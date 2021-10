UPL Ltd. junta-se ao The Climate Pledge, reforçando um compromisso para remodelar o papel da agricultura global na luta contra mudanças climáticas

MUMBAI, Índia--(BUSINESS WIRE)--A UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070) anunciou hoje que se juntou ao The Climate Pledge (‘TCP’). A UPL se une ao compromisso como a primeira signatária do setor de insumos, soluções e tecnologias agrícolas.

O The Climate Pledge, foi fundado em conjunto com a Amazon e a Global Optimism em 2019, e é um compromisso para alcançar o Acordo de Paris 10 anos antes do estipulado e eliminar a emissão de carbono até 2040. Em setembro e 2021, o The Climate Pledge contava com mais de 200 signatários em 26 setores e 21 países.

A UPL é uma fornecedora global de produtos e soluções agrícolas sustentáveis, oferecendo soluções biológicas e tradicionais de proteção de lavoura para mais de 138 países. A UPL está reimaginando a sustentabilidade através da OpenAg, alimentando o crescimento sustentável para todos – sem limites ou fronteiras. Com nosso foco em agricultores, estamos construindo uma rede que redefine a maneira como o setor inteiro pensa e trabalha, aberta a ideias inovadoras e novas respostas enquanto nos dedicamos à nossa missão de tornar cada produto alimentício mais sustentável.

Jai Shroff, diretor executivo global da UPL Ltd., afirmou:

“Na UPL acreditamos que a agricultura global ainda exercerá seu papel mais importante – nutrindo primeiro o planeta com alimentos em abundância, ela agora nos sustentará através de um papel transformador enfrentando mudanças climáticas. Alcançar isso vai depender da manutenção da sustentabilidade através do poder de parcerias, e ao fazer parte do The Climate Pledge reforçamos nosso compromisso com a colaboração, sustentabilidade e liderança em nosso setor. Estamos entusiasmados em nos juntarmos a uma comunidade que compartilhará conhecimentos, ideias e melhores práticas”.

“O recente relatório divulgado pelo IPCC é o alerta mais forte até agora de que os sistemas de apoio à vida humana estão chegando a pontos de ruptura e que a janela de tempo para agir decisivamente está se estreitando”, disse Christiana Figueres, ex-diretora da ONU para o clima e agora sócia fundadora do Global Optimism. “Este despertar da ciência deve ser encarado com coragem e convicção. Neste contexto, é encorajador que mais 86 empresas — algumas das mais conhecidas por famílias no mundo inteiro — estejam agora se juntando ao The Climate Pledge, comprometendo-se a acelerar suas ações para enfrentar as mudanças climáticas de maneira oportuna, e desempenhando seu papel na construção de uma economia de baixo carbono. Aguardo com expectativa os resultados da liderança que veremos desse grupo de 200 signatários que agora fazem parte do The Climate Pledge”.

Fazer parte do TCP enfatiza um compromisso mais amplo liderado pela UPL para reimaginar a sustentabilidade e transformar o papel da agricultura como uma contribuinte positiva para enfrentar os desafios apresentados pelas mudanças climáticas, segurança alimentar, perda de biodiversidade e escassez hídrica. Além disso, nos últimos cinco anos a UPL reduziu suas emissões de carbono em 26% e tem como meta reduzir nossas emissões de carbono em mais 25% até 2025. A UPL faz uso intensivo de empréstimos vinculados à sustentabilidade como uma parte da nossa estrutura de capital para garantir que o elo entre ações e seus impactos esteja claramente estabelecido.

O compromisso da UPL com o TCP se baseia nas filiações e associações através das quais ela continua reimaginando a sustentabilidade, como membro ou signatária da: The Food and Land Use Coalition; United Nations Global Compact; World Business Council for Sustainable Development; World Economic Forum: Food Action Alliance; IGD; International Food and Policy Research Institute; World Cocoa Foundation; Cocoa and Forests Initiative; European Cocoa Association.

Sobre a UPL

A UPL Ltd. (NSE: UPL e BSE: 512070) é uma fornecedora global de produtos e soluções de agricultura sustentável, com receita anual superior a US$ 5,2 bilhões.

Sobre o The Climate Pledge

Em 2019, a Amazon e o Global Optimism cofundaram o The Climate Pledge, um compromisso para alcançar o Acordo de Paris 10 anos antes e eliminar a emissão de carbono até 2040. Agora, 201 organizações assinaram o The Climate Pledge, enviando um sinal importante de que haverá um rápido crescimento na demanda por produtos e serviços que ajudem a reduzir as emissões de carbono. Para obter mais informações, acesse www.theclimatepledge.com.

