mode

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Chargeurs*PCC Fashion Technologies, le plus grand fabricant mondial d’entoilage, a annoncé aujourd'hui avoir lancé un partenariat avec Custom Wrkshop, une plateforme à la demande de vêtements, chaussures et accessoires personnalisés et sur commande. Selon les termes de cet accord, Chargeurs*PCC deviendra le fournisseur exclusif d'entoilage et autres composants durables destinés au réseau de clients de Custom Wrkshop. La société représentera Custom Wrkshop auprès de son propre réseau international de plus de 6 000 clients et partenaires.

Custom Wrkshop fournit des outils de numérisation permettant à ses clients de personnaliser les vêtements et de les recevoir directement des fabricants, en deux semaines environ. En s'associant à Custom Wrkshop, Chargeurs optimise ses investissements dans le domaine du développement durable et conforte son leadership en tant que société entièrement numérique favorisant la durabilité et la flexibilité à chaque étape de la production - de la conception à la vente, en passant par le développement, la fabrication et le marketing.

"La fabrication sur commande est l'option la plus durable pour l'industrie de la mode et ses consommateurs, car elle élimine les matériaux de rebut, la surproduction et les retours coûteux pour cause de mauvais ajustement," déclare Audrey Petit, directrice générale de Chargeurs*PCC Fashion Technologies. "Nous sommes extrêmement fiers de conclure un partenariat avec Custom Wrkshop at ainsi fournir nos entoilages et nos composants internes durables aux clients de la société, et permettre une fabrication respectueuse de l'environnement via son réseau international de partenaires d'usine entièrement numérisé. En outre, nous allons offrir le logiciel plug-and-play novateur de Custom Wrkshop à nos propres clients. Il leur permettra d'ajouter facilement un module connecté à des installations de production numérisées ainsi qu’à leurs boutiques e-commerce, de sorte que leurs clients finaux aient la possibilité de créer des pièces sur commande."

La plateforme de Custom Wrkshop fournit aux marques des installations de production numérisées du monde entier, aidant ainsi à relever les défis de la surproduction et de l'expédition des inventaires. Pour les créateurs de vêtements, chaussures, sacs et accessoires, la plateforme offre une visibilité complète des coûts tout au long du processus de conception, réduisant l'utilisation des matériaux tout en augmentant la vitesse de commercialisation. L'an passé, Chargeurs*PCC a lancé un partenariat exclusif avec CLO, leader du logiciel de design 3D, et les créateurs de marque peuvent désormais importer facilement des actifs numériques créés avec CLO au sein de la plateforme Custom Wrkshop.

"Ce partenariat conclu entre Custom Wrkshop et Chargeurs*PCC permet à nos deux sociétés de tirer parti de leurs forces mutuelles pour favoriser le développement durable à l'échelle pour les marques et contribuer à éliminer la surproduction et les rebuts de matériaux," affirme Matteo Gottardi, PDG et directeur créatif chez Custom Wrkshop. "Notre modèle de fabrication à la demande innovant et efficace établit la norme dans l'industrie de la mode. L'ample catalogue de matériaux durables de Chargeurs*PCC, son importante base de clientèle et ses relations avec les chefs de file du design 3D en font notre partenaire idéal."

Cet accord est la dernière étape du parcours de développement durable et de flexibilité de Chargeurs au sein de l'industrie de la mode, via l'innovation numérique. En 2019, Chargeurs*PCC Fashion Technologies a lancé la première collection complète d'entoilage et de composants internes à base de matériaux éco-responsables. Cette ligne de vêtements, Sustainable 360™, est utilisée par des marques internationales de premier plan comme Adidas, Itochu, J.Crew, Macy’s, Madewell, PVH, Target et Uniqlo.

Le partenariat conclu par la société avec CLO depuis 2020, permet aux créateurs d'accéder à l'entoilage de Chargeurs*PCC sous la forme d'actifs numériques. Une innovation qui offre une visibilité en temps réel de la façon dont le drapé et la silhouette d'un vêtement vont transformer un design. L’utilisation de cette plateforme permetde réduire largement le besoin de disposer d'échantillons physiques, prévenant ainsi tout gaspillage de matériaux et tout transport inutile de biens, tout en réduisant le délai de mise sur le marché. En outre, Chargeurs*PCC a créé une salle d'exposition numérique pour offrir à ses clients une expérience virtuelle immersive : une galerie de produits couvrant plusieurs catégories de mode, de vêtements et d'accessoires.

À PROPOS DE CHARGEURS*PCC FASHION TECHNOLOGIES

Chargeurs*PCC Fashion Technologies propose des solutions complètes pour les grandes marques internationales de mode, concevant notamment l’entoilage, un tissu technique utilisé pour permettre aux vêtements de conserver leur forme et leur structure. Sa société mère, Chargeurs, est basée en France et fournit des clients dans plus de 90 pays. Chargeurs emploie plus de 2 000 personnes dans 45 pays sur les cinq continents.

