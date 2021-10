UPL Ltd. rejoint The Climate Pledge, renforçant ainsi son engagement à remodeler le rôle de l’agriculture mondiale dans la lutte contre le changement climatique

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--UPL Ltd. (NSE : UPL et BSE : 512070) a annoncé avoir rejoint The Climate Pledge (« TCP », l’Engagement Climat). UPL devient le premier signataire du l’Engagement dans le secteur des intrants, des solutions et des technologies agricoles.

The Climate Pledge, qui a été fondé par Amazon et Global Optimism en 2019, vise à permettre d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040 et à honorer l’Accord de Paris sur le climat avec dix ans d’avance sur les objectifs de celui-ci. En septembre 2021, The Climate Pledge comptait plus de 200 signataires répartis dans 26 secteurs et 21 pays.

UPL est un fournisseur mondial de produits et de solutions de l’agriculture durable, apportant des produits biologiques et des solutions traditionnelles de protection des cultures à plus de 138 pays à travers le monde. UPL est en train de réinventer la durabilité par le biais d’OpenAg, alimentant une croissance durable pour tous, sans limites et sans frontières. Avec les agriculteurs au cœur de tout ce que nous accomplissons, nous tissons un réseau qui redéfinit le mode de fonctionnement et de pensée du secteur tout entier, et sommes ouverts aux idées innovantes et aux réponses inédites qui nous aident à accomplir notre mission d’améliorer la durabilité de tous les produits alimentaires.

Jai Shroff, PDG mondial d’UPL Ltd., a déclaré :

« Chez UPL, nous sommes convaincus que l’agriculture mondiale est sur le point de jouer son rôle le plus important à ce jour : après avoir nourri la planète avec une nourriture abondante, elle va désormais nous soutenir grâce à son rôle transformationnel dans la lutte contre le changement climatique. Pour y parvenir, il va falloir réinventer la durabilité grâce à la puissance des partenariats. En rejoignant The Climate Pledge, nous renforçons notre engagement envers la collaboration, la durabilité et le leadership au sein de notre industrie. Nous sommes heureux de rejoindre une communauté qui partagera des connaissances, des idées et des bonnes pratiques. »

« Le récent rapport publié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est l’avertissement le plus alarmant à ce jour, montrant que les systèmes qui soutiennent la vie humaine sont en train d’atteindre des points de non-retour et que le laps de temps qu’il nous reste pour agir de façon décisive se réduit sans cesse », a déclaré Christiana Figueres, ancienne responsable climatique de l’ONU et désormais partenaire fondatrice de Global Optimism. « À ce coup de semonce de la science, nous devons répondre avec courage et conviction. À cet égard, il est très encourageant de voir que 86 entreprises supplémentaires - dont certaines figurent parmi les marques les plus populaires au monde - ont décidé de rejoindre The Climate Pledge, en s’engageant à accélérer leurs mesures pour affronter le changement climatique dans les temps, et à jouer leur rôle dans le développement d’une économie à faible émission de carbone. J’ai hâte de voir les fruits du leadership que nous observerons grâce à ce collectif de 200 signataires qui font désormais partie de The Climate Pledge. »

Dans son acte de rejoindre TCP, l’accent est mis sur l’engagement de plus large envergure mené par UPL pour réinventer la durabilité et transformer le rôle de l’agriculture de façon à ce qu’elle contribue de façon positive à la résolution des défis liés au changement climatique, à la sécurité alimentaire, à la perte de biodiversité et à la pénurie d’eau. De plus, au cours des cinq dernières années, UPL a réduit ses émissions de carbone de 26 % et s’est fixé pour objectif de réduire de 25 % supplémentaires ces mêmes émissions d’ici 2025. UPL a largement utilisé des prêts liés à la durabilité dans le cadre de sa structure de capital pour garantir que le lien entre ses actions et son impact soit clairement établi.

L’engagement d’UPL envers TCP vient s’ajouter aux diverses adhésions à travers lesquelles elle continue de réinventer la durabilité. UPL est notamment membre ou signataire des associations suivantes : Food and Land Use Coalition ; Pacte mondial des Nations Unies ; World Business Council for Sustainable Development ; Food Action Alliance du Forum économique mondial ; IGD ; Institut international de recherche sur les politiques alimentaires ; World Cocoa Foundation ; Cocoa and Forests Initiative ; et Association européenne pour le cacao.

Notes à l’attention des rédacteurs :

À propos d’UPL

UPL Ltd. (NSE : UPL et BSE : 512070) est un fournisseur mondial de produits et de solutions agricoles durables, dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à plus de 5,2 milliards USD.

À propos de The Climate Pledge (l’Engagement Climat)

En 2019, Amazon et Global Optimism ont cofondé The Climate Pledge, qui vise à honorer l’Accord de Paris sur le climat avec dix ans d’avance sur les objectifs de celui-ci, et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. À ce jour, 201 organisations ont signé The Climate Pledge, envoyant ainsi un signal fort comme quoi il faut s’attendre à une croissance rapide de la demande en produits et services contribuant à réduire les émissions de carbone. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.theclimatepledge.com.

