WALTHAM, Mass.--(BUSINESS WIRE)--BVI, een speciaal gebouwd, gediversifieerd wereldwijd bedrijf voor oogheelkundige apparaten, heeft vandaag een investering aangekondigd in Beyeonics Vision, een dochteronderneming voor medische technologie van Elbit Systems Ltd. (NASDAQ: ESLT en TASE: ESLT) (” Elbit-systemen”). Beyeonics Vision maakt gebruik van geïntegreerde augmented reality-, tracking- en beeldverwerkings-/AI-platforms om verbeterde visualisatie, geoptimaliseerde workflow en realtime ondersteuning te bieden aan het besluitvormingsproces van de chirurg in de operatiekamer. De samenwerking bevordert ook een gestroomlijnd proces om Beyeonics™ One in de Verenigde Staten te commercialiseren, met potentieel voor snelle uitbreiding in gebieden buiten de Verenigde Staten.

