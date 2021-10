ElectReon e Dan Bus Company lanciano la più grande infrastruttura al mondo per la ricarica di veicoli elettrici commerciali per un parco di 200 bus pubblici

Dan Bus Company electric bus being charged using ElectReon wireless charging infrastructure at Tel Aviv university terminal. (Photo: Business Wire)

BEIT YANAI, Israele--(BUSINESS WIRE)--ElectReon (TASE: ELWS.TA), leader nello sviluppo della tecnologia di ricarica wireless di veicoli elettrici, anche su strada, ha annunciato la sigla di un accordo della durata di cinque anni con Dan Bus Company, un’azienda israeliana di trasporto pubblico tramite bus, per ampliare la propria rete di ricarica wireless per supportare le linee dei bus elettrici a Tel Aviv e nella più vasta area metropolitana. L’attuazione del progetto, il cui costo è di USD 9,4 mln, assicurerà a 200 bus elettrici la ricarica attiva presso i capolinea (stazioni di ricarica) negli intervalli tra i percorsi e mentre i passeggeri salgono e scendono.

Questa strategia di ricarica consentirà la riduzione delle capacità di connessione alla rete elettrica presso le strutture dei bus e metterà in grado Dan Bus Company di ridurre le dimensioni e il peso delle batterie degli autoveicoli – accorciando i tempi di fermo del parco bus e rendendo possibili orari operativi più lunghi. ElectReon fornirà un servizio completo di ricarica presso vari capolinea nell’area metropolitana di Tel Aviv e nel Distretto meridionale di Israele – Dan pagherà una tariffa mensile per il servizio relativo a circa 200 bus elettrici. Dan ha scelto il modello CaaS (Charging as a Service) di ElectReon, che prevede il finanziamento da parte di quest’ultima dell’infrastruttura di ricarica presso i capolinea e servizi di funzionamento e manutenzione nel corso dei cinque anni del progetto. Inoltre, i partner esploreranno la possibilità di installare il sistema di carica wireless di ElectReon per il resto del parco di veicoli elettrici di Dan e nel progetto autostradale di Dan ’Netivei Ayalon’.

Nella prima fase del progetto, ElectReon installerà il sistema di ricarica wireless in 100 bus e presso il principale capolinea del sistema di trasporto pubblico, Reading, nella zona settentrionale di Tel Aviv. Nell’ambito della seconda fase del progetto, che si svolgerà entro due anni, l’infrastruttura di ricarica sarà espansa ad altri capolinea importanti a Tel Aviv e nella regione meridionale di Israele, per cui l’azienda fornirà la ricarica wireless per circa 200 bus in tutto.

“Questo sarà non solo il primo progetto commerciale su grande scala di ElectReon, ma anche una dimostrazione della nostra tecnologia avanzata per la ricarica wireless di parchi di veicoli elettrici”, spiega Oren Ezer, Ceo di ElectReon. “Continueremo così a dimostrare la migliore efficienza e le riduzioni dei costi che gli operatori di parchi di bus elettrici possono aspettarsi attuando un’infrastruttura per la ricarica wireless”.

“Per trasformare la rete di trasporto pubblico di Dan nell’area metropolitana di Tel Aviv in una rete completamente elettrica, stiamo attuando un’infrastruttura di ricarica e il supporto necessario per uno dei più grandi operatori di trasporto pubblico nella regione. Abbiamo collaudato la tecnologia di ElectReon, che si è dimostrata adatta per la ricarica presso i capolinea nell’ambito dei nostri flussi di lavoro e delle attività quotidiane”, commenta Ofir Karni, Ceo di Dan Bus Company. “Prevediamo che questa tecnologia all’avanguardia consentirà al nostro parco di veicoli elettrici di ottenere maggiore autonomia e di offrire orari operativi più lunghi, al tempo stesso riducendo notevolmente i carichi derivanti dal consumo di energia di picco mentre i veicoli vengono ricaricati durante le ore notturne nel deposito e simultaneamente consentendoci di mantenere invariato lo spazio di manovra essenziale e la flessibilità operativa presso i nostri capolinea. È interessante osservare che su una media di 19 ore operative al giorno, un bus rimane per circa due ore in tutto presso un capolinea mentre i conducenti si riposano, si avvicendano o attendono di prelevare passeggeri; secondo le nostre stime, semplicemente utilizzando solo questo tempo saremo in grado di soddisfare circa il 30% dei requisiti relativi al fabbisogno energetico quotidiano del veicolo”.

Questo accordo amplia il rapporto di collaborazione iniziato a settembre 2020 fra ElectReon e Dan Bus Company per installare un’infrastruttura per la ricarica wireless di veicoli elettrici per caricare attivamente un bus da una strada wireless elettrificata di 800 metri di lunghezza fra l’Università di Tel Aviv e la vicina stazione ferroviaria nonché le stazioni di ricarica wireless stazionarie installate presso il capolinea all’inizio della linea di trasporto. L’operatore del bus è stato in grado sia di ridurre del 90% la capacità della batteria del veicolo in quanto il bus si caricava attivamente durante la guida sia di prolungare gli orari operativi del bus grazie alla riduzione del tempo di fermo necessario per la ricarica.

“Siamo soddisfatti di aver potuto espandere notevolmente la rete di ElectReon a Tel Aviv un anno appena dopo l’inizio del progetto pilota e della nostra collaborazione con Dan”, conclude Ezer. “Questo risultato positivo segnala l’attuale esigenza in crescita di soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici nel settore dei trasporti in tutto il mondo, che vadano oltre la tradizionale stazione di ricarica per consentire una transizione più regolare all’elettrificazione”.

L’efficienza dell’infrastruttura di ricarica elettrica è ancora maggiore in quanto l’accordo ampliato prevede pure l’utilizzo da parte di Dan Bus Company dell’innovativo modello finanziario CaaS (Charging as a Service) di ElectReon, che ne dimostrerà la fattibilità sia per l’azienda che per i suoi clienti nei cinque continenti.

Informazioni su ElectReon

ElectReon è leader nello sviluppo della tecnologia di ricarica wireless di veicoli elettrici, offrendo infrastrutture e servizi completi pensati per rispondere alle esigenze e richieste di efficienza di operatori e utilizzatori di parchi di autoveicoli commerciali e pubblici, condivisi. La sua tecnologia brevettata basata sull’autoinduzione permette la ricarica di veicoli elettrici dinamica (mentre sono in modo) e statica (mentre sono fermi) rapidamente e in sicurezza, eliminando le preoccupazioni riguardo all’autonomia, riducendo i costi totali di proprietà dei veicoli elettrici e le esigenze sulla capacità delle batterie – facendone una delle attuali soluzioni di ricarica più ecologicamente sostenibili, scalabili e interessanti. ElectReon collabora con città e operatori di parchi di veicoli impiegando una piattaforma CaaS (Charging as a Service) che consente l’elettrificazione a costo contenuto di parchi di veicoli pubblici, commerciali e autonomi ai fini di operazioni continue e regolari. Per ulteriori informazioni visitare electreon.com.

