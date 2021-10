KBC Faz Parceria com Personetics para Impulsionar Envolvimento Digital do Cliente e Bem-estar Financeiro

BRUXELAS & TEL AVIV, Israel--(BUSINESS WIRE)--O KBC, grupo líder de seguro bancário multicanal com foco geográfico na Europa, fez parceria com a Personetics, líder mundial no fornecimento de soluções de personalização com base em dados financeiros e de engajamento do cliente para serviços financeiros. As empresas irão trabalhar em conjunto para oferecer soluções multilíngues, proativas e com base em dados para aumentar o envolvimento do cliente no aplicativo móvel do KBC e satisfazer as necessidades do cliente.

Os modelos de IA da Personetics usam dados financeiros de clientes para configurar e categorizar automaticamente todas as transações, simplificando e melhorando muito a experiência do usuário. A Personetics fornece ao KBC uma plataforma poderosa de desenvolvimento do engajamento, "Engage", para permitir que o KBC modifique percepções existentes e crie percepções e recomendações contínuas aos clientes. Como resultado da implementação da Engage, o KBC viu um claro aumento no engajamento, incluindo alto uso de subscrição e uso de sessão acima dos pontos de referência do setor, com um índice de satisfação superior a 90%.

"Exceder as expectativas dos clientes do KBC Mobile é o que anima nossa equipe. Um modo de alcançar isto é poupando tempo e dinheiro. Por exemplo: obter um alerta rápido para verificar se houve a intenção de fazer um pagamento duplo. Ou uma notificação quando você recebeu um pagamento, como uma declaração de imposto de renda. Cada vez que podemos fornecer estas informações relevantes, isto pode trazer um benefício pequeno, mas tangível, para a vida do cliente e aumentar sua visão financeira pessoal. A Personetics está nos ajudando a alcançar este tipo de relevância", declarou Karin van Hoecke, Diretora Geral (Digital) de Transformação e Dados no KBC.

"A solução Engage da Personetics nos fornece flexibilidade e escala. Com seu amplo catálogo de percepções valiosas, relevantes e comprovadas, poderíamos desenvolver e estender nossa solução de PFM muito mais rápido do que se tivéssemos construído tudo do zero nós mesmos. Além disto, também temos o benefício da ampla experiência prática da Personetics com seus clientes bancários. Com o novíssimo Engagement Builder da Personetics, recebemos uma ferramenta poderosa que nos oferece ainda mais flexibilidade do que antes. Ela irá nos permitir criar percepções personalizadas sem a necessidade de desenvolvê-las manualmente. Isto irá nos ajudar a diferenciar nossa solução de PFM das de nossos concorrentes."

- Jürgen Indekeu, Consultor de Política para o Segmento de Varejo de Massa no KBC

"Os números de uso do KBC nos mostram, mais uma vez, que os clientes estão ávidos por informações relevantes e sucintas sobre suas finanças. Quando o banco-segurador fornece estas informações mediante percepções úteis e personalizadas, é muito mais provável que eles se envolvam com o tempo", disse David Sosna, Diretor Executivo da Personetics.

KBC Bélgica e Personetics em números:

Ativos do banco: € 320 bilhões

Clientes do banco na Bélgica: 2,6 milhões

Usuários do banco digital na Bélgica: cerca de 1,6 milhão

Parcerias desde 2018

Satisfação do cliente com percepções personalizadas: > 90%

Percepções geradas ao longo do tempo: 47,4 milhões

Média de 6 novas percepções por cliente por mês

Engajamento Ativo na Personetics: 35%

Idiomas: holandês, inglês, francês, alemão

O contrato de parceria entre a Personetics e o KBC é concebido para validar ainda mais o KBC como uma instituição financeira europeia de liderança. É esperado que serviços e funcionalidades adicionais sejam lançados nos próximos meses, com o KBC acrescentando a funcionalidade da Personetics a seus clientes de pequenas e médias empresas, a fim de reforçar a oferta de engajamento personalizado do KBC em toda a linha.

O Estudo de Caso detalhado sobre a parceria pode ser acessado ao clicar aqui

Sobre a Personetics:

Com o foco de permitir o envolvimento proativo com bancos, a IA da Personetics analisa dados financeiros em tempo real para entender o comportamento financeiro do cliente, antecipar as necessidades do cliente e oferecer uma experiência extremamente personalizada. Com soluções concebidas para o mercado de varejo de massa, gestão de patrimônio e clientes de pequenas empresas, a tecnologia da Personetics permite que os bancos ofereçam percepções diárias, consultoria financeira e programas automatizados de bem-estar. Os bancos usam a plataforma ágil da Personetics para criar rapidamente seu IP de personalização e atender às necessidades exclusivas de seus clientes bem como se diferenciar em um mercado lotado. Com estes avanços, os bancos transformaram seus serviços bancários digitais no centro da vida financeira de clientes, ao mesmo tempo que proporcionam um impacto significativo nos negócios.

Conduzido por uma equipe de empreendedores financeiros e de tecnologia com experiência, a Personetics se esforça por atualizar um mundo de "finanças autônomas", onde os bancos agem de modo proativo em nome de seus clientes - uma situação ganha-ganha para clientes e bancos. Fundada em 2011, a Personetics opera por meio de escritórios em Nova York, Londres, Paris, Singapura e Tel Aviv. Para saber mais, acesse www.personetics.com.

Sobre o KBC:

O KBC é um dos principais grupos financeiros da Europa. É um grupo bancário segurador multicanal com foco geográfico na Europa, atendendo principalmente a clientes de varejo, PME e midcaps locais. O grupo ocupa posições significativas e, em muitos casos, de liderança em seus principais mercados: Bélgica, República Tcheca, Bulgária, Hungria, Eslováquia e Irlanda. O grupo KBC também estabeleceu presença seletivamente em diversos outros países e regiões em todo o mundo.

O KBC emprega cerca de 41.000 funcionários e atende cerca de 12 milhões de clientes em seus principais mercados. O KBC Group NV está listado na Euronext Bruxelas (símbolo de cotação 'KBC').

A missão do KBC é estar entre as instituições financeiras de melhor desempenho da Europa. Com isto, o KBC quer se tornar uma referência em seguros bancários em seus principais mercados.

"Desejamos viabilizar e proteger os sonhos de nossos clientes. Queremos inspirar, impulsionar e estimular quem conta conosco, dia após dia." Para concretizar esta visão, o KBC busca aumentar o envolvimento do cliente atualizando / ajustando / adaptando e aperfeiçoando continuamente seu aplicativo móvel para atender às necessidades em evolução do cliente.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.