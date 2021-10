LIFE SCIENCES ACCELERATION ALLIANCE : NOUVELLE ORGANISATION POUR BOOSTER L'INNOVATION ET L'INVESTISSEMENT DANS LA HEALTHTECH EUROPEENNE

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Life Sciences Acceleration Alliance (LSAA) a choisi de faire sa conférence de lancement aux HealthTech Innovations Day, devant les industriels, scientifiques et investisseurs des sciences de la vie. Cette nouvelle association à but non lucratif sera dirigée par des organisations professionnelles et fonds d’investissement de la HealthTech. Elle aura pour objectif de soutenir les politiques publiques qui renforceront l'écosystème européen de la HealthTech et stimuleront l'innovation. A titre d’exemple, seuls 4,3 milliards d’euros ont été investis l’an dernier dans le domaine des sciences de la vie en Europe, contre plus de 30 milliards d’euros aux Etats-Unis. Avec son siège basé en Allemagne, LSAA travaillera à l’échelle européenne avec des bureaux en France et au Royaume-Uni.

LSAA sera une courroie d’information entre les décideurs politiques et l’écosystème des HealthTech, aussi bien sur un plan scientifique que financier et souhaite devenir une partie prenante dans les discussions européennes concernant l’innovation dans la santé.

L’objectif est d’élargir la compréhension et l’évaluation des décideurs publics afin qu’ils accompagnent le développement du vaste secteur de la HealthTech européenne. Le soutien aux chercheurs et l’investissement dans les biotechs en phase de démarrage est clé. La compréhension des modes de financement est cruciale.

« LSAA donnera la parole à un segment essentiel, mais souvent négligé, de la recherche : le capital privé qui finance ces nouveaux traitements et remèdes », Yann Le Flohic, directeur de LSAA France. « L'objectif fondamental de l'organisation est de fournir une plateforme européenne pour stimuler le financement dans la HealthTech, et ainsi de soutenir l'industrie des sciences de la vie en engageant les décideurs politiques nationaux dans les marchés clés à travers l'Europe. »

L'agenda de LSAA sera dirigé et soutenu par un conseil consultatif expérimenté et indépendant composé d'acteurs clés, dont Sascha Berger, partenaire chez TVM Capital ; Cornelia Yzer, ancienne secrétaire d'État allemande à l'économie, à la recherche et à la technologie ; et Bernard J Grimm, directeur des biotechnologies chez EuropaBio. Ensemble, ils plaideront à travers LSAA en faveur d'une protection et d'une application solide de la propriété intellectuelle, d'une tarification basée sur la valeur des médicaments innovants dans les programmes de soins de santé gouvernementaux, et d'autres politiques qui garantissent des politiques d'accès aux patients afin d'améliorer la qualité des soins dans toute l'Europe.

« Les sociétés de capital-risque sont restées trop longtemps absentes alors que les politiques ayant un impact sur les entreprises de leur portefeuille étaient élaborées sans nous », a déclaré Sascha Berger, associé de TVM Capital. « Nous devons apporter notre expertise et nos points de vue aux décideurs politiques. C'est pourquoi j’ai décidé de m’engager au sein de LSAA. »

Afin de dynamiser l'innovation et l'investissement dans les soins de santé, les objectifs de LSAA sont les suivants :

Renforcer les politiques européennes de soutien aux investissements en R&D pour répondre aux besoins croissants et nouveaux ;

Rendre le secteur HealthTech européen encore plus performant et plus innovant ;

Soutenir les organisations membres, tout en créant un écosystème et un réseau d'alliances pour une cause commune.

Des représentants de LSAA seront présents au HTID, et Yann Le Flohic, directeur pour la France, prononcera le discours de lancement le lundi 5 octobre. Pour plus d'informations et pour obtenir la liste complète des membres fondateurs de notre conseil consultatif ou pour rejoindre LSAA, veuillez consulter le site www.acceleratelifescience.org.

À propos de Life Sciences Acceleration Alliance

Life Sciences Acceleration Alliance est une coalition d'investisseurs, de scientifiques et de chefs d'entreprise qui se consacrent au renforcement de la recherche et du développement dans le domaine des sciences de la vie en Europe. Notre mission est de donner une voix à l'écosystème des sciences de la vie en Europe – les investisseurs et les incubateurs qui stimulent l'innovation.

Avec des centres en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, nous travaillons avec des champions de l'industrie pour faire de l'Europe un leader de la recherche biopharmaceutique mondiale et de la commercialisation entrepreneuriale. Nous voulons nous assurer que notre rôle essentiel est mieux compris et que la politique européenne évolue vers la découverte médicale et l'accès au bénéfice des patients. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web : www.acceleratelifescience.org.