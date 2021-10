KBC si allea a Personetics per incrementare il coinvolgimento digitale e il benessere economico dei clienti

BRUXELLES e TEL AVIV, Israele--(BUSINESS WIRE)--KBC, gruppo multicanale di assicurazioni bancarie particolarmente attivo in Europa, ha stretto una partnership con Personetics, leader globale nelle soluzioni di customer engagement e personalizzazione sulla base dei dati finanziari per i servizi finanziari. Le due società collaboreranno per rendere disponibili soluzioni basate sui dati, proattive e plurilingue per l'incremento del customer engagement sull'applicativo mobile di KBC per rispondere alle esigenze della clientela.

I modelli di intelligenza artificiale di Personetics utilizzano i dati finanziari dei clienti per la configurazione e classificazione automatica di tutte le operazioni, semplificando e migliorando in misura significativa l'esperienza del cliente. Personetics fornisce a KBC una potente piattaforma per incrementare il coinvolgimento dei clienti, "Engage," con la quale KBC è in grado di creare nuove informazioni e raccomandazioni per i clienti e di modificare quelle esistenti. A seguito dell'attivazione di Engage, KBC ha registrato un chiaro incremento dell'engagement, con tassi di opt-in e sessioni superiori ai valori di riferimento del settore, con un indice di soddisfazione superiore al 90%.

“Il superare le attese dei clienti di KBC Mobile è l'obiettivo che genera entusiasmo nel nostro team. Una delle modalità con cui conseguiamo questo risultato è il risparmio di tempo e denaro. Per esempio, la ricezione di una breve notifica per verificare se un pagamento duplice non sia stato un errore. O un avviso di ricezione di un pagamento, per esempio per la dichiarazione dei redditi. Ogni volta che forniamo informazioni utili di questo tipo il cliente ottiene un beneficio, piccolo sì, ma tangibile, che va ad ampliarne la visione delle proprie finanze. Personetics ci sta aiutando a ottenere questo livello di pertinenza", ha dichiarato Karin Van Hoecke, direttore generale della trasformazione (digitale) e dei dati presso KBC.

"La soluzione Engage di Personetics ci garantisce sia flessibilità sia dimensioni di scala. Grazie alla vasta rosa di informazioni pertinenti di dimostrato valore, siamo stati in grado di sviluppare e ampliare la nostra soluzione di PFM (gestione delle finanze personali) molto più rapidamente di quanto non sarebbe stato possibile se avessimo cominciato noi da zero. Abbiamo inoltre beneficiato della vasta esperienza diretta di Personetics con i clienti bancari. 'Il nuovissimo Engagement Builder di Personetics rappresenta uno strumento di grande efficacia che ci garantisce un livello di flessibilità mai avuto prima d'ora. Ci permetterà di preparare sommari informativi per i clienti senza necessità di intervento manuale, cosa che renderà la nostra soluzione di PFM diversa dall'offerta della concorrenza".

- Jurgen Indekeu, Policy Advisor del segmento Mass Retail presso KBC

"I dati relativi all'uso di KBC indicano, ancora una volta, che i clienti vogliono informazioni brevi e rilevanti riguardanti le proprie finanze. Se la banca assicuratrice è grado di offrire informazioni personalizzate e utili, è molto più probabile che partecipino attivamente nel corso del tempo", ha spiegato David Sosna, amministratore delegato di Personetics.

KBC Belgium e Personetics in cifre:

Attivi bancari: 320 miliardi di euro

Clienti bancari in Belgio: 2,6 milioni

Utenti nel segmento bancario digitale: circa 1,6 milioni

Partner dal 2018

Soddisfazione dei clienti in relazione alle informazioni personalizzate: +90%

Specchietti informativi generati nel tempo: 47,4 milioni

6 nuovi specchietti informativi per clienti al mese in media

Coinvolgimento attivo Personetics: 35%

Lingue: nederlandese, inglese, francese, tedesco

Si prevede che l'accordo di partnership tra Personetics e KBC confermerà ulteriormente la posizione di KBC quale istituzione finanziaria leader in Europa. Sono in programma funzionalità e servizi aggiuntivi nei prossimi mesi; KBC aggiungerà funzionalità Personetics per le PMI clienti per consolidare l'offerta di engagement personalizzato di KBC su tutti i fronti.

Per consultare il Case Study dettagliato sulla partnership fare clic qui

Informazioni su Personetics

Volta nello specifico a rendere possibile il coinvolgimento proattivo per le banche, l'intelligenza artificiale di Personetics analizza i dati finanziari in tempo reale per comprendere il comportamento finanziario della clientela, anticiparne le esigenze e offrire un'esperienza altamente personalizzata. Con soluzioni pensate per il mercato retail di massa, la gestione patrimoniale e le piccole aziende, la tecnologia di Personetics consente alle banche di fornire informazioni su base quotidiana, consulenza finanziaria e programmi di benessere automatici. Le banche si avvalgono della piattaforma agile di Personetics per creare rapidamente un IP di personalizzazione a servizio delle esigenze uniche dei clienti, differenziandosi in un mercato molto affollato. Con questi progressi, le banche hanno trasformato i servizi bancari digitali ponendoli al centro della vita finanziaria dei clienti, generando al contempo anche effetti significativi in termini di business.

Diretta da un team di imprenditori veterani nei settori finanza e tecnologia, Personetics si adopera per rendere possibile un mondo della "finanza automatizzata", in cui le banche agiscono proattivamente per conto dei clienti, in un contesto che vede benefici sia per le banche, sia per i clienti. Fondata nel 2011, Personetics ha sedi a New York, Londra, Parigi, Singapore e Tel Aviv. Per maggiori informazioni visitare www.personetics.com.

Informazioni su KBC

KBC è uno dei principali gruppi finanziari in Europa. Si tratta di un gruppo bancario-assicurativo pluricanale operante principalmente in Europa a servizio di clienti retail, PMI e aziende locali di media capitalizzazione. Il gruppo ha conseguito posizioni di rilievo, in molti casi di leader, nei suoi principali mercati: Belgio, Repubblica Ceca, Bulgaria, Ungheria, Slovacchia e Irlanda. Il gruppo KBC ha inoltre sedi in vari altri paesi e regioni selezionati in tutto il mondo.

KBC conta circa 41.000 dipendenti e serve circa 12 milioni di clienti nei suoi mercati principali. KBC Group NV è quotata sulla Borsa di Bruxelles (Euronext)(simbolo ticker 'KBC').

La mission di KBC è posizionarsi tra gli istituti finanziari con le migliori performance in Europa, per divenire il punto di riferimento per le assicurazioni bancarie nei suoi mercati principali.

"Vogliamo proteggere e rendere possibili i sogni dei nostri clienti. Vogliamo ispirare, motivare e stimolare chi fa affidamento sui di noi giorno dopo giorno". Per raggiungere questo traguardo, KBC mira a incrementare il coinvolgimento dei clienti con continui upgrade, modifiche, adattamenti e miglioramenti del suo applicativo mobile in risposta alle esigenze dei clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.