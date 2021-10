ElectReon et Dan Bus Company déploient la plus grande infrastructure au monde de charge sans fil de VE commerciaux pour une flotte de 200 bus publics

Dan Bus Company electric bus being charged using ElectReon wireless charging infrastructure at Tel Aviv university terminal. (Photo: Business Wire)

Dan Bus Company electric bus being charged using ElectReon wireless charging infrastructure at Tel Aviv university terminal. (Photo: Business Wire)

BEIT YANAI, Israël--(BUSINESS WIRE)--ElectReon (TASE: ELWS.TA), le chef de file des technologies de charge sans fil et en déplacement de véhicules électriques (VE), a annoncé la signature d'un contrat de cinq ans avec Dan Bus Company, une société de bus israélienne, dans le but d'étendre son réseau de charge sans fil aux lignes de bus électriques publics dans Tel-Aviv et sa région métropolitaine. D'un coût de 9,4 millions USD, le projet alimentera 200 bus électriques grâce à des stations de charge urbaines utilisées lors de l'embarquement et du débarquement des passagers.

Cette stratégie de charge permettra la réduction des besoins en connexion au réseau électrique dans les installations de bus et la diminution de l'autonomie, de la taille et du poids de la batterie des bus électriques de Dan Bus Company — limitant ainsi l'indisponibilité des véhicules et garantissant un allongement des heures d'exploitation. ElectReon fournira un service de charge complet dans de multiples stations réparties dans la région métropolitaine de Tel-Aviv et dans le district sud d'Israël, pour lequel Dan paiera un montant mensuel afin de charger ses quelques 200 bus électriques. Dan a retenu le modèle de charge en tant que service (CaaS) d'ElectReon, dans lequel ElectReon finance l'infrastructure de charge aux stations et fournit des services d'exploitation et de maintenance durant la totalité du projet de cinq ans. En outre, les partenaires envisageront la possibilité d'installer le système de charge sans fil d'ElectReon dans le reste de la flotte électrique et dans le projet autoroutier "Netivei Ayalon" de Dan.

Durant la première phase du projet, ElectReon installera son système de charge sans fil dans 100 bus et au principal terminal de transport public, Reading, dans le nord de Tel-Aviv. Dans le cadre de la seconde phase du projet qui se déroulera dans les deux années à venir, l'infrastructure de charge sera étendue à d'autres terminaux majeurs à Tel-Aviv et dans la région sud d'Israël, portant ainsi le total à 200 bus bénéficiant de la technologie de charge sans fil.

"Il s'agit non seulement du premier projet commercial à grande échelle d'ElectReon, mais ce déploiement servira également de vitrine mondiale de la charge sans fil pour les flottes électriques", déclare Oren Ezer, PDG d'ElectReon. "Ce projet continuera à démontrer l'efficience accrue et les économies d'argent auxquelles les exploitants de flottes peuvent s'attendre en déployant une infrastructure de charge sans fil."

"Afin de faire du réseau de transports publics de Dan dans la région métropolitaine de Tel-Aviv un maillage entièrement électrique, la société déploie actuellement une infrastructure de charge et d'assistance pour un des plus grands exploitants de transports publics dans la région. Nous avons testé la technologie d'ElectReon et les résultats ont été concluants pour la recharge à chaque terminal opérationnel dans le cadre de nos activités quotidiennes", déclare Ofir Karni, PDG de Dan Bus Company. "Cette technologie avancée devrait permettre à notre flotte électrique de couvrir de plus grandes distances avec une disponibilité accrue, tout en aplatissant les pics de consommation énergétique durant les charges nocturnes au dépôt, sans compromettre notre espace essentiel de manœuvres ni notre flexibilité opérationnelle dans les terminaux. Il est intéressant de noter que sur une moyenne de 19 heures de service par jour, nos bus passent un total d'environ deux heures à un de nos terminaux pendant que le conducteur se repose, qu'un collègue le remplace ou que les passagers embarquent. Selon nos estimations, en utilisant simplement ce temps pour recharger les bus, nous sommes en mesure de couvrir environ 30% des besoins énergétiques quotidiens du véhicule."

Cet accord vient prolonger la collaboration initiale de septembre 2020 entre ElectReon et Dan Bus Company pour déployer une infrastructure permettant une charge active sans fil d'un bus dans un rayon de 800 mètres sur un axe routier électrifié entre l'Université de Tel-Aviv et la gare ferroviaire adjacente, ainsi que des stations de charge stationnaire sans fil installées au terminal routier situé au début de la ligne de bus. L'exploitant a pu réduire de 90% la capacité de la batterie des véhicules grâce à une charge active en roulant, mais aussi augmenter les heures de disponibilité grâce à la compression des délais de charge stationnaire.

"Nous sommes fiers de renforcer de manière substantielle le réseau ElectReon à Tel-Aviv, tout juste un an après le projet pilote et le début de notre collaboration avec Dan", déclare Ezer. "Un tel dynamisme témoigne de la demande croissante pour des solutions de charge pionnières sur l'ensemble du marché mondial des transports afin de permettre une transition plus fluide vers l'électrification."

En plus de l'efficience de l'infrastructure de charge sans fil, l'accord étendu porte également sur la fourniture par ElectReon à Dan Bus Company d'un modèle de financement de charge en tant que service (CaaS), qui démontrera la faisabilité de ce modèle financier innovant à l'entreprise et ses clients au niveau mondial.

À propos d'ElectReon

ElectReon est un chef de file des solutions de charge sans fil pour les véhicules électriques (VE), fournissant une infrastructure et des services complets répondant aux exigences d'efficience des exploitants de flottes partagées, publiques et commerciales, et des particuliers. Sa technologie par induction propriétaire recharge dynamiquement (en mouvement) et statiquement (à l'arrêt) les VE de manière rapide et sûre, éliminant ainsi l'anxiété liée à l'autonomie, baissant les coûts totaux de propriété, et réduisant les besoins d'autonomie de la batterie. Il s'agit dès lors d'une des solutions de charge la plus durable, évolutive et prometteuse actuellement sur le marché. ElectReon travaille avec les municipalités et les gérants de flottes via une plateforme de charge en tant que service (CaaS) permettant une électrification rentable des flottes publiques, commerciales et autonomes en vue d'une activité fluide et continue. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter electreon.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.