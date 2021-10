Opel Vauxhall Finance s’implante en Espagne avec FinnOne, le produit phare de Nucleus Software pour les prêts

NEW DELHI, Inde--(BUSINESS WIRE)--Opel Vauxhall Finance annonce son implantation en Espagne avec FinnOne, le produit phare de Nucleus Software pour les prêts. Nucleus Software est le premier fournisseur de produits et de solutions de prêts et de transactions bancaires pour le secteur financier mondial. L’Espagne devient le neuvième pays européen pour Opel Vauxhall Finance (OVF) à utiliser FinnOne.

OVF est l’organisme exclusif de financement automobile d’Opel et Vauxhall, soutenu par Stellantis et BNP Paribas. OVF opère sous de solides marques locales telles que Opel Bank, Opel Financial Services et Vauxhall Finance. OVF possède de nombreuses succursales opérationnelles partout en Europe, chacune opérant sous une licence bancaire ou une institution financière locale.

Alors que FinnOne soutient les activités d’Opel Vauxhall Finance en Europe depuis 2006, l’Espagne est le dernier pays à utiliser FinnOne pour les activités d’OVF. Le partenariat entre OVF et FinnOne a débuté en Italie, puis s’est développé en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Le portefeuille d’OVF comprend une large gamme de produits de financement automobile, notamment des prêts à la consommation, des crédits-bails, des assurances et des contrats de service.

Opel Vauxhall Finance souhaitait utiliser ses applications principales pour réaliser des économies d’échelle. Nucleus Software FinnOne SRS (Strategic Retail Solution) aide OVF à tirer parti des fonctionnalités existantes et à aligner les processus commerciaux espagnols sur les applications stratégiques d’OVF au lieu de les personnaliser et d’en augmenter la portée et le coût.

« Avec l’implantation de FinnOne en Espagne, Opel Vauxhall Finance sera en mesure d’améliorer son efficacité opérationnelle et de s’aligner sur le cadre technologique stratégique de la société. Grâce à une numérisation accrue, nous serons également en mesure de renforcer le cadre de collaboration avec Opel et Vauxhall afin d’augmenter le volume de véhicules financés et loués tout en augmentant les marges de détail dans l’ensemble de l’Europe », affirme Alexandre Sorel, PDG d’Opel Vauxhall Finance.

« Nous sommes fiers de continuer à apporter de la valeur à notre partenariat à long terme avec Opel Vauxhall Finance (OVF). L’Espagne est le neuvième pays européen où FinnOne soutient OVF dans la gestion de ses activités complexes. Le fait de disposer d’une solution commune dans neuf pays confère à OVF un avantage concurrentiel en matière d’efficacité opérationnelle, d’uniformité des déploiements et de normalisation. Nous avons été en mesure d’assurer la mise en service malgré la pandémie en respectant les engagements commerciaux grâce à la réunion des équipes d’OVF et de Nucleus, qui ont utilisé leur importante expertise en matière de méthodologie de mise en œuvre extraterritoriale », affirme Parag Bhise, PDG de Nucleus Software.

À propose d’Opel Vauxhall Finance :

OVF (Opel Vauxhall Finance) est l’organisme exclusif de financement automobile d’Opel et Vauxhall, soutenu par Stellantis et BNP Paribas et repris de GM Financial en 2017. OVF opère sous de solides marques locales telles que Opel Bank, Opel Financial Services et Vauxhall Finance. OVF possède de nombreuses succursales opérationnelles partout en Europe, chacune opérant sous une licence bancaire ou une institution financière locale. Pour les opérations informatiques, tout est contrôlé depuis le Royaume-Uni sous le nom d’Opel Vauxhall Finance.

Son portefeuille comprend une large gamme de produits de financement automobile, notamment des prêts à la consommation, des crédits-bails, des assurances et des contrats de service. En Allemagne, OVF propose également des comptes du marché monétaire et des dépôts à terme directement aux consommateurs finaux, en complément de notre activité traditionnelle de financement automobile.

L’objectif principal d’OVF est de répondre aux besoins de mobilité des clients dans toute l’Europe, tout en soutenant et en développant les marques Opel et Vauxhall grâce à des solutions de financement automobile compétitives et attrayantes. Le financement des marques Opel et Vauxhall remonte à 1920, date à laquelle elles ont ouvert leur premier bureau à Londres, aidant les habitants du Royaume-Uni à financer leurs véhicules. En 1929, la société Opel Finanzierungsgesellschaft mbH a été fondée à Russelsheim, en Allemagne, en tant que partenaire financier stratégique d’Opel.

À propos de Nucleus Software :

Nucleus Software Exports Ltd. est une société de produits logiciels cotée en bourse (BSE : 531209, NSE : NUCLEUS) qui offre des produits de prêts et de transactions bancaires aux dirigeants financiers mondiaux.

Nucleus Software est le moteur des opérations de plus de 200 institutions financières dans plus de 50 pays. La société prend en charge les prêts aux particuliers, les services bancaires aux entreprises, la gestion de la trésorerie, les services bancaires mobiles et en ligne, le financement automobile et d’autres domaines d’activité. Ses produits facilitent plus de 26 millions de transactions chaque jour, gèrent plus de 200 milliards de dollars américains de prêts et permettent à plus de 200 000 utilisateurs de se connecter quotidiennement.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.nucleussoftware.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.