WISH FORTALECE SU POSICIÓN EN ESPAÑA MEDIANTE UNA ALIANZA CON LA EMPRESA ESPAÑOLA CORREOS

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ContextLogic Inc. (cuyo nombre comercial es Wish) (NASDAQ: WISH), una de las plataformas de comercio electrónico móvil más grandes del mundo, anunció hoy una alianza con la empresa logística española Correos. El acuerdo ayudará a las empresas españolas a gestionar sus pedidos de forma rápida y eficiente dentro de un sistema completamente rastreable y diseñado para optimizar la experiencia del cliente.

Las empresas españolas podrán gestionar sus pedidos de Wish a través de la solución ecommerce que dispone Correos para gestionar pedidos de diferentes Marketplaces en un único punto. También obtendrán acceso al panel de vendedores de Wish, donde podrán hacer un seguimiento de sus métricas de rendimiento, inventario, publicidad y comunicación con los clientes, y se beneficiarán de las herramientas de inteligencia de datos y de optimización que les ayudarán a obtener mejores resultados.

"Nos alegra mucho poder trabajar con uno de compañías logísticas más grandes y respetadas del mundo para poder expandir nuestra presencia en España. Los productores españoles tienen mucho que ofrecer, en particular en el sector de juguetes y equipos electrónicos de alta calidad", dijo Alan Small, gerente sénior de Desarrollo Comercial de Wish en Europa. "Esta alianza está en línea con nuestro objetivo de trabajar con otros proveedores locales a nivel global".

Las empresas españolas que deseen obtener más información sobre la integración en el Marketplace deben ponerse en contacto con el equipo de Soluciones de Correos mediante correo electrónico a soluciones.digitales@correos.com o directamente con Wish mediante el correo electrónico a merchant-support@wish.com.

Acerca de Wish:

Wish ofrece una experiencia de compra asequible y entretenida a millones de consumidores de todo el mundo. Desde nuestra fundación en San Francisco en el 2010, nos hemos convertido en una de las mayores plataformas de comercio electrónico, con clientes en más de 100 países. Conectamos a millones de usuarios que buscan buenos precios con medio millón de comerciantes de todo el mundo. Wish combina la tecnología con capacidades de la ciencia de datos y una experiencia de compra móvil innovadora y basada en el descubrimiento para ofrecer a sus usuarios una experiencia personalizada, entretenida y muy visual. Para obtener más información sobre la empresa o para descargar la aplicación móvil de Wish, visita www.wish.com o sigue a @Wish en Facebook, Instagram y TikTok, o a @WishShopping en Twitter y YouTube.

Declaraciones prospectivas

Este boletín informativo contiene declaraciones prospectivas enmarcadas en las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Toda declaración que no sea una declaración de hechos históricos puede considerarse prospectiva. Esto incluye, entre otras, las declaraciones sobre el pronóstico, las prioridades, la dirección estratégica, las expectativas respecto a asociaciones y las oportunidades de crecimiento de Wish. En algunos casos, las declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante términos como "anticipa", "cree", "podría", "estima", "espera", "guía", "intención", "posibilidad", "pronóstico", "planes", "potencial", "predicción", "proyección", "busca", "debería", términos en futuro, expresiones similares o sus negativos. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Si se materializan los riesgos o las suposiciones finalmente no son correctas, los resultados reales podrían ser considerablemente distintos de los resultados supuestos en estas declaraciones prospectivas. De vez en cuando, se presentan nuevos riesgos. Nuestra administración no puede predecir todos los riesgos, y tampoco podemos evaluar el impacto de todos los factores en nuestra empresa o hasta qué punto cada uno de los factores o su combinación podría hacer que los resultados reales difieran considerablemente de los incluidos en cualquier declaración prospectiva que hagamos. Se incluye más información sobre estos y otros riesgos adicionales que podrían afectar los resultados de Wish en los archivos presentados ante la Comisión de Valores e Intercambio ("SEC"), que incluyen el informe anual de 2020 en el Formulario 10-K presentado el 25 de marzo de 2021, el Formulario 10-Q del segundo trimestre de 2021 presentado el 12 de agosto de 2021 y todos los informes futuros que Wish pueda presentar ante la SEC de vez en cuando, que podrían generar que los resultados reales sean distintos de las expectativas. Cualquier declaración prospectiva que haga Wish en este boletín informativo corresponde al día en que Wish realiza el comunicado. Wish no asume la obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas luego de la fecha de este lanzamiento ni tiene la intención de hacerlo.