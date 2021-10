Fundos Administrados pela Ares Management Adquirem Participação Majoritária na Apex Clean Energy

Funds managed by Ares’ Infrastructure and Power strategy have transacted with Apex on numerous power projects, including the 525 MW Aviator Wind—the largest single-phase, single-site wind farm in the United States. (Photo: Business Wire)

CHARLOTTESVILLE, Va.--(BUSINESS WIRE)--A Apex Clean Energy ("Apex") e a Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ("Ares") anunciaram hoje que os fundos e outras contas administradas pela estratégia de Infraestrutura e Energia da Ares chegaram a um acordo para adquirir uma participação majoritária na Apex. A transação fornecerá à Apex capital de crescimento como capital adicional, uma vez que busca fazer a transição a um produtor independente de energia renovável pura (IPP).

Até o momento, a Apex comercializou mais de US$ 9 bilhões em projetos de serviços públicos, tendo um portfólio líder em energia limpa e diversificado com mais de 30 GW em desenvolvimento. A Apex fez transações com concessionárias de serviços públicos, o mercado comercial e industrial (C&I) e instituições financeiras mundiais. A Apex tem sido líder em vendas de energia limpa para o mercado de C&I na última década.

Os fundos administrados pela estratégia de infraestrutura e energia da Ares transacionaram com a Apex em diversos projetos de energia, incluindo o Aviator Wind com 525 MW - o maior parque eólico monofásico e em local único dos EUA, o Lincoln Land Wind com 302 MW e o Ford Ridge Wind com 121 MW.

"A Apex e a Ares estão alinhadas em uma missão comum de acelerar a mudança para energia limpa", disse Mark Goodwin, Presidente e Diretor Executivo da Apex Clean Energy. "A transição energética nunca foi tão urgente, sendo a oportunidade apresentada pelo ímpeto do setor imediata e massiva. A Apex cresceu na última década para atender neste momento, e a injeção de capital de crescimento fornecido por este acordo permitirá que a empresa reforce sua posição de liderança no desenvolvimento de energia limpa em escala de serviços públicos dos EUA, opere projetos como um IPP e acelere a expansão estratégica em armazenamento de energia, recursos de energia distribuída e combustíveis ecológicos."

"Há um relacionamento profundo e duradouro entre a Ares e a Apex, o que nos dá grande confiança e entusiasmo quanto a esta oportunidade", disse Keith Derman, Sócio e Co-Chefe da Estratégia de Infraestrutura e Energia da Ares. "A Apex possui um negócio de energias renováveis com ​​liderança no setor que posiciona nossos investidores na vanguarda da transição energética na América do Norte."

"A transição a uma economia de baixo carbono é o desafio de nossa vida e irá exigir um investimento de capital substancial e experiência", disse Steve Porto, Diretor Geral de Estratégia de Energia e Infraestrutura da Ares. "A Apex é líder em energia limpa com uma equipe altamente talentosa e experiente. Estamos animados em fornecer capital adicional para apoiar a Apex no enfrentamento a este desafio."

A equipe de gestão existente da Apex continuará liderando a empresa. O contrato está sujeito às aprovações habituais e deve ser fechado antes do fim de 2021. A Lazard atuou como consultoria financeira principal, a CohnReznick Capital como consultoria financeira da Apex e a Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP como consultoria jurídica externa da Apex. A Nomura Greentech atuou como consultoria financeira da Ares e a Kirkland & Ellis LLP como consultoria jurídica externa da Ares na transação.

Um consórcio de co-investidores, incluindo o EGCO Group, Varma Mutual Pension Insurance Company, Clal Insurance & Finance, Menora Mivtachim Group, ST International Corporation, investidores representados pelo Grupo de Soluções de Portfólio do Morgan Stanley Investment Management, The Hartford, Poalim Equity e IMM Investment Global estão participando desta transação através de fundos e outras contas de co-investimento administradas pela Ares.

Sobre a Apex Clean Energy

A Apex Clean Energy foi fundada com um foco singular: acelerar a mudança para a energia limpa. Mediante a originação, construção e operação de instalações de energia eólica, solar e de armazenamento em grande escala, recursos de energia distribuída e tecnologias de combustível ecológico, a Apex está expandindo a fronteira renovável na América do Norte. Nossa equipe direcionada à missão de mais de 300 profissionais usa uma abordagem com foco em dados e um portfólio incomparável de projetos para criar soluções aos clientes mais inovadores e com visão de futuro do mundo. Para obter mais informação sobre como a Apex está construindo a empresa de energia do futuro, acesse apexcleanenergy.com ou siga-nos no Facebook, Twitter e LinkedIn.

Sobre a Ares Management Corporation

A Ares Management Corporation (NYSE: ARES) é uma administradora com liderança mundial de investimentos alternativos, que oferece aos clientes soluções complementares de investimento primário e secundário nas classes de crédito, capital privado, imobiliário e infraestrutura. Buscamos fornecer capital flexível para apoiar os negócios e agregar valor às nossas partes interessadas e às nossas comunidades. Ao cooperar com nossos grupos de investimento, pretendemos gerar retornos de investimento consistentes e atraentes ao longo dos ciclos do mercado. Em 30 de junho de 2021, incluindo a aquisição do Black Creek Group que encerrou em 1º de julho de 2021, a plataforma mundial da Ares Management Corporation tinha cerca de US$ 262 bilhões de ativos sob gestão, com cerca de 2.000 funcionários atuando na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio. Para mais informação, acesse www.aresmgmt.com.

