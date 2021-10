Solutions Mieux-être LifeWorks procure du soutien en santé mentale et en mieux-être à des millions d’utilisateurs de Microsoft Teams

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Solutions Mieux-être LifeWorks, un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles, a annoncé aujourd’hui que sa plateforme de mieux-être global est maintenant disponible dans Teams App Marketplace en vue d’une intégration transparente à Microsoft Teams. Ce développement suit une annonce faite plus tôt cette année à propos de cette collaboration. La solution LifeWorks est l’unique et première à combiner un programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) et la plateforme de mieux-être global disponible en tant qu’application dans Teams.

Principales fonctionnalités :

Les utilisateurs peuvent maintenant utiliser la fonction Reconnaissance afin de remercier, de louanger et de féliciter leurs collègues, une fonction bienfaisante pour la santé mentale et la culture du milieu de travail.

Les utilisateurs peuvent accéder rapidement et facilement à leur PAEF et à d’autres services qui peuvent les aider à résoudre des problèmes immédiats ou à s’épanouir de façon proactive avec le temps.

Les utilisateurs peuvent également effectuer des évaluations de la santé afin d’établir immédiatement des objectifs de santé et de mieux-être et voir des améliorations rapides et significatives.

L’appli contient des ressources de mieux-être et des défis conçus par des experts afin d’aider les utilisateurs à adopter des habitudes durables, pour favoriser leur santé mentale et leur mieux-être.

Ensemble, ces fonctions de l’appli LifeWorks dans Teams permettent aux utilisateurs de prendre des pauses mieux-être plus que nécessaires et d’établir de saines habitudes, tout en restant connectés à leurs collègues, un élément essentiel de la culture d’un milieu de travail et du maintien du mieux-être social. L’appli rapproche les employés de leur mieux-être global pendant qu’ils travaillent.

Commentaires de Stephen Liptrap, président et chef de la direction, LifeWorks :

« L’intégration du PAEF et de la plateforme de mieux-être global de LifeWorks à Microsoft Teams constitue un immense avantage pour des milliers d’organisations et des millions de personnes dans le monde. Les clients qui sont abonnés à la plateforme de mieux-être LifeWorks et à Teams ont tout ce qu’il faut pour prioriser la santé et le mieux-être de leurs effectifs, dans leur vie personnelle et professionnelle. »

Commentaires de Jason Brommet, responsable du travail moderne et de la sécurité chez Microsoft Canada :

« Microsoft Teams rassemble tout ce dont les employés et les organisations ont besoin en un seul endroit – communication, collaboration et information. Depuis que le milieu de travail moderne se conjugue à distance et en mode hybride, la demande quant aux bonnes solutions technologiques permettant de tenir les employés motivés et informés n’a jamais été aussi grande. Les ressources de mieux-être telles que LifeWorks jouent un rôle essentiel dans le soutien des employés. En l’activant directement dans Teams, les employés peuvent accéder aux services dont ils ont besoin directement, au cours de leur journée de travail. »

L’intégration à Teams aidera les employés à accorder la priorité à leur santé mentale et à en prendre soin tous les jours, afin de favoriser leur résilience et leur mieux-être.

À propos de Solutions Mieux-être LifeWorks

Solutions Mieux-être LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens. Nous offrons un continuum de soins personnalisé pour aider nos clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise.

