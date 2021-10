Mawi DNA Technologies anuncia parceria com a FUJIFILM

HAYWARD, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Mawi DNA Technologies (Mawi) assinou um acordo de distribuição com a FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation, líder da indústria biomédica, para entregar tecnologias de bioamostras iSWAB da Mawi ao Japão.

“A colaboração com a FUJIFILM Wako para fornecer tubos de coleta de amostras do Microbiome-EL iSWAB para testes moleculares da COVID-19 pelos ensaios baseados em PCR e LAMP nos permite oferecer uma solução valiosa no mercado japonês”, disse Atsushi Yanai, desenvolvimento de negócios da Ásia-Pacífico da Mawi. “Ser capaz de oferecer a coleta sem a necessidade de uma etapa de extração de RNA complementa a gama de produtos da WAKO Genomics, uma solução valiosa no mercado japonês e para a sociedade”.

A FUJIFILM será uma agente e distribuidora autorizada para os produtos da Mawi no Japão para detectar vírus como o da COVID-19.

“Somos muito gratos pela oportunidade de fazer parceria com a FUJIFILM, uma organização respeitada com acesso a importantes clientes no mercado japonês”, adicionou Jerome David, vice-presidente de vendas e marketing da Mawi. “Estamos confiantes que essa parceria inicial que envolve a nossa tecnologia iSWAB-Microbiome-EL para detecção sem extração do RNA SARS-CoV-2 em amostras de pacientes nos conduzirá a oportunidades adicionais para nosso completo portfólio de produtos de coleta de bioamostras”.

Sobre a FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation

A FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation é uma fabricante de produtos químicos de laboratório abrangentes contribuindo para diversos campos de pesquisa de última geração. Ao longo do tempo, a empresa desenvolveu e produziu produtos de alta qualidade e expandiu seus negócios para incluir produtos químicos especializados e reagentes do diagnóstico clínico. Para mais informações, acesse https://www.fujifilm.com/ffwk/en.

Sobre a Mawi DNA Technologies

A Mawi DNA Technologies, fundada em 2013, desenvolveu e comercializou a tecnologia iSWAB, um sistema inovador para a coleta de bioamostras. A missão da Mawi é manter a integridade da amostra de qualquer lugar do mundo em temperatura ambiente, permitindo diversidade da amostra real em qualquer localização geográfica ou segmento da população. O principal produto da empresa iSWAB-DNA é o único produto de coleta de amostra no mercado comprovado que produz uma amostra de DNA de alta qualidade com conteúdo DNA bacteriano baixo. A Mawi fornece produtos para coleta de RNA, microbioma, células intactas e sangue total. At Mawi, The Future of Biosampling is Here™. Para obter mais informações, acesse http://www.mawidna.com.

