Ouster宣布收购Sense Photonics并成立汽车事业部，以加速汽车业务增长及固态数字激光雷达交付

加州旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Ouster, Inc.（纽约证券交易所代码：OUST）（以下称为“Ouster”或“公司”）今天宣布已经与Sense Photonics（以下称为“Sense”）签署最终收购协议，Sense是一家研发用于量产车固态数字激光雷达的公司。本次全股票战略收购完成后，Ouster 将成立汽车事业部，一个专注于推动数字激光雷达在乘用车和商用车市场中广泛应用的全新职能部门，以巩固 Ouster 在汽车和非汽车市场中的领先地位。

随着交易的完成，Ouster将设立汽车事业部并由Sense现任首席执行官 Shauna McIntyre担任负责人。Ouster汽车事业部计划：

借助Sense在CMOS数字激光雷达上约3年的研发和2400万美元的投入，将Ouster固态激光雷达的交付计划提前12+个月；

将Sense突破性的探测距离为200m的固态数字激光雷达，集成到Ouster业界首个为汽车客户提供的多激光雷达套件中，以满足L2及以上自动驾驶对性能和价格的要求；

履行今年早些时候Sense获得的与一家全球主要汽车OEM的战略开发协议；及

推进5个量产项目，潜在收入总额超过10亿美元，目前项目正处于与汽车OEMs谈判的阶段，并计划于2025-2026年开始量产。

同时，Ouster 还希望通过保留Sense团队中具有深厚工程、半导体和汽车专业知识积累的关键人才，以及Sense超过 100 项在申请专利和 250 多项独家授权专利，来加强竞争优势。

“Ouster和Sense是非常理想的搭档。通过将Ouster 在产品开发及生产制造方面的专业知识和成熟经验，与 Sense 先进的固态数字激光雷达芯片相结合，来加速我们面向乘用车ADAS市场的多数字激光雷达套件的交付，”Ouster 首席执行官Angus Pacala表示。 “Ouster 的数字技术使我们能够在工业、机器人和智慧基础建设市场中保持领先，并逐步成为汽车行业的领先者。与 Sense 一起，Ouster 正在成为技术和性能的领先者，以持续获取汽车和非汽车行业中的市场份额。”

交易要点：

视惯例成交条件，Ouster将以950万股普通股购买Sense 100%股本及其所有财产。

Ouster管理层预计2022年约1700万美元的额外支出对现金的影响（不包括在研发、销售及市场、管理费用中的非现金股份补偿，预计分别为800万美元、200万美元、200万美元），将被同年节省的约1700万美元的研发费用完全抵消，最终中和了对现金的影响。

交易完成后，约80名Sense员工将加入Ouster，部分核心员工已经接受了5年留任奖励。

本次交易预计将于2021年第四季度全部完成，取决于惯例成交条件的满足情况。

“Sense 的固态技术已经引起了全球汽车OEMs的浓厚兴趣，其中包括一项重要的战略开发协议，而Sense的固态技术与Ouster的数字路径又十分相近，”Sense 首席执行官 Shauna McIntyre 表示。 “预期的合并效益非常明显。将两个平台结合起来对我们双方来说都是一个非常好的机会，将帮助我们赢得更多的汽车项目。此外，Ouster 的资源、生产制造技术和经过验证的执行能力使我们有信心能够与其一起成为汽车市场的领先者。我们非常高兴加入 Ouster这个大家族。”

电话会议：

美国东部时间2021年10月5日下午5:00 （北京时间2021年10月6日早上5:00），Ouster将与Sense Photonics一同召开电话会议介绍本次战略收购并回答相关问题。通过以下链接可进行注册：http://www.directeventreg.com/registration/event/2289236，注册完成后，您将获得会议信息和注册ID。或者，您也可以直接访问我们官网的投资者页面https://investors.ouster.com，通过网络直播收听，之后也可以在至少14天内收听回放。在电话会议即将开始之前，会议中引用的演示文稿将更新在Ouster官网的投资者页面。

2021年10月19日之前，也可以通过拨打 (800) 585-8367（美国当地）或(416) 621-4642（美国以外地区）进行重新收听，会议ID为2289236。

关于Sense Photonics

Sense Photonics致力于高性能、可扩展激光雷达系统的研发，以实现其在汽车行业中的广泛应用。其核心Flash技术受到近 300 项专利和应用的保护，并实现了一个无任何移动部件的简单、高性能、固态的激光雷达解决方案。 Sense Photonics 在旧金山、北卡罗来纳州、底特律、爱丁堡和耶路撒冷均设有办事处，拥有顶级VC公司和战略投资者的支持，客户来自于行业领先的汽车和机器人公司。了解更多，请访问www.sensephotonics.com.

关于Ouster

Ouster（纽约证券交易所代码：OUST）是一家全球领先的高分辨率数字激光雷达供应商，致力于为自动驾驶、工业自动化、机器人和智慧基础建设等市场提供所需的激光雷达传感器。Ouster激光雷达同时实现了高性能和低成本，并能够根据客户的要求进行定制，以满足数百个不同应用场景的需求，赋能各个行业的自动化变革。截至目前，Ouster已经在欧美、亚太和中东设有办公室，赢得了超过600家客户，覆盖全球50多个国家。了解更多，请访问 www.ouster.com，或关注我们Twitter 和 LinkedIn。

前瞻性陈述

本新闻稿包含了经修订的 1933 年证券法第 27A 条、或证券法和经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条、或交易法所指的各种前瞻性陈述，同时代表了我们管理层对未来事件的信念和假设。这些陈述旨在符合1995 年《私人证券诉讼改革法案》中确立责任的“安全港”条件，包括但不限于收购Sense Photonics的条款和完成时间、收购完成后的收益、收购对于运营支出的影响、收购完成后Ouster的商业战略和竞争地位、以及Ouster汽车事业部的成立和负责人任命。前瞻性陈述提供了有关Ouster财务状况的当前期望和预测，以及Ouster运营、计划、目标、未来表现和业务的结果。此类前瞻性陈述与历史事实或当前事实不完全相关。此类陈述中可能会包含“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“可能”、“将要”、“应该”、“能够”、“很可能”等词语，以及任何与未来经营、财务表现或其他事件的时间或本质相关的其他词语和术语。这些所有的前瞻性陈述均受到风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与我们的预期存在重大差异，包括：未能完成对Sense的收购；无法满足对Sense收购的成交条例；Sense的业务无法顺利合并的风险；无法取得对Sense收购后预期的效益；Ouster有限的经营历史和亏损历史；产品的应用和激光雷达市场的发展；竞争环境；未来资本需求；对其自有专利的保护；有效响应与产品经常使用的应用市场相关的不断发展的法规和标准的能力；对第三方制造商的依赖；现有客户收入的确认时间；与Ouster对其产品市场规模的估计以及未来的收入机会相关的不确定性；以及在2021年8月19日Ouster向SEC提交的最终招股说明书中陈述的其他关键因素，和其他向SEC提交的报告中相关的陈述。任何此类前瞻性陈述均仅代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计和观点。Ouster可能会选择在将来的某个时刻更新此类前瞻性陈述，且即使随后的事件导致其观点发生了变化，也不承担任何更新的义务。