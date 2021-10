Viridi Parente conclut un partenariat avec Garia pour fournir des véhicules utilitaires électriques à basse vitesse dernier kilomètre aux États-Unis

BUFFALO, New York--(BUSINESS WIRE)--Viridi Parente, Inc., développeur de technologie de batterie innovantes à installer et exploiter dans quasi tout environnement ou tout lieu, a conclu un partenariat avec Garia Utility, leader danois en véhicules utilitaires à basse vitesse, afin de fabriquer des véhicules utilitaires à basse vitesse dernier kilomètre, pour le marché américain. Ces véhicules seront fabriqués à Buffalo, New York, sous la marque Green Machine Equipment.

Une image de véhicule utilitaire électrique à basse vitesse Green Machine peut être téléchargée ici : https://rb.gy/uywc9e.

« Si nous comptons avoir un impact sur la décarbonisation, nous devons repenser nos stratégies de la chaîne d’approvisionnement et nos options en matière d’équipement, surtout pour la livraison du dernier kilomètre », a déclaré Jon M. Williams, PDG de Viridi Parente. « Green Machine n’aurait pas pu trouver un partenaire meilleur que Garia pour introduire des véhicules utilitaires propres sur le marché américain. Sa technologie éprouvée est déjà déployée dans toute l’Europe, et sa conception compacte est parfaitement adaptée à l’utilisation dans les zones urbaines denses de États-Unis. »

Garia a choisi de collaborer avec Green Machine en raison de sa technologie de batterie exclusive, durable et sure qui est utilisée par des marques de construction leaders telles que Bobcat et Case. Green Machine a été le premier fabricant à introduire sur le marché un équipement lourd pour la construction et l’industrie entièrement électrique et a perfectionné sa technologie en consacrant plus de 250 000 heures à des tests de robustesse sur le terrain.

Garia Utility déploie plus de 900 véhicules dernier kilomètre sur les itinéraires de livraison suédois dans le cadre d’un contrat avec PostNord (service postal suédois). La combinaison de la technologie exclusive de Green Machine et le savoir-faire de Garia dans le domaine des véhicules dernier kilomètre permet d’obtenir un merveilleux véhicule propre qui remplace les véhicules utilitaires standard alimentés en diesel ou en essence. Pour les marchés américains, la technologie de batterie Green Machine permettra d’augmenter la configuration et l’adaptabilité du véhicule.

« Après avoir évalué de nombreux partenaires potentiels, nous nous sommes aperçus que Viridi Parente était le meilleur choix possible », a fait savoir Jakob Holstein, PDG de Garia. « Non seulement ont-ils la technologie qui correspond le mieux à nos besoins, mais leur technologie est celle qui a été le plus utilisée sur le terrain. Nous sommes également en parfait accord avec eux en matière de leadership et de valeurs. »

Les véhicules utilitaires électriques de Green Machine sont différents de tout ce qui est actuellement disponible sur le marché américain. Leur conception compacte permet aux utilisateurs d’accéder à des espaces étroits, tels que les routes ressérrées, les ruelles étroites, ou les petits sentiers des parcs ou des campus. En plus du modèle traditionnel, Green Machine has installé sa technologie dans un châssis de conduite à droite de Garia qui convient à tout besoin de livraison.

Continuant d’être dominée par des camions et véhicules alimentés en combustibles fossiles, la chaîne d’approvisionnement demeure une source importante de gaz à effet de serre. À New York, les transports sont redevables d’environ 36 % des émissions de carbone de l’État. Tandis que le pays cherche de plus en plus à s’appuyer sur une chaîne d’approvisionnement efficace et fiable, il devient de plus en plus souhaitable de remplacer les livraisons du transport longue distance et du dernier kilomètre par des options de véhicules à émissions zéro. McKinsey prévoit que le nombre de véhicules utilitaires électriques passera de 5 000 en 2018 à plus de 8 millions d’ici 2030.

À propos de Viridi Parente

Viridi Parente (Viridi) est une entreprise énergétique située à Buffalo, New York, qui pratique l’innovation de rupture, en changeant la manière dont nous utilisons l’énergie et en améliorant les systèmes, les communautés et les vies. Viridi introduit une technologie de batterie sure dans des applications qui ont traditionnellement recours à des sources d’énergie dominées par les combustibles fossiles. Son architecture novatrice est construite à partir de matériaux utilisés dans les applications aérospatiales et militaires et elle est la seule sur le marché à pouvoir être installée et exploitée en toute sécurité dans quasi tout environnement et tout lieu. Par le biais de sa filiale, Green Machine Equipment, Viridi fournit des solutions énergétiques mobiles silencieuses et entièrement renouvelables pour les produits liés au matériel de construction, à l’élimination des déchets, à la livraison dernier kilomètre, et à d’autres marchés industriels des applications portables. Par le biais de sa filiale, Volta Energy Products, Viridi propose une technologie de stockage stationnaire au point d’utilisation, qui est sure, localisable et fiable, pour les applications liées à la construction (bâtiments industriels, médicaux, commerciaux, municipaux et résidentiels). Pour en savoir plus, veuillez visiter le site : www.viridiparente.com.

À propos de Garia A/S

Garia est un fabricant de véhicules utilitaires, et de voiturettes de golf et ludospaces haut de gamme. Créée en 2005 par Anders Lynge, Garia est une entreprise privée détenue par Lars Larsen Group et basée au Danemark, avec une filiale aux États-Unis.

En 2015, ayant dix ans d’expérience dans le domaine des véhicules électriques de luxe, Garia s’est lancée dans une toute nouvelle initiative : la Garia Utility. Véhicule utilitaire électrique compact qui ajoute fiabilité, ergonomie et zéro émissions au confort, à la fonctionnalité et à une conception réfléchie. Comprenant des composants européens de haute qualité, la Garia Utility est unique en son genre.

Pour en savoir plus sur la Garia Utility, rendez-vous sur le site : gariautility.com

