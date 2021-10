NetApp adquirirá CloudCheckr e expandirá sua plataforma Spot by NetApp CloudOps para permitir que organizações otimizem e protejam melhor suas infraestruturas de múltiplas nuvens

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a CloudCheckr, uma plataforma líder de otimização de nuvem que fornece visibilidade e percepções de nuvem para reduzir custos, manter a segurança e a conformidade, além de otimizar recursos na nuvem. Os detalhes financeiros da transação não estão sendo divulgados.

Enquanto organizações dos setores públicos e privados, juntamente com provedores de serviços gerenciados aprofundaram investimentos em serviços de nuvem nos últimos anos, o custo da nuvem surgiu como um obstáculo para a aceleração de uma empresa para a nuvem. Esta aquisição expande ofertas de FinOps líderes da Spot by NetApp combinando visibilidade de custos críticos e relatórios da plataforma CloudCheckr, com otimização contínua de custos e serviços gerenciados da Spot by NetApp. A combinação destes recursos permitirá que organizações entendam melhor e aprimorem continuadamente seus recursos na nuvem e concretizem os benefícios da nuvem com mais rapidez e em escala.

A NetApp continua investindo na inovação e crescimento do portfólio Spot by NetApp como um componente fundamental da sua estratégia de nuvem. A aquisição da CloudCheckr complementa e expande o portfólio Spot by NetApp para criar um conjunto líder no setor de serviços de CloudOps e se baseia na recente aquisição da Data Mechanics pela empresa. Com a CloudCheckr, o portfólio Spot by NetApp oferecerá visibilidade de custos, análises, gerenciamento e otimização abrangentes para ajudar empresas e provedores de serviços gerenciados a controlar de forma contínua seus recursos de infraestrutura de nuvem.

“Gerenciar custos enquanto se acelera aplicativos em nuvem é um verdadeiro desafio para organizações enquanto elas trabalham para maximizar o retorno sobre o investimento (Return on Investments, ROI), tudo isso com a velocidade da nuvem”, afirmou Anthony Lye, vice-presidente executivo e gerente geral da unidade de negócios Public Cloud Services da NetApp. “Ao adicionar análises de faturamento na nuvem, recursos de gerenciamento de custos, conformidade e segurança na nuvem à nossa plataforma CloudOps através da aquisição da CloudCheckr, estamos habilitando organizações para implementarem infraestrutura e aplicativos empresariais mais rapidamente e, ao mesmo tempo, reduzindo seus custos de capital e operacionais. Este é um passo crítico em prol da nossa estratégia FinOps, como também uma aceleração da nossa liderança geral em CloudOps. Simplificando, a NetApp continua capacitando clientes para que obtenham mais nuvem a um custo mais baixo”.

“A combinação da Spot by NetApp e da CloudCheckr criará um conjunto de soluções de gerenciamento de infraestrutura de múltiplas nuvens altamente complementares e sinérgicas para nossos clientes e parceiros”, disse Tim McKinnon, diretor executivo da CloudCheckr. “A equipe CloudCheckr está empolgada em fazer parte da NetApp e para ajudar a aumentar a liderança da empresa no espaço de FinOps.”

