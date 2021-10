KBC werkt samen met Personetics om digitale klantbetrokkenheid en financieel welzijn te stimuleren

BRUSSEL & TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--KBC, een toonaangevende multi-channel bankverzekeringsgroep met een geografische focus in Europa, is een samenwerking aangegaan met Personetics, de vooraanstaande wereldwijde leverancier van financiële datagestuurde personalisatie- en klantbetrokkenheidsoplossingen voor financiële diensten. De bedrijven zullen samenwerken om meertalige, proactieve, datagestuurde oplossingen te leveren om de klantenbetrokkenheid op de mobiele applicatie van KBC te vergroten om aan de behoeften van de klant te voldoen.

De AI-modellen van Personetics gebruiken de financiële gegevens van klanten om alle transacties automatisch te configureren en te categoriseren, waardoor de gebruikerservaring wordt vereenvoudigd en aanzienlijk wordt verbeterd. Personetics voorziet KBC van een krachtig Engagement Builder-platform, 'Engage,' waarmee KBC bestaande inzichten en aanbevelingen voor klanten kan wijzigen en deze doorlopend kan aanmaken. Als gevolg van de implementatie van Engage constateerde KBC een duidelijke stijging van de betrokkenheid, inclusief een hoog opt-in- en sessiegebruik boven de branchebenchmarks met een tevredenheidsscore van meer dan 90%.

“Het overtreffen van de verwachtingen van de klant van KBC Mobile is wat ons team enthousiast maakt. Een manier om dit te bereiken is door tijd en geld te besparen. Bijvoorbeeld: snel een heads-up krijgen om te controleren of een dubbele betaling de bedoeling was. Of een melding wanneer u een betaling heeft ontvangen, zoals in verband met een belastingaangifte. Elke keer dat we dergelijke relevante informatie kunnen verstrekken, kan dit een klein, maar tastbaar voordeel opleveren voor het leven van de klant en bijdragen aan zijn of haar persoonlijke financiële inzicht. Personetics helpt ons om dat soort relevantie te bereiken,” aldus Karin Van Hoecke, General Manager (Digital) Transformation and Data bij KBC.

"De Engage-oplossing van Personetics biedt ons zowel flexibiliteit als schaalgrootte. Met hun brede catalogus van bewezen waardevolle en relevante inzichten, konden we onze PFM-oplossing veel sneller ontwikkelen en uitbreiden dan wanneer we alles zelf hadden gebouwd. Daarnaast hebben we ook geprofiteerd van de uitgebreide praktijkervaring van Personetics met hun bankklanten. Met de gloednieuwe Engagement Builder van Personetics hebben we een krachtige tool ontvangen die ons nog meer flexibiliteit biedt dan voorheen. Het stelt ons in staat om aangepaste inzichten te ontwerpen zonder dat we ze handmatig hoeven te ontwikkelen. Dit zal ons helpen om onze PFM-oplossing te onderscheiden van die van onze concurrenten."

- Jurgen Indekeu, beleidsadviseur voor het Mass Retail-segment bij KBC

"De verbruikscijfers van KBC tonen ons opnieuw aan dat klanten relevante, beknopte informatie wensen over hun financiën. Wanneer hun bankverzekeraar die informatie levert door middel van op maat gemaakte, nuttige inzichten, is de kans groter dat ze in de loop van de tijd betrokken raken," verklaart David Sosna, CEO van Personetics.

KBC België en Personetics in cijfers:

Bankactiva: € 320 miljard

Bankklanten in België: 2,6 miljoen

Digitale gebruikers van de bank in België: ca. 1,6 miljoen

Partner sinds 2018

Klanttevredenheid ten aanzien van gepersonaliseerde inzichten: meer dan 90%

Inzichten gegenereerd in de loop van de tijd: 47,4 miljoen

Gemiddeld 6 nieuwe inzichten per klant per maand

Actieve betrokkenheid van Personetics: 35%

Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits

De samenwerkingsovereenkomst tussen Personetics en KBC wordt verder geprojecteerd om KBC te valideren als een toonaangevende Europese financiële instelling. De komende maanden zullen naar verwachting aanvullende diensten en functionaliteiten worden uitgerold, waarbij KBC de funcionaliteit van Personetics toevoegt voor hun MKB-klanten om het gepersonaliseerde engagementaanbod van KBC over de hele linie te versterken.

De gedetailleerde casestudy over het partnerschap kan worden geraadpleegd door hier te klikken

Over Personetics:

De AI van Personetics is gericht op het mogelijk maken van proactieve betrokkenheid voor banken en analyseert financiële gegevens in realtime om het financiële gedrag van klanten te begrijpen, te anticiperen op de behoeften van de klant en een hypergepersonaliseerde ervaring te bieden. Met oplossingen die zijn ontworpen voor de massale retailmarkt, vermogensbeheer en kleine zakelijke klanten stelt de technologie van Personetics de banken in staat om dagelijkse inzichten, financieel advies en geautomatiseerde welzijnsprogramma's te bieden. Banken gebruiken het flexibele platform van Personetics om snel hun personalisatie-IP te creëren om aan de unieke behoeften van hun klanten te voldoen en zich te onderscheiden in een drukke markt. Met deze vooruitgang hebben banken hun digitaal bankieren getransformeerd tot het hart van het financiële leven van de klant, terwijl ze ook zorgen voor een aanzienlijke zakelijke impact.

Onder leiding van een team van ervaren financiële en technologische ondernemers streeft Personetics ernaar om een wereld van 'zelfsturende financiering' te realiseren waarin banken proactief optreden namens hun klanten - een win-winsituatie voor zowel klanten als banken. Personetics, opgericht in 2011, is actief via kantoren in New York, Londen, Parijs, Singapore en Tel Aviv. Ga voor meer informatie naar www.personetics.com.

Over KBC:

KBC is een van de toonaangevende financiële groepen in Europa. Het is een multi-channel bankverzekeringsgroep met een geografische focus op Europa, die zich voornamelijk richt op particuliere klanten, kmo's en lokale midcaps. De groep heeft een belangrijke en in veel gevallen leidende positie in haar kernmarkten België, Tsjechië, Bulgarije, Hongarije, Slowakije en Ierland. De KBC-groep is ook selectief aanwezig in een aantal andere landen en regio's over de hele wereld.

KBC telt ongeveer 41.000 medewerkers en bedient zo'n 12 miljoen klanten in haar kernmarkten. KBC Group NV is genoteerd op Euronext Brussel (tickersymbool 'KBC').

De missie van KBC is om tot de best presterende financiële instellingen van Europa te behoren. Hiermee wil KBC de referentie worden in bankverzekeringen in haar kernmarkten.

"We willen de dromen van onze klanten mogelijk maken en beschermen. We willen degenen die op ons rekenen dagelijks inspireren, stimuleren en van een boost voorzien." Om deze visie te realiseren, wil KBC de klantenbetrokkenheid vergroten door haar mobiele applicatie voortdurend te upgraden / te finetunen / verder aan te passen en te verbeteren aan de hand van de veranderende behoeften van de klant.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.