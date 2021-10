Ori Industries et VMware offre les avantages de l'informatique de périphérie aux entreprises

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Le pionnier londonien de l'informatique en périphérie Ori Industries s'associe à VMware, Inc. (NYSE : VMW), un innovateur leader fournisseur de logiciels d'entreprise, pour faciliter l'implémentation de l'informatique en périphérie par les entreprises dans leurs déploiements hybrides, de Cloud Telco et multi-cloud. L'interopérabilité des VMware Telco Cloud Platform et Ori Global Edge réduit la complexité, accélère la vélocité des services, et la gérabilité de la livraison d’applications natives pour le Cloud en périphérie de réseau.

D'après Gartner1, « l'informatique en périphérie devient généralisée » ; et pourtant, nombreuses sont les entreprises qui ont des problèmes avec leurs déploiements cloud existants, ce qui fait obstacle à l'adoption de l'informatique en périphérie. Le partenariat d'Ori et de VMware permettra de surmonter ces problèmes en offrant une plate-forme en périphérie complète et fonctionnelle et une connexion dans n'importe quel environnement cloud, du Telco à l'hybride et au multi-cloud.

L’Ori Global Edge sur VMware Telco Cloud Platform est une offre de services cloud à distance qui fournit une périphérie multiconnectée utilisant de multiples points de présence (points of presence, PoP),qui se connectent aux infrastructures des opérateurs de télécommunications, à une extrémité et à différents clouds à l'autre extrémité. La solution2 permet aux opérateurs de télécommunications de proposer un environnement de service informatique en périphérie multi-accès (multi-access edge computing, MEC), et une meilleure source de monétisation de leur offre 5G aux entreprises. D’un autre côté, elle leur permet de réduire leurs coûts de raccordement par l’utilisation de méthodes intelligentes en termes de volume de travail.

Les clients bénéficieront d'une disponibilité de service en périphérie au moyen d’applications hautement disponibles, à très faible temps de latence, qui génèrent et traitent les données en local, sans coûts supplémentaires lors du transfert de données vers le cloud pour traitement. L'extraction, l'analyse et l'utilisation des données à la périphérie permettent une nouvelle catégorie de services d'entreprise visant à optimiser l'expérience client.

Stephen Spellicy, vice-président chargé du marketing produit, Service Provider et Edge, chez VMware, a déclaré, « Les entreprises recherchent de nouvelles façons de fidéliser leurs clients et d’offrir des expériences nouvelle génération. Pour cela, il faut déployer la bonne application là où se trouve l'utilisateur. L'informatique en périphérie est la pièce finale du puzzle. L’utilisation du serveur informatique de périphérie multi-accès d'Ori Industries permettra à nos clients communs de déployer une solution couvrant l’ensemble de leurs environnements – hybrides, Cloud telco, multi-cloud ou en périphérie – afin de répondre à leurs besoins professionnels. »

Douglas Mancini, directeur de la conformité chez Ori Industries, a ajouté « L'informatique en périphérie offre aux entreprises d'immenses opportunités. Elle leur permet de, non seulement proposer de nouvelles solutions innovantes, mais également de réinventer leurs infrastructures existantes avec plus d'efficacité : les entreprises ont appris qu'un modèle purement axà sur le cloud n'avait pas réussi à apporter la valeur ou l'agilité attendues, ce à quoi ràpond la plate-forme Ori Global Edge. La mise en commun de notre expertise en informatique de périphérie et leadership multi-cloud avec la VMware Telco Cloud Platform, nous permet d’offrir aux entreprises une façon de maîtriser la puissance de l'informatique de périphérie et de profiter d’un traitement de données au plus près de la source. »3

À propos d'Ori Industries

Ori Industries pose la base pour le déploiement de services informatiques de périphérie. La plate-forme informatique de périphérie de la société soulage le provisioning de la charge de travail liée aux collaborateurs, à travers des infrastructures hybrides, publiques, de Cloud Telco, et multi-cloud, permettant la prise en charge d'innombrables études de cas d'entreprises nouvelles et émergentes. Ori Industries est une société d’envergure internationale basée à Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.ori.co/.

VMware et VMware Telco Cloud Platform sont des marques déposées ou marques commerciales de VMware, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et autres juridictions.

