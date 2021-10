Thales incrementa oferta de tecnologias para o mundo 5G

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Com o surgimento de novas tecnologias e dispositivos sofisticados, as operadoras de rede móvel precisam endereçar novas demandas de pessoas, empresas e órgãos públicos. Isso incluí o interesse crescente em multimídia de banda larga, veículos autônomos e cidades inteligentes.

“As expectativas para o 5G nunca foram tão altas. Os usuários estão ansiosos pelas novas possibilidades de adesão de tecnologia que a rede vai permitir. E para garantir esse avanço a Thales está investindo em soluções para que essa infraestrutura seja segura e mantida em escala global; e, claro, a longo prazo”, afirma Juan Pablo Zuluaga, Head de Mobile Solutions Sales da Thales América Latina. “Essas soluções implantadas precisam proteger as operações dentro ou entre a nuvem, já que as principais funções do 5G serão baseadas nativas da nuvem. A autenticação adequada e as políticas de segurança de dados devem então ser aplicadas de forma consistente”.

Para habilitar o suporte 5G a esta nova geração de produtos e serviços e otimizar a experiência do usuário, a Thales, líder no mercado de segurança digital, desenvolveu uma plataforma que permite a gestão segura e eficiente de SIM, eSIM e elementos de segurança em todas as gerações de rede (2G, 3G, 4G e 5G). O Cloud OTA (Over-The-Air) também fornece melhor experiência em diferentes canais (SMS, HTTP, NAS), assim como oferece uma estrutura única para implantações flexíveis e evolução de serviço.

A tecnologia da Thales protege a identidade do usuário, criptografando credenciais de ponta a ponta; permite o direcionamento imediato do assinante na rede preferencial; ativa o 5G Multi-IMSI com privacidade; protege redes contra violações de segurança com rotação de chaves; atualiza remotamente o sistema operacional de acordo com os padrões mais recentes; e gerencia remotamente e dinamicamente os pontos de acesso do aplicativo do dispositivo. A solução já é utilizada por [incluir clientes nacionais e internacionais que adotam ou em quais países está presente].

“Nossa solução de Cloud OTA permite à operadora introduzir novos serviços SIM ou modificar o conteúdo dos cartões remotamente, ou seja, sem precisar interromper o uso do sistema pelos clientes”, diz Zuluaga. “O usuário final pode receber mensagens individuais da operadora, baixar ou ativar novos serviços em seu telefone, sem ter que retornar a um ponto de venda”.

Já o Service-IQ DMA (Device Management Analytics), desenvolvido pela Guavus, empresa da Thales pioneira em big data analytics, aborda os desafios de negócios e operações de empresas de telefonia por meio de análises comportamentais de ponta a ponta, desde a coleta massiva de eventos de rede até casos de uso de análises de alto valor.

“Com a explosão de dispositivos e dados, agora mais do que nunca, provedores de Serviços de telecomunicação precisam de insights em tempo real na demografia digital de suas redes. Compreender os padrões de uso e recursos dos dispositivos é fundamental para o planejamento atual, investimentos e atualizações futuras para a rede da infraestrutura”, explica o executivo.

Com o Service-IQ DMA (Device Management Analytics), as operadoras podem planejar atualizações de rede considerando as capacidades dos dispositivos; mensurar a distribuição dos dispositivos na rede (radio, bandas, etc.); alinhar a oferta de dispositivos e possibilidades de upsell, de acordo com a segmentação e perfil de audiências; abordar as audiências certas com as ofertas de produto certas. Além disso, a ferramenta permite identificar e medir comportamentos suspeitos na rede que podem levar a padrões de segurança ou fraude (clonagem de IMEI e IMSI, portabilidade de SIM, etc.).

Sobre a Thales

Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais – conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de tomada de decisão.

Com 81 mil funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de € 17 bilhões em 2020.

