ElectReon en Dan Bus Company lanceren 's werelds grootste commerciële draadloze oplaadinfrastructuur voor EV's voor een vloot van 200 openbare bussen

Dan Bus Company electric bus being charged using ElectReon wireless charging infrastructure at Tel Aviv university terminal. (Photo: Business Wire)

BEIT YANAI, Israël--(BUSINESS WIRE)--ElectReon (TASE: ELWS.TA), de toonaangevende leverancier van draadloze en voor de weg bestemde draadloze oplaadtechnologie voor elektrische voertuigen, heeft aangekondigd dat het een 5-jarige overeenkomst heeft getekend met Dan Bus Company, een Israëlisch busbedrijf, om zijn draadloze oplaadnetwerk uit te breiden ter ondersteuning van openbare elektrische busroutes in Tel Aviv en het grotere stedelijke gebied. De implementatie, die $ 9,4 miljoen USD kost, zal 200 elektrische bussen voorzien van actief opladen op operationele stadsterminals (stations) voor bussen tussen busreizen en terwijl passagiers in- en uitstappen.

Deze oplaadstrategie maakt het mogelijk om de capaciteit van de elektrische netaansluiting bij de busfaciliteiten te verminderen en de capaciteit, de grootte en het gewicht van de accu van de elektrische bussen van Dan Bus Company te verminderen, waardoor de uitvaltijd van de vloot wordt beperkt en langere operationele uren mogelijk worden gemaakt. ElectReon zal een volledige oplaadservice bieden bij meerdere operationele terminals in het grootstedelijk gebied van Tel Aviv en in het zuidelijke district van Israël, waarvoor Dan een maandelijks bedrag gaat betalen voor de volledige oplaadservice voor ongeveer 200 elektrische bussen. Dan koos voor het Charging-as-a-Service (CaaS)-model van ElectReon, waarbij ElectReon de oplaadinfrastructuur op de terminals financiert en gedurende het 5-jarige project operationele diensten en onderhoud levert. Daarnaast zullen de partners de mogelijkheid onderzoeken om het draadloze oplaadsysteem van ElectReon te installeren voor de rest van de elektrische vloot van Dan en in Dans snelwegproject 'Netivei Ayalon'.

In de eerste fase van het project zal ElectReon zijn draadloos oplaadsysteem installeren in 100 bussen en bij de grote openbaarvervoerterminal, Reading, in Noord-Tel Aviv. Als onderdeel van de tweede fase van het project dat binnen twee jaar zal plaatsvinden, zal de oplaadinfrastructuur worden uitgebreid naar andere grote terminals in Tel Aviv en in de zuidelijke regio van Israël, zodat het bedrijf in totaal ongeveer 200 bussen draadloos gaat opladen.

"Dit wordt niet alleen het eerste grootschalige commerciële project van ElectReon, het zal ook een showcase van wereldklasse zijn van draadloos EV-opladen voor vloten," aldus Oren Ezer, CEO van ElectReon. "Dit zal de verbeterde efficiëntie en kostenbesparingen blijven aantonen die exploitanten van een elektrische bussenvloot kunnen verwachten door een draadloze oplaadinfrastructuur te implementeren."

"Om het openbaar vervoersnetwerk van Dan in het grootstedelijk gebied van Tel Aviv om te zetten in een volledig elektrisch netwerk, is het bedrijf momenteel bezig met het opzetten van een oplaadinfrastructuursysteem en -ondersteuning voor een van de grootste openbaarvervoerbedrijven in de regio. We hebben de technologie van ElectReon getest en het is bewezen dat het geschikt is voor opwaarderen bij operationele terminals als onderdeel van onze dagelijkse activiteiten en workflows,” stelde Ofir Karni, CEO van Dan Bus Company. “Deze geavanceerde technologie gaat naar verwachting onze elektrische vloot in staat stellen een groter bereik en langere operationele uren te behalen, terwijl de piekbelastingen van het energieverbruik door nachtelijk opladen in depots worden afgevlakt en we tegelijkertijd onze essentiële manoeuvreerruimte en operationele flexibiliteit op onze terminals kunnen behouden. Wat interessant is, is dat van de gemiddeld 19 operationele uren per dag een bus van ons in totaal ongeveer twee uur op een van onze terminals staat terwijl de chauffeur uitrust, wordt gewisseld of wacht om passagiers op te halen; volgens onze schattingen kunnen we, door deze tijd alleen te gebruiken om de bussen op te laden, in ongeveer 30% van de dagelijkse energiebehoefte van het voertuig voorzien.”

Deze overeenkomst is een uitbreiding van de eerste samenwerking in september 2020 tussen ElectReon en Dan Bus Company om draadloze oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in te zetten voor het actief opladen van bussen via een 800 meter lange geëlektrificeerde draadloze weg tussen de universiteit van Tel Aviv en het nabijgelegen treinstation, en via draadloze stationaire oplaadstations geïnstalleerd op het busstation aan het begin van de busroute. De busexploitant was in staat om de accucapaciteit van het voertuig met 90% te verminderen door de bus actief te laten opladen tijdens het rijden en om de bedrijfsuren van het voertuig te vergroten omdat er minder uitvaltijd voor het opladen nodig was.

"We zijn er trots op het ElectReon-netwerk in Tel Aviv aanzienlijk uit te breiden, slechts een jaar nadat de eerste test en onze samenwerking met Dan begon," verklaarde Ezer. "Dit momentum signaleert de groeiende behoefte van vandaag de dag aan EV-oplaadoplossingen in de wereldwijde transportmarkt die verder gaat dan het traditionele oplaadstation, en maakt een naadlozere overgang naar elektrificatie mogelijk."

Naast de efficiëntie van de draadloze oplaadinfrastructuur voorziet de uitgebreide overeenkomst er ook in dat ElectReon de Dan Bus Company een Charging-as-a-Service (CaaS)-financieringsmodel biedt dat de haalbaarheid van het innovatieve financiële model voor het bedrijf en zijn klanten wereldwijd zal aantonen.

