KBC s'associe à Personetics pour booster l'engagement numérique des clients et le bien-être financier.

BRUXELLES et TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--KBC, un groupe leader de bancassurance multicanal géographiquement ciblé sur l'Europe, s'est associé à Personetics, fournisseur leader mondial de solutions de personnalisation et d'engagement client orientées données financières destinées aux services financiers. Les deux entreprises travailleront de manière conjointe pour fournir des solutions multilingues, proactives et orientées données afin d'augmenter l'engagement client sur l'application mobile de KBC et satisfaire leurs besoins.

Les modèles de Personetics basés sur l'IA utilisent les données client financières pour configurer et catégoriser automatiquement toutes les transactions, ce qui simplifie et améliore considérablement l'expérience utilisateur. Personetics offre à KBC une puissante plateforme, « Engage », afin de développer l'engagement et permettre à KBC de modifier les informations existantes et créer des informations et des recommandations permanentes auprès des clients. Suite à la mise en place d'Engage, KBC a constaté une nette progression de l'engagement, notamment un taux élevé d'opt-in et d'utilisation des sessions, dépassant les références du secteur, avec un taux de satisfaction de plus de 90 %.

« Dépasser les attentes clients de KBC Mobile est précisément ce qui enthousiasme notre équipe. Une façon d'y parvenir consiste à gagner du temps et de l'argent. Par exemple : recevoir une alerte rapide pour vérifier si un double paiement était prévu. Ou une notification lorsque vous avez reçu un paiement, comme pour une déclaration d'impôts. Chaque fois que nous sommes en mesure de fournir ces informations pertinentes, cela peut apporter un petit plus, mais concret, à la vie du client et venir s'ajouter à ses connaissances financières personnelles. Personetics nous aide à obtenir ce type de pertinence », déclare Karin Van Hoecke, directeur général de la transformation et des données (numériques) chez KBC.

« La solution Engage de Personetics nous offre à la fois flexibilité et évolutivité. Grâce à son vaste catalogue d'informations qui se sont avérées précieuses et pertinentes, nous avons pu développer et élargir notre solution de services PFM beaucoup plus rapidement que si nous avions tout créé nous-mêmes depuis le début. En outre, nous avons également bénéficié de la longue expérience pratique de Personetics avec ses clients bancaires. Avec le tout nouveau créateur d'engagement de Personetics, nous disposons désormais d'un outil puissant qui nous offre encore plus de flexibilité qu'auparavant. Il nous permettra de concevoir des informations personnalisées sans avoir à les développer manuellement. Cela nous aidera à démarquer notre solution de services PFM de celles de nos concurrents ».

- Jurgen Indekeu, conseiller politique pour le segment de la grande distribution chez KBC

« Les chiffres de KBC nous montrent, une fois de plus, que les clients sont avides d'informations pertinentes et succinctes sur leurs finances. Lorsque leur bancassureur leur fournit ces informations au moyen d'informations personnalisées et utiles, ils sont beaucoup plus susceptibles de s'engager au fil du temps », déclare David Sosna, CEO de Personetics.

KBC Belgique et Personetics en chiffres :

Actifs bancaires : 320 milliards d'euros

Clients bancaires en Belgique : 2,6 millions

Utilisateurs de banques numériques en Belgique : environ 1,6 million

Associé depuis 2018

Satisfaction des clients en matière d'informations personnalisées : plus de 90 %

Informations générées au fil du temps : 47,4 millions

Une moyenne de 6 nouvelles informations par client et par mois

Engagement actif de Personetics : 35 %

Langues : néerlandais, anglais, français, allemand

L'accord de partenariat entre Personetics et KBC est prévu pour justifier davantage KBC au rang d'institution financière européenne leader. Des services et fonctionnalités supplémentaires devraient être déployés dans les mois à venir, KBC ajoutant la fonctionnalité Personetics pour ses clients en PME afin de renforcer l'offre d'engagement personnalisé de KBC.

Vous pouvez consulter l'étude de cas détaillée sur le partenariat en cliquant sur le lien suivant ici

À propos de Personetics :

Orientée vers la mise en place d'un engagement proactif auprès des banques, l'IA de Personetics analyse les données financières en temps réel pour comprendre le comportement financier des clients, anticiper leurs besoins et leur offrir une expérience hyper-personnalisée. Avec des solutions conçues pour le marché de la grande distribution, la gestion de patrimoine et les petites entreprises, la technologie de Personetics permet aux banques de proposer des informations, des conseils financiers et des programmes de bien-être automatisés au jour le jour. Les banques utilisent la plateforme flexible de Personetics pour créer rapidement leur adresse IP de personnalisation afin de répondre aux besoins uniques de leurs clients et se démarquer sur un marché saturé. Grâce à ces avancées, les banques ont fait passer leur banque numérique au cœur de la vie financière des clients, tout en ayant un impact commercial significatif.

Dirigée par une équipe d'entrepreneurs chevronnés dans les domaines de la finance et de la technologie, Personetics s'efforce d'actualiser un monde d'« autofinance » où les banques agissent de manière proactive au nom de leurs clients - du gagnant-gagnant pour les clients et pour les banques. Fondée en 2011, Personetics possède des bureaux à New York, Londres, Paris, Singapour et Tel Aviv. Pour en savoir plus, visitez le site web www.personetics.com.

À propos de KBC :

KBC est l'un des principaux groupes financiers en Europe. Il s'agit d'un groupe de bancassurance multicanal, géographiquement ciblé sur l'Europe, qui s'adresse principalement aux particuliers, aux PME et aux entreprises locales de taille moyenne. Le groupe bénéficie de positionnements importants, et dans de nombreux cas, des positions de leader sur ses marchés principaux situés en Belgique, en République tchèque, en Bulgarie, en Hongrie, en Slovaquie et en Irlande. Le groupe KBC a également établi une présence sélective dans un certain nombre d'autres pays et régions du monde.

KBC emploie environ 41 000 personnes et répond aux besoins d'environ 12 millions de clients sur ses principaux marchés. KBC Groupe SA est cotée sur Euronext Bruxelles (sous le mnémo « KBC »).

La mission de KBC est de compter parmi les institutions financières les plus performantes d'Europe. En atteignant cet objectif, KBC a l'intention de devenir la référence en matière de bancassurance sur ses principaux marchés.

« Nous voulons rendre possible et protéger les rêves de nos clients. Nous voulons inspirer, booster et motiver les personnes qui comptent sur nous, jour après jour ». Pour concrétiser cette vision, KBC cherche à augmenter l'engagement client en mettant à jour / finançant / adaptant et améliorant en permanence son application mobile en fonction de l'évolution des besoins des clients.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.