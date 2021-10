BVI annonce un investissement et une collaboration avec Beyeonics Vision

WALTHAM, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--BVI, une société mondiale diversifiée spécialisée dans les dispositifs ophtalmiques, a annoncé aujourd’hui un investissement dans Beyeonics Vision, une filiale de technologie médicale d’Elbit Systems Ltd. (NASDAQ : ESLT et TASE : ESLT) (« Elbit Systems »). Beyeonics Vision utilise des plateformes intégrées de réalité augmentée, de suivi et de traitement d’images/IA pour offrir une visualisation améliorée et un flux de travail optimisé ainsi qu’une assistance en temps réel au processus de prise de décision des chirurgiens, en salle d’opération. La collaboration favorise également un processus rationalisé pour commercialiser Beyeonics™ One aux États-Unis, avec un potentiel d’expansion rapide dans divers territoires hors des États-Unis.

« BVI évalue régulièrement les opportunités de partenariat avec des entreprises qui se sont engagées dans l’innovation et partagent notre esprit d’entreprise. Avec Beyeonics One, BVI peut étendre notre offre d’expérience chirurgicale sans précédent, pendant les procédures du segment antérieur et postérieur », a déclaré Shervin Korangy, chef de la direction et PDG de BVI. « Nous savons par expérience qu’il faut des priorités communes pour mener à bien notre mission, et nous sommes ravis que Beyeonics Vision partage notre passion et notre engagement envers une redéfinition de l’avenir de la vision. »

Beyeonics Vision a développé Beyeonics One, le premier et le seul système commercial d’imagerie numérique ophtalmique apte à remplacer les microscopes optiques analogiques. Beyeonics One est une plateforme de visualisation numérique, ouverte et évolutive, équipée d’une caméra ultra-haute résolution, qui traite et transfère des images numériquement améliorées vers un écran portable haute résolution, offrant ainsi une expérience de visionnement stéréoscopique 3D vraiment immersive et naturelle. Beyeonics One offre aux chirurgiens une automatisation améliorée, une autonomie de programmation et plus de liberté pour aménager la salle d’opération et adopter une posture plus efficace du point de vue ergonomique. De plus, le système permet un processus de prise de décision en temps réel, avec une intégration personnalisable de données pré-/peropératoires accessibles, et une intégration transparente avec d’autres appareils.

« Nous nous réjouissons de cette association avec BVI pour la commercialisation aux États-Unis de Beyeonics One, ouvrant la voie à de futures collaborations. Grâce à cette collaboration, nous visons à étendre nos capacités collectives afin d’optimiser tous les aspects de la visualisation pour les chirurgiens oculaires, et offrir une expérience transformatrice aussi bien aux prestataires qu’aux patients », a confié pour sa part Ron Schneider, PDG de Beyeonics Vision.

BVI a présenté pour la première fois son partenariat avec Beyeonics Vision lors de la réunion annuelle de l’American Society of Cataract and Refractive Surgery, en juillet 2021, et poursuivra dans cet élan à l’ESCRS à Amsterdam en octobre, ainsi qu’au salon AAO à La Nouvelle-Orléans en novembre.

À propos de BVI

BVI® est un fabricant mondial de dispositifs médicaux ophtalmiques, dont la mission est de fournir des solutions et des innovations de haute qualité, de sorte à promouvoir la chirurgie oculaire et améliorer la vision des patients. Ayant à son actif neuf décennies de développement de produits et solutions de pointe, BVI s’associe à des chirurgiens ophtalmologistes afin d’améliorer la vision de millions de patients à travers le monde. Notre organisation soutient les équipes chirurgicales, dans plus de 115 pays à travers le monde, soit directement, soit via notre réseau de distributeurs de confiance. Nos marques de confiance incluent : Beaver® (couteaux et lames), Visitec® (canules), Malosa® (instruments à usage unique), Vitreq® (produits chirurgicaux vitréorétiniens), et PhysIOL® (LIO premium).

À propos de Beyeonics Vision

Beyeonics™ Vision, une filiale d’Elbit Systems (NASDAQ : ESLT), est une société de technologie médicale, qui développe des solutions de visualisation centrées sur le chirurgien. En plus de consolider et démocratiser la chirurgie, Beyeonics vise à offrir une technologie transformatrice en utilisant une plateforme intégrée de visualisation de réalité augmentée, de suivi et de traitement d’images, destinée à transmettre aux chirurgiens des informations précieuses, orienter les décisions et effectuer des tâches automatiques.

