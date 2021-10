Öffentliche Warnplattform von Everbridge erfolgreich in Australien in Betrieb genommen; offizieller Start des hochmodernen nationalen Bevölkerungswarnsystems der australischen Regierung

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), der weltweit führende Anbieter von Lösungen im Bereich Critical Event Management (CEM) und landesweite Öffentliche Warnungen, bestätigte heute, dass die australische Regierung das neue bevölkerungsweite Warnsystem Emergency Alert, powered by Everbridge, offiziell in Betrieb genommen hat.

Everbridge Public Warning ist nach einer umfassenden Projekteinführungszeit in allen australischen Bundesstaaten und Territorien jetzt live im Betrieb. Everbridge wird das landesweite Warnsystem und empfehlenswerte Methoden für Public Warning in dieser Woche mit australischen Regierungsvertretern im Rahmen der Australian Disaster Resilience Conference und der AFAC21 Virtual Conference & Exhibition erörtern.

Australien hat mehr als 25 Millionen Einwohner und begrüßt jährlich mehr als neun Millionen Besucher (nach der Wiederöffnung der Grenzen). Das erste Notfallwarnsystem wurde in Australien im Jahr 2009 nach einer Reihe von Waldbränden mit Todesopfern eingeführt. Da der Service laufend modernisiert werden muss, entschied sich Australien für die marktführende SaaS-Plattform (Software-as-a-Service) Public Warning, um alle Staaten und Territorien und deren Regionalbehörden in die Lage zu versetzen, die Plattform für die Benachrichtigung von Bürgern und Besuchern zu nutzen, die Kommunikation mit Ersthelfern zu unterstützen und die Wirksamkeit der Kommunikation im Katastrophenfall im Hinblick auf künftige Einsätze zu analysieren.

„Mit diesem System können die Rettungsdienste unsere Gemeinschaft vor bevorstehenden Bedrohungen warnen, und wir freuen uns, dass öffentliche Finanzmittel zur Unterstützung dieser Risikominderung, die allen Australiern zugutekommen wird, eingesetzt werden“, sagte die Ministerin für Notfall-Management und Senatorin Hon. Bridget McKenzie in einer offiziellen Verlautbarung.

Director General Joe Buffone, Emergency Management Australia, erläuterte: „Das Notfallwarnsystem wurde ursprünglich als Reaktion auf die Waldbrände im Sommer 2009 eingeführt, und es spielt weiterhin eine wichtige Rolle dabei, die Sicherheit australischer Gemeinschaften zu bewahren.“

Nach einer zweijährigen Testphase in allen australischen Bundesstaaten und Territorien wurde das Bevölkerungswarnsystem der nächsten Generation von der australischen Regierung live in Betrieb genommen, um Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste in die Lage zu versetzen, die Bevölkerung vor einer bevorstehenden oder aktuellen Notsituation zu warnen. Im Falle eines Krisenereignisses, wie Waldbrand, Überschwemmung, Zyklon, extreme Hitze oder Terroranschlag, versenden die australischen Rettungsdienste standortbasierte SMS-Nachrichten an Mobiltelefone und Sprechnachrichten an Festnetzanschlüsse innerhalb eines präzise umrissenen Gebiets, bei gleichzeitiger Integration mit Social-Media-Plattformen.

„Es ist uns eine Ehre, Australien bei der Modernisierung seines nationalen Warnsystems zu unterstützen“, erklärte Steve Foster, Vice President of Australia, New Zealand & Oceania bei Everbridge. „Für die Public-Warning-Plattform von Everbridge ist kein Opting-in oder App-Download erforderlich, sondern Notfallwarnungen werden einer bedrohten Bevölkerung auf landesweiter Ebene zugestellt, um die Sicherheit der Einwohner Australiens - und nach der Öffnung der Grenzen auch von Besuchern - im Fall von Waldbränden und anderen Krisenereignissen zu verbessern. Alle Länder können von einer modernen Software-Plattform profitieren, die im Krisenfall alle Menschen erreicht.“

Die Inbetriebnahme des Notfallwarnsystems in Australien erweitert die Führungsstellung von Everbridge als Anbieter von Lösungen für bevölkerungsweite öffentliche Warnsysteme, die bereits von mehr als 1.500 Gemeinden, Bezirken, Städten, Bundesstaaten und Ländern in allen bedeutenden Regionen der Welt, darunter Europa, Asien, Ozeanien, der Nahe Osten, Afrika und alle Teile Amerikas, genutzt werden.

Die Plattform von Everbridge - die Mobilfunk, standortbasierte SMS-Nachrichten, adressen- und gruppenbasierte Multichannel-Warntechnologie miteinander verbindet - bietet Krisenmanagementfähigkeiten für ein breites Sortiment an Bedrohungen, darunter Naturkatastrophen, Terroranschläge, Cyberattacken und andere Sicherheitsrisiken.

Everbridge Public Warning erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen öffentlicher Behörden, die ein fortschrittliches Warnsystem benötigen, um ihre Bürger und Besucher zu schützen, während die Datenschutzbestimmungen vollumfänglich eingehalten werden. Das Unternehmen erhielt unlängst ein neues Patent für seine richtungweisende Arbeit zur Ermöglichung lückenloser, bevölkerungsweiter Warnfähigkeiten per Multimedia. Das Patent - eines von mehr als insgesamt 160 Patenten im Bereich der marktführenden bevölkerungsweiten Warnsystemlösungen von Everbridge - unterstreicht den Bedarf an der Versendung von Benachrichtigungen über eine Kombination aus 5G, Mobilfunk und Multimedia. Everbridge ist weiterhin führend in der 5G-Integration für öffentliche Warnsysteme.

Über Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) ist ein globaler Anbieter von Unternehmens-Software-Anwendungen, mit denen Organisationen ihre Maßnahmen zur Reaktion auf Krisenereignisse automatisieren und beschleunigen können. Dadurch gewährleisten sie die Sicherheit von Personen und die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in Krisensituationen: Keep People Safe and Organizations Running™. Wenn die öffentliche Sicherheit beispielsweise durch Schießereien, Terroranschläge oder Unwetter bedroht ist bzw. kritische Unternehmensabläufe durch IT-Ausfälle, Cyber-Attacken, Produktrückrufe oder Unterbrechungen der Lieferkette gestört werden, verlassen sich über 5.800 Kunden weltweit darauf, dass die Critical Event Management Platform von Everbridge schnell und zuverlässig Bedrohungsdaten sammelt und auswertet, gefährdete Menschen und einsatzbereite Helfer lokalisiert, die sichere Ausführung vordefinierter Kommunikationsprozesse über mehr als 100 verschiedene Kommunikationsmodalitäten automatisiert und den Fortschritt bei der Umsetzung von Reaktionsplänen überwacht. Everbridge betreut 8 der 10 größten Städte in den USA, 9 der 10 größten Investmentbanken in den USA, 47 der 50 verkehrsreichsten nordamerikanischen Flughäfen, 9 der 10 weltweit größten Beratungsfirmen, 8 der 10 weltweit größten Autohersteller, 9 der 10 größten Gesundheitsdienstleister in den USA und 7 der 10 größten Technologieunternehmen in der Welt. Everbridge unterhält seinen Hauptsitz in Boston sowie weitere Niederlassungen in 25 Städten rund um den Globus. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.everbridge.com

