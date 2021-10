BUFFALO, New York--(BUSINESS WIRE)--Viridi Parente, Inc., een ontwikkelaar van innovatieve batterijtechnologie die veilig kan worden geïnstalleerd en gebruikt in bijna elke omgeving of locatie, werkt samen met Garia Utility, de in Denemarken gevestigde leider in speed utility-voertuigen, om last-mile, low-speed elektrische bedrijfsvoertuigen voor de Amerikaanse markt te ontwikkelen. Deze voertuigen zullen worden vervaardigd in Buffalo, New York, en onder de naam Green Machine Equipment worden gebrandmerkt.

