BVI anuncia investimento e colaboração com Beyeonics Vision

WALTHAM, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--A BVI, uma empresa global de dispositivos oftalmológicos diversificados e criados com um propósito, anunciou hoje um investimento na Beyeonics Vision, uma subsidiária de tecnologia médica da Elbit Systems Ltd. (NASDAQ: ESLT e TASE: ESLT) (“Elbit Systems”). A Beyeonics Vision utiliza realidade aumentada integrada, acompanhamento e plataformas de processamento de imagens/IA para oferecer visualização aprimorada, fluxo de trabalho otimizado e suporte em tempo real para o processo de tomada de decisão do cirurgião na sala de cirurgia. A colaboração também promove um processo simplificado para comercializar a Beyeonics™ One nos Estados Unidos, com potencial para rápida expansão em outros territórios além dos Estados Unidos.

“A BVI avalia rotineiramente oportunidades de parceria com empresas comprometidas com a inovação e que compartilham nossa mentalidade empreendedora. Com a Beyeonics One, a BVI pode expandir nossas ofertas de experiência cirúrgica incomparáveis durante procedimentos de segmento anterior e posterior”, afirmou Shervin Korangy, presidente e diretor executivo da BVI. “Baseados em nossa experiência, sabemos que são necessárias prioridades compartilhadas para cumprirmos nossa missão e estamos empolgados que a Beyeonics Vision compartilha nossa paixão e compromisso para reorientar o futuro da visão.”

A Beyeonics Vision tem desenvolvido o Beyeonics One, o primeiro e único sistema de imagens digitais oftalmológicas comercial para substituir microscópios ópticos analógicos. A Beyeonics One é uma plataforma de visualização digital aberta e atualizável, equipada com uma câmera de resolução ultra-alta que processa e transfere imagens aprimoradas digitalmente para uma tela de alta definição, utilizada na cabeça, para uma experiência de visualização realmente imersiva e estereoscópica natural em 3-D. A Beyeonics One oferece aos cirurgiões automatização melhorada, autonomia de programação e mais liberdade para configurar a sala de cirurgia e adotar uma postura mais ergonomicamente eficiente. Além disso, o sistema habilita o processo de tomada de decisão em tempo real com a integração personalizável de dados acessíveis antes e durante a cirurgia e perfeita integração com outros dispositivos.

“Estamos animados em fazer parceria com a BVI na comercialização do Beyeonics One nos Estados Unidos, além do potencial para colaborar em futuras inovações. Através dessa colaboração buscamos expandir nossos recursos coletivos para otimizar todos os aspectos da visualização para cirurgiões oftalmológicos e oferecer uma experiência transformadora para profissionais e pacientes”, compartilhou Ron Schneider, diretor executivo da Beyeonics Vision.

A BVI começou a vislumbrar sua parceria com a Beyeonics Vision na reunião anual da Sociedade Americana de Catarata e Cirurgia Refrativa em julho de 2021 e dará continuidade durante a ESCRS em Amsterdã, em outubro, e a AAO em Nova Orleans, em novembro.

Sobre a BVI

A BVI® é uma fabricante global de dispositivos médicos oftalmológicos com uma missão de entregar soluções de alta qualidade e inovações para a evolução da cirurgia ocular e melhorar a visão de pacientes. Desenvolvendo produtos e soluções líderes há nove décadas, a BVI faz parcerias com cirurgiões oftalmológicos para melhorar a visão de milhões de pacientes em todo o mundo. Nossa organização apoia equipes cirúrgicas em mais de 115 países, diretamente ou através da nossa rede de distribuidores de confiança. Nossas marcas de confiança incluem: Beaver® (facas e lâminas), Visitec® (cânulas), Malosa® (instrumentos descartáveis), Vitreq® (produtos cirúrgicos vitreoretinais) e PhysIOL® (lentes intraoculares premium).

Sobre a Beyeonics Vision

A Beyeonics™ Vision, uma subsidiária da Elbit Systems (NASDAQ:ESLT), é uma empresa de tecnologia médica desenvolvendo soluções de visualização centradas no cirurgião. A Beyeonics busca consolidar e democratizar a cirurgia, entregar uma tecnologia transformadora utilizando realidade aumentada integrada, acompanhamento e uma plataforma de visualização de processamento de imagens para fornecer aos cirurgiões informações valiosas, orientar decisões e realizar tarefas automáticas.

